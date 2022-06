Los usuarios del centro de día para mayores de La Isleta se concentran para exigir el regreso de las actividades en verano

Alrededor de unas 40 personas mayores usuarias del centro de día de La Isleta, dependiente del Gobierno de Canarias, se han concentrado este viernes frente al edificio de Usos Múltiples II en Las Palmas de Gran Canaria para exigir que las actividades que desarrollaba el recinto regresen, después de haberse parado a finales de mayo "sin mayores explicaciones".

La consejera regional de Derechos Sociales, Noemí Santana, se ha reunido con los manifestantes en la puerta de las instalaciones autonómicas para prometerles soluciones de cara a los meses de verano, con el objetivo de que las actividades regresen cuanto antes. Para tratar de buscar estas alternativas, la propia Santana acudirá a una asamblea en el mismo centro de día acompañada del director general de Servicios Sociales, Javier Bermúdez.

La coordinadora de los usuarios, Emilia, ha asegurado a este periódico que espera que Santana, "aunque sea por los sentimientos", consiga encontrar una solución para la situación que denuncian y que se "acuerde que los viejos no pueden estar quietos". Y ha avisado que, de no encontrar esas alternativas, volverán a manifestarse.

Las personas mayores han insistido en que no pueden esperar hasta septiembre, en el mejor de los casos, a que el concurso que va a sacar el Gobierno regional para que una empresa se encargue de la gestión de actividades de siete centros de día para personas mayores de toda Canarias se adjudique y se ponga en marcha. "Que no estén estos tres meses parados, eso sí que no lo concebimos, porque luego no habrá quién vaya porque la gente se acostumbrará a no salir a la calle, a no vestirse... Aquí, el 99% de la gente no sale de vacaciones, así que hay que poner actividades estos tres meses, pero desde ya", ha dicho Emilia.

Otra de las usuarias, Rosa Delia, ha explicado que Santana se ha dirigido a ellos "con buen talante" y que estuvo conversando durante 15 minutos para tratar de encontrar alternativas como las que ha presentado. Según su testimonio, la consejera les ha prometido tratar de sacar un nuevo contrato menor para realizar las actividades los tres meses de verano antes de que se adjudique el contrato de dos años, prorrogables otros dos. "Si sale, estupendo, pero si no...", ha dejado en el aire la mujer.