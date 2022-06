Hidalgo y Morales chocan por las competencias para arreglar la Avenida Marítima

El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, y el presidente del Cabildo, Antonio Morales, han chocado este lunes acerca de quién tiene las competencias pertinentes para arreglar la Avenida Marítima. La vía y el paseo podrían correr el riesgo de hundirse por la erosión que padece la escollera en el tramo situado inmediatamente al norte de San Cristóbal, según un informe elaborado por los técnicos del Ayuntamiento capitalino.

El consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, ha instado tanto al Ayuntamiento como al Cabildo a una reunión este miércoles para abordar la situación. En su caso, destacó este lunes que «ahora lo menos importante es quién tiene las competencias», a cuenta de las acusaciones cruzadas entre ambas administraciones públicas en la última semana.

El Ayuntamiento solventó el último socavón de la Avenida el pasado marzo. En este sentido, Hidalgo especificó que se tomó esta decisión, «aún sabiendo que no éramos los competentes». El alcalde señaló que el Gobierno canario es el titular de la autovía y que el mantenimiento correspondería al Cabildo. En todo caso, «hicimos un informe y actuamos, con la excusa de que somos los responsables del paseo, pero era evidente que no era por eso si no que se había horadado el muro».

Hidalgo apuntó que con el Cabildo se mantienen comunicaciones «constantes». «Aunque en este caso actuamos nosotros; trasladamos el informe al titular de la vía para que establezca con el Cabildo o directamente la administración autonómica, diriman si es un problema estructural o de mantenimiento, eso no nos corresponde», precisó.

Hidalgo: «Hemos rellenado los huecos, pero esa es una solución temporal, no algo duradero»

El alcalde resaltó que «la cuestión es que se solvente lo antes posible». La Avenida en este tramo entre San Cristóbal y la Lady Harimaguada ha sufrido hasta ocho incidentes en 16 años, cada vez con mayor frecuencia. En esta ocasión, el informe elaborado por los técnicos municipales constató que la escollera estaba horadada hasta alcanzar la calzada.

«Nosotros hemos consolidado la avenida y hemos rellenado los huecos que había, pero eso es una solución temporal», señaló Hidalgo: «No es definitiva, hay que hacer una obra mucho más importante». En este sentido, el alcalde solicita una actuación global que afecte a todo este tramo de la Avenida y que sea «duradera», de tal manera que la vía «esté firme el máximo tiempo posible». Además, resaltó que este el muro no tiene en esta zona tetrápodos, por lo que «no hay una defensa».

Morales, por su parte, aseguró este lunes que es el Ayuntamiento capitalino el que tiene las competencias correspondientes para solucionar el problema que afecta a la Avenida, «tal y como dicen sus propios informes». No obstante, el presidente insular indicó que «el Cabildo puede echar una mano, como ya lo está haciendo al proporcionar a la capital más de 100 millones de euros en inversiones para distintos proyectos».

Morales: «Sería posible que afectara a la autovía, pero actualmente no está sucediendo»

El presidente del Cabildo aseguró que «en estos momentos» el problema de la escollera «no afecta a la vía insular». «Si el Ayuntamiento no lo solventa, sería posible que llegara a afectarla, pero actualmente no está sucediendo», reiteró. «La Avenida no tiene nada que ver con el Cabildo», subrayó Morales al respecto.

No obstante, Morales valoró de manera positiva la reunión a tres bandas de este miércoles para poder coordinar este problema entre administraciones. Además, insistió en que el papel del Gobierno de Canarias no debe ser de «hacer de árbitro, porque tiene competencias en ese ámbito». Pese a todo, subrayó que «si hay que colaborar se colabora».

Franquis señaló este lunes que la reunión será «para buscar soluciones, ahora lo menos importante es quién es el competente». El consejero de Obras Públicas apuntó que «no es el momento para plantear debates» y que la «obligación» de las administraciones es coordinarse «para buscar soluciones desde el punto de vista técnico y económico, ante una situación que es complicada».