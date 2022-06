Las primeras familias del plan de reposición de Las Rehoyas eligen sus nuevos pisos

Las primeras familias del plan de reposición de Las Rehoyas han elegido este miércoles sus nuevos pisos sobre plano en las oficinas de información que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha dispuesto en Miller. Así, Hilda Armas o Gloria Martín han sido madrugadoras, según el orden establecido en un sorteo previo por tamaño y tipo de vivienda, y han podido decidir cuál de los 300 pisos de la fase inicial del proyecto les gustaría que se convirtiera en su nuevo hogar, con la ilusión en efervescencia al ver que, tras tantos años, esa meta está cada vez más cerca.

Este miércoles fue la primera de las jornadas que la oficina de información del Área de Regeneración y Renovación Urbana (ARRU) de Las Rehoyas ha recibido a las familias que, en el primero de los sorteos celebrados para residentes de los edificios más afectados del barrio, podían elegir sus nuevas casas. De esta manera, han podido seleccionar la planta y la orientación de los pisos en los inmuebles de la calle Doctor Chiscano, junto al Hospital Doctor Negrín y que todavía no ha salido a licitación, o del parque de Las Rehoyas, que ya se encuentra en construcción. Una de esas gestiones que, si bien todavía son iniciales, ya despiertan las ganas ante la inminente regeneración del barrio capitalino.

Hilda Armas Brito ha estado acompañada de una de sus hijas y su yerno, y juntos han sondeado los planos para ver qué vivienda se ajustaba mejor a los intereses de la mujer. Y es que habían ido con una idea clara, pero errores en los planos que les presentaron en su momento les han hecho tener que cambiar. Lo que sí tenía claro esta residente en Las Rehoyas desde 1968 era que quería tener vistas desde sus habitaciones y estar en una planta baja. "Quiero poder asomarme a novelerear", ha comentado, entre risas. Pero también porque, hasta ahora, lo máximo que veía desde su ventana eran los bloques de en frente y la carretera.

Por esto, ha escogido uno de los pisos del inmueble de 152 viviendas en la calle Doctor Alfonso Chiscano Díaz. "No me importa salir del barrio, me gusta la idea de probar nuevas cosas e ir a un sitio más tranquilo", ha explicado la mujer, que ya se ve en su nueva casa junto a su nieto, corriendo por las zonas comunes ajardinadas que los planos dejan entrever para ese lugar.

Otra vecina de Santa Luisa de Marillac, Gloria Martín, también ha elegido su nuevo hogar sobre plano, pero en esta ocasión tenía claro que no quería salir del barrio que le vio nacer. Por eso, ha optado por el edificio Parque, junto al gran pulmón verde de Las Rehoyas. Esta mujer lo que ha buscado, sobre todo, es tener suficiente luz y ventilación en su hogar, tal y como la tiene actualmente. Se ha mostrado muy ilusionada con la idea, ya no tan remota, de irse a su nuevo hogar tarde o temprano.

"Ahora vivo en un segundo y ya no quiero tener a nadie encima mía, y por eso me voy al quinto, que no tendré vecinos en la planta de arriba", ha señalado Martín, quien ha escogido una de las viviendas que hacen esquina y que dan al parque, algo que le ha agradado especialmente. Más adelante, será su hija, Silvia Carreras, la que tendrá que elegir, pero por lo pronto, este miércoles le ha acompañado para enterarse de todo.

También la ha escoltado Maripino, cuyo turno está fijado para este viernes a primera hora. "Vine con ella, básicamente, para echarle un vistazo al proceso, pero ya sé qué piso quiero, y espero que nadie me lo quite, lo voy a reservar", ha dicho entre risas. Tanto ella como su marido ven con buenos ojos ganar algo de espacio y tener un segundo dormitorio para que pueda quedarse con ellos su nieto. Y es que cada familia es un mundo, con sus propias ilusiones y sueños que están por cumplir.