La historia de Las Palmas de Gran Canaria está extremadamente ligada al Guiniguada. Y es que Juan Rejón eligió sus faldas para fundar en 1478 la primigenia población conocida por entonces como Real de las Tres Palmas. De hecho, hasta no hace tanto, las aguas del barranco serpenteaban por la ciudad que, en el marco del 544.º aniversario de su nacimiento, se adentra en sus orígenes con Kleos Guiniguada. Una aplicación móvil creada por la empresa sevillana Nomad Garden que pone las miras en la riqueza histórica y natural del paraje a través de una experiencia sensorial que ahonda en el pasado, la cultura, los sonidos, los aromas y hasta los sabores del enclave, en cuyas entrañas propone un paseo los días 10, 11 y 12 de junio.

Se trata de una obra artística coral financiada por el Ayuntamiento capitalino que busca poner en valor la esencia de un espacio en el que conviven más de 20.000 ejemplares de 160 especies vegetales diferentes, tan solo en los 6,4 kilómetros que hay desde el inicio del cauce bajo del Guiniguada, en Fuente de Morales, hasta sus lindes con la ciudad en El Pambaso (Vegueta). En este tramo, precisamente, se centra el proyecto que también cuenta con un aplicativo web, tal y como lo han explicado esta mañana en la sala Miller la concejala de Cultura, Encarna Galván y el arquitecto y urbanista de la compañía andaluza, Sergio Rodríguez Estévez.

Junto a la también arquitecta Salas Mendoza Muro y al geógrafo y ambientólogo Francisco José Pazos García, este profesional lidera el equipo multidisciplinar en el que también hay biólogos, botánicos, historiadores o informáticos, entre otros, que comenzó a estudiar a fondo la cuenca del barranco apenas un día después de que su ‘hermana mayor’, la app «Kleos Doramas», se pusiera en marcha en octubre de 2020. Fruto de este trabajo colectivo y minucioso, la nueva plataforma digital que podrá descargarse desde hoy en Android e iOS, permitirá visualizar un mapa del barranco muy especial que contará con imágenes e información acerca de la historia y las características de los distintos recursos botánicos y patrimoniales del enclave natural a los que también se ha vinculado una composición musical, obra nuevamente de Rubén Alonso Mallén, de la empresa Antropoloops.

En lo que a la experiencia sensorial se refiere, Kleos Guiniguada da un paso más con una propuesta que contempla la iniciativa gastronómica que, bajo el nombre de «Pícnic», aglutinará las seis delicias que Dana Joher, de Ave Pastelería, elaborará para la ocasión. También el perfume que Jesús Herrera ha ideado con su empresa la Casa del Perfume Canario, o los originales tapones de los frascos que albergan la fragancia manufacturados en cerámica por Adriano Jiménez, de Trianera de arquitectura. De igual manera, alumnos y profesores de la Escuela de Arquitectura de la ULPGC han diseñado seis instalaciones efímeras que podrán contemplarse in situ hasta el próximo 12 de junio. El barranco, su historia, sus ‘moradores’ y hasta su fisonomía inspiran estas creaciones previstas para el estreno de la aplicación, a cuyo contenido están también estrechamente ligadas.

Cartografía abierta a la población

En la app se encuentran cartografiados más de 20.000 especímenes de 160 familias de plantas distintas y mayoritariamente endémicas, si bien hay presencia de especies de otras procedencias. Sus orígenes, su época de floración o de cosecha, el CO2 que producen, así como los aromas o las alergias que generan, son los datos que se pueden conocer a través de la plataforma que cuenta, además, con delicadas ilustraciones sobre los distintos tipos de vegetación.

Desarrollado por Nomad Garden y Datrik Intelligence, este mapeo digital permite consultar de manera geolocalizada información sobre las plantas, así como los temas que se abordan a lo largo del tramo seleccionado para la iniciativa que también pretende involucrar a la ciudadanía. Y es que la aplicación dispone de un apartado llamado «Atlas participativo» que invita a los vecinos y vecinas de la capital a convertirse en cartógrafos de sus propios barrios, ampliando así el mapa vegetal del municipio con el objetivo de ayudar a explorar sus efectos en el medio ambiente y la cultura.

Asimismo, Kleos Guiniguada cuenta con una sección que concentra espacios vinculados al paraje natural como las acequias como la del Árbol Bonito, los pilares o las fuentes presentes en plazas como la del Pilar Nuevo, Santo Domingo o el Espíritu Santo, entre otras. En lo que al mapeo del barranco se refiere, este abarca los 6,4 kilómetros que separan Fuente Morales del entramado urbano de la ciudad. En él, además de las plantas, se puede encontrar documentación sobre elementos paisajísticos de índole geológica, histórica o arquitectónica, entre otras. Para ello, el plano que se puede consultar desde la plataforma digital se divide en seis áreas.

Un mapa dividido en seis temáticas

La primera tiene como protagonistas las aguas del Guiniguada que en su día llegaron a serpentear por la capital y a las que hay ligadas acequias, canales, fuentes, cursos soterrados o lavaderos, algunos de los cuales todavía sobreviven al tiempo. Le siguen como temática los bancales que aparecen tras El Pambaso, un paisaje con marcada huella agrícola que conforma una extensión de más de 30 kilómetros de muros lineales.

Precisamente los cultivos inspiran el siguiente tema del mapa en el que se rescatan los tiempos de la caña de azúcar, la cochinilla o los plátanos, entre otros, para ilustrar la transformación del territorio a través de la intervención humana. La siguiente área que destaca este apartado de la aplicación son las cuevas que aparecen a mitad del recorrido y en las que se han conservado restos biológicos de cosechas y semillas de diferentes especies.

En el plano también se destacan los aromas del Guiniguada, poniendo el foco “al margen de los cultivos domesticados, allí donde afloran especies silvestres […], algunas de ellas dependientes en gran medida de la existencia del lagarto gigante de Gran Canaria (Gallotia stehlini), según reza en la descripción del proyecto. Los estratos geológicos conforman la última temática que permite ahondar en el proceso de más de 14 millones de años que ha determinado “material y morfológicamente” la coevolución del barranco.

Música identitaria

Cada una de estas partes, además de la información digitalizada, tiene vinculada una composición musical que, según su autor, Rubén Alonso, “refleja la identidad” del espacio. Para ello, Antropoloops ha hecho por primera vez grabaciones sobre el terreno que, sumadas a melodías y sonidos de otras partes del mundo, han dado lugar a 47 fragmentos musicales entre los que hay una fuerte presencia del folklore canario.

Esta pieza, la más larga que la empresa ha creado para la aplicación Kleos, solo se puede escuchar haciendo el recorrido por las entrañas del barranco. De este modo, además del hilo conductor musical inspirado en la vegetación del espacio, se han creado seis obras relacionadas directamente con los temas del mapa. Así, podrán oírse correr las aguas de los pilares; el viento y el sonido de las piedras entremezclados con el de los canteros en Japón en el apartado de los bancales; o el canto de la papa en América Central o del plátano, entre otros, cuando se llegue a la parte de los cultivos.

La música bereber, desde Marruecos a Argelia, o el canto de transformación de la cebada vibrarán por las cuevas; así como se podrá escuchar una pieza muy abstracta inspirada en la Gallotia stehlini o los registros sonoros relacionados con la zona de pinos desde la que se pueden visualizar los estratos. Todos ellos componen una obra abierta a cuyas fuentes se puede acceder desde la propia app.

Sabores del Guiniguada

También las áreas que dividen el mapa están presentes en las delicias que Dana Joher, de Ave Pastelería, ha elaborado para el estreno de Kleos Guiniguada. Esta profesional ha diseñado recetas que ahondan en los distintos sabores que ofrece la naturaleza del barranco y que han dado como resultado cinco originales y delicados dulces y una bebida aromatizada. La primera creación de Joher es un agua infusionada de plantas presentes en el paraje como el hinojo. La nube de mango, cuya forma cuadrada recuerda a la estructura que componen los bancales, es otro de los ‘bocaditos’ entre los que también se encuentra el queque de plátano coloreado con nopal que han inspirado los cultivos.

La galleta canaria a base de higos secos y cebada relacionada con la zona de las cuevas; o el suspiro de pimienta rosa y salvia sugerido para complementar la parte de los aromas conforman este pícnic que también incluye una trufa de pino que emula la piedra volcánica presente en los estratos.

Todos estos manjares se podrán degustar de manera especial los días 10, 11 y 12 de junio en los paseos que se han organizado por el tramo del barranco que abarca la aplicación. Para ello, se ha previsto la entrega gratuita de 300 packs de dulces que, previa reserva, ya se han agotado.

Aquellas personas que hayan recibido a lo largo de esta semana el correo de confirmación de dicha reserva podrán recoger el «Pícnic», de 9:00 a 11:00 horas, junto al pilar que hay en la plaza situada frente a la ermita de San Nicolás de Bari, en la entrada del barrio que lleva el mismo nombre.

Intervenciones paisajísticas efímeras

En este paseo, también de manera efímera, se podrá disfrutar de las seis intervenciones paisajísticas “realizadas con 6,4 kilómetros de cuerda de fibras de Agave sisalana (especie presente en el barranco) que se dispondrán sobre el camino como lugares de descanso”, según recoge el proyecto.

Estas obras comenzarán a instalarse mañana viernes 10 de junio y estarán presentes en el barranco hasta el domingo 12. Los alumnos de la Escuela de Arquitectura de la ULPGC son los que llevarán a cabo esta iniciativa denominada «Site-Specific» en la que comenzaron a trabajar hace varias semanas bajo la tutela de los arquitectos Evelyn Alonso, Ángel Casas, Héctor García, Elisenda Monzón, Juan Manuel Palerm y Noemí Tejera.

Para disfrutar plenamente de esta experiencia sensorial durante el paseo por el Guiniguada, además de llevar descargada la aplicación y unos auriculares, se recomienda tener agua, usar calzado y ropa cómoda, gorra o gorro y protección solar.

Dimensión aromática del barranco embotellada en artesanía

La dimensión aromática del barranco estará también muy presente en la puesta en marcha de la plataforma digital. La Casa del Perfume Canario es la que se adentra en los olores de este espacio natural para crear una fragancia “bastante cálida y herbal”. Así lo asegura Jesús Herrera, uno de los propietarios de la empresa con sede en Teror que ha tomado la dieta del lagarto de Gran Canaria como base para crear «Gallotia’31».

Notas de salvia, tomillo, plátano, eucalipto, pimienta roja, hoja de tomate silvestre, romero, tintura de madera de tea y madera de cedro se armonizan para dar lugar a un perfume muy especial que ha sido embotellado en los frascos diseñados por Adriano Jiménez, de Trianera de arquitectura.

Inspiradas en las pintaderas aborígenes que aparecieron en la cercana excavación de Las Huesas, Jiménez ha realizado una obra escultural única compuesta por 600 piezas diferentes de cerámica que, juntas, representan la cuenca del barranco. Quien lo desee, podrá hacerse con una de estas fragancias, si bien antes estarán expuestas en su totalidad en el Castillo de Mata, donde la creación podrá visitarse durante un tiempo. Con el objetivo de generar una economía circular, las ventas de estos perfumes se destinarán a la realización de proyectos culturales y medioambientales.

Selección para el Festival de la New European Bauhaus

Promovida por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y producida por Juan Salán Producciones, la aplicación Kleos Guiniguada formará parte del Festival de la New European Bauhaus. Concretamente lo hará en el apartado «Eventos paralelos» de esta iniciativa que se estrena este 2022 y que posibilitará seguir vía online la presentación oficial de la app prevista para esta tarde también en el edificio Miller.

Bruselas será la sede donde, desde hoy y hasta el próximo 12 de junio, tenga lugar esta actividad que permitirá explorar los valores de belleza, sostenibilidad y unión de la Nueva Bauhaus Europea (NBE) y su poder para abordar los desafíos sociales.

Promovida en 2021 por Ursula Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, la NBE fue concebida como un movimiento basado en la sostenibilidad, la inclusión y la estética, destinado a acercar el Pacto Verde Europeo a la gente y dar forma a las ciudades del futuro a través de diferentes disciplinas como la digitalización, la arquitectura, el arte, el marketing, el diseño del paisaje, el urbanismo o la ingeniería, entre otras muchas.

Esta no es la primera vez que el trabajo de Nomad Garden recibe el reconocimiento de la New European Bauhaus, quien el año pasado le otorgó el premio de la categoría Buildings renovated in a spirit of circularity por su proyecto «Jardines en el aire».