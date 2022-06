Una de Beatles y otra de timples en el corazón de Vegueta

«You say, «Goodbye» and I say, «Hello, hello, hello» ¿Qué hay mejor que una bienvenida cantando? Pues una bienvenida al ritmo de Los Beatles, la mítica banda británica cuyos ritmos nunca mueren y que siguen haciendo mover el esqueleto a más de uno. El grupo de pop/rock Los Little debutó en la tarde de noche de este sábado en la plaza del Pilar Nuevo de Las Palmas de Gran Canaria. Otras 12 propuestas musicales se sumaron a la iniciativa Música en el corazón de Vegueta con motivo de las Fiestas Fundacionales, un acto que en esta edición regresa tras el duro embiste de la pandemia.

Corrieron los primeros acordes de Los Beatles y la plaza que preside la Casa de Colón comenzó a llenarse. La mayoría de los nostálgicos de John Lenon, Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrison subían por la calle de los Balcones después de haber presenciado el mini concierto de D’Local Groove, una propuesta formada por siete músicos con guiños al soul, R&B, reggae, funk y blues. Y es que la noche de la música en el corazón de Vegueta va de eso, de andar de un lado para otro al corre corre, con la copa en la mano si hace falta. Son 13 escenarios repartidos por todo el casco histórico con pases de unos 30 minutos de duración, que en ocasiones se solapan entre sí, y estilos diferentes.

«La última vez estaba más lleno, pero en parte se agradece», apunta María Nieves López Pérez mientras esperaba la actuación de Abraham Ramos, al timple, y de Juan Sebastián Ramírez. Y es que la coincidencia con el derbi decisivo por el ascenso entre la UD Las Palmas y el CD Tenerife hizo decaer la asistencia al evento con respecto a las ediciones anteriores a la pandemia; no obstante, el despliegue musical en el casco histórico se convertía en la mejor de las alternativas para quienes no gustan del deporte rey.

El evento, al final, es una gran oportunidad para disfrutar de la música en vivo y para conocer nuevos artistas locales. Las teldenses María Nieves y su sobrina siguen esta premisa. Ambas están sentadas en el patio de la Casa Westerling, del siglo XVII y actual sede del Colegio de Abogados. Fuera suenan algunos de los clásicos inolvidables de María Dolores Pradera de la mano de Flor de Canela y Fabiola Trujillo. «La hemos visto un ratito, pero nos metimos aquí para asegurarnos un hueco», cuenta López, «después volveremos a la plaza de la Real Sociedad Económica de amigos del País, que solo vimos un poquito antes y nos gustó», indica.

Mientras tanto, por la calle Doctor Chil hay un trasiego de gentes para arriba y para abajo. Acaba de finalizar el pase de la Orquesta Sinfónica del Atlántico en la Casa de la Iglesia, junto a los muros de la barroca iglesia de San Francisco Borja. «Me parece una iniciativa estupenda, deberían ponerla todos los sábados del mes de junio», señala María Victoria Vernetta, sentada junto a unas amigas en un costado del patio de los Naranjos.

«Son actuaciones que valen la pena y no te da tiempo a verlos todos», indican varias, «nos quedamos fuera de la Fundación Mapfre por el aforo limitado a 40 personas, tuvimos que escucharlo desde la calle». Tal vez no pudieran disfrutar con fundamento de la propuesta jazz del pianista Sergio Alonso, pero bien pudieron deleitarse con los acordes al timple del grupo Atlántida a la sombra de la catedral de Santa Ana.