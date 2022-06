Un equipo de fútbol sala de La Isleta cultiva la pasión por el deporte sin barreras

El Interisleta FS es un equipo con un gran bagaje en Las Palmas de Gran Canaria. Con dos décadas de historia tras de sí, incluido un parón entre 2017 y 2021, en su nueva etapa se ha aventurado a una categoría que no había explorado hasta la fecha: una escuadra para personas con discapacidad intelectual. De esta forma, 17 personas de entre 17 y 46 años pueden desarrollar su pasión por el fútbol sala sin ningún tipo de barrera y divertirse practicando ejercicio y relacionándose con otros iguales en un ambiente competitivo, sí, pero también muy familiar que les ayuda a desarrollar multitud de capacidades que les son muy útiles en su día a día.

La división de personas con diversidad funcional del conjunto isletero se ha convertido en un auténtico referente en el fútbol sala de la isla, ya que es hasta el momento el único equipo federado que existe. Sí los hay en Tenerife, así como un club deportivo en Arucas, pero no los suficientes para que, por ejemplo, se pueda crear una liguilla regional, y mucho menos insular. Por eso, estas 17 personas solo pueden entrenar y jugar algún partidillo amistoso de vez en cuando. El fin de semana pasado, de hecho, ganaron un encuentro con distintas escuadras organizado en el municipio norteño por el club, tras ganar en la final por 4-1.

Entrenados por Darío Santana y Carlos Santana, los jóvenes han conseguido muchos beneficios tanto físicos como psíquicos gracias a la actividad física. Además, se han ganado el cariño de todos los profesionales que trabajan en el club, así como del resto de sus compañeros. "Son muy nobles y agradecidos, y han venido siempre a apoyar al equipo sénior en sus partidos en casa", comenta Darío Santana.

En noviembre, los chavales viajarán hasta Algeciras para participar en su primer torneo a nivel estatal

Sobre si es complicado entrenarles, Santana asegura que los chicos son "como esponjas" y absorben todos los detalles que les tratan de inculcar, "aunque haya que repetirlo muchas veces para que les entren". Pero que hay jugadas y tácticas de fútbol sala que han hecho en algunos de los partidos que han jugado que nada tendrían que envidiar a las del equipo sénior. "Hay nivel, se lo toman muy en serio y lo también les exijo porque creo que no hay que tratarles de forma distinta, eso no es lo que quieren", explica Darío, quien admite que están todo el día con la libreta en la mano.

El capitán del equipo es Víctor Manuel Sebaqueba, también uno de los más veteranos, que reconoce que le gusta mucho su ratito semanal de fútbol sala y que conocía a sus entrenadores "de mucho tiempo", lo que le animó a meterse en el equipo. "Me encanta jugar desde pequeñito, aquí he aprendido mucho y nos dan mucha caña, pero no he pensado irme en ningún momento", señala.

Algo muy habitual en todos ellos es que, desde que terminan de entrenar (cada miércoles entre las 19.00 y las 20.30 horas en el polideportivo Jesús Telo), ya están deseando que pase la semana para volver a reunirse y seguir mejorando sus capacidades. "Si fuera por ellos, estarían todos los días entrenando", corrobora Santana.

Faltan instalaciones

Tras cuatro años de parón, en septiembre de 2021 el Interisleta regresó a varias ligas con su equipo sénior, varios de categorías inferiores y el de discapacidad intelectual. Para el próximo curso, se ampliará también con una escuadra femenina. Sin embargo, Santana lamenta que faltan instalaciones para poder entrenar con cada uno de los conjuntos, ya que el pabellón del Jesús Telo ya no tiene tiempo para más actividades, entre el baloncesto, el fútbol sala, el balonmano, el hockey en línea o los bailes.

"En La Isleta, hacen falta más infraestructuras deportivas. El año que viene vamos a tener que salir de La Isleta para poder entrenar con el equipo femenino, y si queremos crear nuevos grupos de la escuela, tendremos que pedir favores a los colegios de la zona", asevera el entrenador, quien ensalza la importancia de que existan entidades que fomenten el deporte de base, también el de disciplinas que no sean el fútbol 11.

En el caso del equipo para personas con discapacidad intelectual, desde octubre -momento en el que comenzaron a entrenar- hasta ahora se han notado mucho los resultados, tanto en su mejora técnica como en su propio bienestar emocional. Es algo de lo que no debería privarse a ninguna persona que quiera sentir lo mismo con la práctica de actividad física. Ni tampoco para alguien que está consiguiendo relacionarse mucho más con otros semejantes, como es este caso.

Para Iván Achutegui, uno de los jugadores, entrenar le supone «compartir momentos con otras personas»

Por ejemplo, Iván Achutegui, uno de los chicos que forman parte del equipo, insiste en que ir todos los miércoles al Jesús Telo no solo le hace aprender a jugar a un deporte que solía ver por la tele pero no practicar, sino que también le hace "compartir momentos con otras personas". "A mí me pilló tarde, porque ya soy mayor, pero yo con venir y pasar el rato me conformo", manifiesta para luego añadir, con total honestidad y muchas risas, que lo conocía "solo desde fuera, pero no jugando" y que, "obviamente", no es lo mismo.

Antes de viajar en noviembre hacia Algeciras para el campeonato a nivel estatal organizado por la Federación Española de Deportes para personas con Discapacidad Intelectual (Feddi), tendrán otras citas autonómicas en las que calentarán motores para la gran cita. El día 18 de este mismo mes viajarán a Tenerife para jugar un torneo también organizado por la Federación estatal junto a otros equipos, en el que será el primer viaje fuera de Gran Canaria que harán. En octubre, por su parte, organizarán la Isleta Cup de fútbol sala, en la que participarán equipos de la isla vecina y también el de Arucas. Pero, más allá de la contienda, lo que más le gusta a estas 17 personas es poder disfrutar de su pasión sin ninguna barrera, y hacerlo siempre entre amigos.