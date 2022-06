El alcalde Augusto Hidalgo aseguró que aún no se ha descartado la existencia de una conexión entre la contaminación en la playa de El Confital y la existencia de una fuga en la zona militar. Según el regidor, no está clara la relación entre la red de saneamiento de Las Coloradas, que se encuentra muy deteriorada, y los picos de polución que sufre la playa desde hace cinco años por vertidos fecales, el último hace una semana.

Las obras de renovación de la red, cuya fecha de inicio no aclaró, sólo servirían, afirmó para «confirmar o descartar» si es la causa de la contaminación. «Espero que podamos iniciarlas este año, aunque todavía no hay proyecto y no es una obra estrictamente de emergencia, porque tenemos otras prioridades en la ciudad con el alcantarillado», indicó.

Añadió que «lo que se intenta» con el arreglo de la red de alcantarillado de Las Coloradas es «ver si existe cualquier tipo de fuga» relacionada con la contaminación de la playa, que «igual no está ahí. Igual está en la tubería de conexión con el barrio o está en la zona militar, pero bueno, vamos a intentar solventarlo y es una de las prioridades del servicio de Aguas».