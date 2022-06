Los guardias de los perros y los gatos

En lo que va de año han sido abandonados unos 190 perros en la capital grancanaria, una de las prácticas de maltrato que sufren los animales domésticos a las que trata de poner coto el grupo de Protección Animal de la Policía Local, creada hace cinco meses con dos agentes.

El grupo forma parte de la Unidad de Mediación y Convivencia (UMEC) y es el primero de este tipo que se crea en Canarias, para proteger a los animales pero también para solucionar los problemas de convivencia que generan.

Los policías han actuado en 465 casos durante los últimos cinco meses y han denunciado 26 casos de abandono y maltrato animal

Uno de los últimos animales encontrados es un stanford, un precioso ejemplar que no para quieto, con una historia detrás que intentan averiguar. No lo pueden entregar al albergue porque tiene microchip y deben esperar 21 días, porque no se sabe si se ha perdido o ha sido abandonado así que siguen intentando localizar al propietario, quien seguramente se olvidó de actualizar los datos de su nueva dirección en el microchip, en el caso de que el extravío del animal haya sido un accidente y no un acto de crueldad. Los principales aliados de la Policía Local son las redes sociales, porque los mensajes que cuelgan en plataformas como twitter, donde Policía LocalLPA tiene 93.000 seguidores, tienen un enorme alcance.

Desde que el policía recibe el aviso, lo sube a las redes y comienza la búsqueda. El otro día, recuerda uno de los agentes del grupo, se localizó a un perro de 16 años que se había perdido en Jinámar y carecía de chip y tras anunciarlo en las redes apareció la dueña al día siguiente, que estaba desesperada.

Y es que según el concejal de Salud Pública, Luis Zamorano, «muchas veces apelamos a la magia de twitter y el mensaje se va expandiendo a unas velocidades increíbles. La gente está muy sensibilizada y aunque no sepa de quien es el perro, lo retuitea y sus amigos y contactos empiezan a verlo. Yal final las redes hacen su magia».

Desde febrero, el grupo de Protección Animal ha realizado un total de 465 actuaciones, la mayoría de las cuales han estado relacionadas con perros (282) y el resto con gatos (55) y otros animales como aves, caballos o cerdos (128).

Además de los casos de maltrato y abandono de perros, los agentes intervienen cuando se producen incidencias con los excrementos o los ladridos, que son los mayores problemas de convivencia que se generan en torno a las mascostas.

Los policías de Protección Animal han salvado a once animales en situación de maltrato, casos en los que han interpuesto la correspondiente denuncia. También han denunciado otros 15 casos de abandono y han actuado en quince ocasiones por agresiones entre perros o de perros y una persona.

«En la mayoría de los casos», explica Alejandro Díaz, oficial de la Unidad de Mediación y Convivencia, «intervenimos con perros; en segundo lugar, con gatos, con los que se está haciendo un trabajo de control con las colonias», para evitar que las gatas tengan crías «y también tenemos bastantes intervenciones con gallos y gallinas con los que hay descontrol en algunas zonas de la ciudad, que se intenta controlar o», mejor dicho, «a las personas que los alimentan». Ya de manera más esporádica se ha intervenido con carneros, cerdos, hurones y patos.

Díaz resalta la «gran conciencia que hay entre los vecinos, los cuales colaboran muchísimo. En los casos de abandono, no sólo recuperamos el animal sino que investigamos por qué está suelto y si hubo responsabilidad o no por parte del propietario. También se está investigando el maltrato y está dando sus frutos».

El alcalde Augusto Hidalgo destacó que se trata del primer grupo policial de protección animal que se crea en Canarias. La mitad de las actuaciones que ha realizado, desde que se puso en marcha en febrero pasado, indicó, «han acabado en sanción y la mayoría de las circunstancias tienen que ver con problemas de convivencia, pero también con problemas de abandono y maltrato animal».

Recordó que la nueva ordenanza de protección animal ha endurecido las sanciones en caso de maltrato y abandono y llegan hasta los 15.000 euros. «Nuestra idea no es basar nuestra actuación en una filosofía sancionadora, sino la de que la policía sea un elemento de conciliación. La filosofía de la UMECes conciliar conflictos entre vecinos para no tener que llegar a la sanción, pero si tenemos que llegar a ello para proteger a los animales, lo hacemos. La labor de esta unidad ha sido fantástica y la colaboración ciudadana, excepcional», dijo.

Por su parte, el concejal de Seguridad, Josué Íñiguez, resaltó que en los casos de abandono de animales es «fundamental la colaboración ciudadana». «Llevamos casi un año en una prueba piloto y hemos detectado que es una cuestión que preocupa a la ciudadanía. Todos tenemos perros y paseamos y se trata de evitar problemas de convivencia y hacer más habitables nuestras ciudades», sostuvo el edil, quien añadió que los dos agentes que componen el grupo «aman lo que hacen». Y, por supuesto, a los animales.