Javier Gurruchaga: "Nos hace mucha ilusión actuar en el 544 aniversario de Las Palmas de Gran Canaria"

Inmerso en la gira tras la pandemia.

Inmerso gracias a Dios. Dos años años sin trabajar como la inmensa mayoría de esta profesión. Con ganas de reencontrarnos con nuestro público. Hace pocos días estuvimos actuando en Fuerteventura y ahora nos hace mucha ilusión hacerlo en esta efeméride, que es el 544 aniversario de la ciudad. Es una tierra que la conocemos y donde hemos actuado bastantes veces, tanto con la Orquesta Mondragón como yo con mis montajes de teatro. Muy ilusionado.

Imagino que estos dos años de pandemia habrán sido difíciles.

Como a todo el mundo. Muchos de nuestros amigos o seres queridos se han enfermado o muerto. Han sido terribles. Hay que trabajar y tener el motor en funcionamiento, han sido dos años espantosos, parecer ser que con las vacunas tiramos para adelante. Tenemos muchas ganas de actuar y reencontrarnos con el público.

¿Ha tenido alguna alternativa durante estos meses?

Estar en casa, leer, ver películas de la Segunda Guerra Mundial y esperar a que sacaran la vacuna.

Tengo entendido que es un gran cinéfilo.

Toda la vida. Gracias a eso se lleva más llevadero todas esas cosas que pasan. También sin pandemia, de chaval era de ver hasta tres o cuatro películas diarias. Es una válvula de escape, es cultura. No todas las películas de ahora son buenas, pero uno ha tirado mucho del repertorio de los 40 y los 50.

¿Qué podrá ver el público en esta noche de San Juan?

Canciones de antes, de ahora. Este tiempo nos ha servido para reinventar ciertas canciones del repertorio. El hecho de haber estado leyendo, a Edgar Allan Poe por ejemplo, me ha empujado a construir pequeñas bandas sonoras de los cuentos. Era un escritor fantástico y humorístico y nos ha servido. Nos ha dado tiempo a hacer una canción nueva sobre la guerra, dedicada a Ucrania, que se llama 'No dispares más'. Lo más nuevo y lo viejo, lo que nos ha dado pie en más de 40 años de orquesta.

¿Cómo llegó la inspiración para 'No dispares más'?

Habíamos acordado en principio hacer algo vinculado con la pandemia. Pero no sabíamos por donde arrancar, porque estaban ya muy manidas ciertas cuestiones. Entonces, digamos que este señor, Putin, nos lo puso en bandeja con la invasión de Ucrania. Guerras hay muchas pero esta es quizá la más emblemática. Al final no es tanto el conflicto como el hecho de en sí la violencia, denunciar las armas, cosas que están pasando tristemente en Estados Unidos con los tiroteos y en otros lugares. Denunciar un poco la no proliferación de armas y un canto a favor de la paz. Eso es No dispares más.

El poder de la música y del arte.

El arte de trasgredir de la música, de no disparar y no matar. Esa es la filosofía.

¿Habrá alguna sorpresa el jueves?

Hasta alturas de la fiesta, que hagamos el concierto bien y que haya empatía con el público. Lo bueno es que el sitio es bonito, en la plaza de la Música, al lado de Las Canteras. Me hace mucha ilusión. Me recuerda a una gira de hace 25 años con una obra paródica sobre Shakespeare, éramos tres actores, y recorrimos todas las Islas. Recuerdo lo receptibles y humorísticos que sois todos. También me viene a la cabeza el primer concierto que di en Canarias, en el festival del Atlántico en el año 82. Muchos años dando vueltas por allí.

El nombre de la gira, Viaje con nosotros Vuelo 2022 Tour, evoca ese mítico programa de finales de los 80 y una de sus canciones más famosas. ¿Es un guiño?

Un guiño a muchas cosas. El espectáculo lo adaptamos al tipo de espacio donde lo hacemos. Si es en un teatro tienen un toque más teatral y se llama historias extraordinarias, con los cuentos de Edgar Allan Poe; y ya si es más lúdico festivo pues Viaje con nosotros. Al final es cantar, disfrutar, divertirnos y parodiar; son casi dos horas de espectáculo y de eso se trata. Lo que hemos venido haciendo toda la vida.

¿No se ha planteado volver a la televisión?

Debo ser muy rebelde para la televisión como se concibe ahora. Los tipos de shows que hacíamos ahora no funcionan tanto. A mí me encantaría, la fórmula de entretener, combinar la charla con la música, es algo que siempre me ha gustado. Pero es algo que no se ha dado. Ahora estoy con un proyecto de teatro sobre Molière. Además de la gira con la orquesta, en otoño pensamos irnos a México.

¿Tiene más eventos programados en Canarias?

En octubre vamos a estar en La Palma. Íbamos a ir hace un año, pero se suspendió por razones obvias. Haremos más conciertos seguramente. Al final estamos dando vueltas con el avión, al que tanto aprecio y quiero.

Una de las últimas veces que vino a Gran Canaria lo hizo con el personaje de Donald Trump.

Ya no está, aunque dice que va a volver, pero creo que afortunadamente lo tiene un poco crudo.

¿Aparcó el personaje?

Lo echaron, así de sencillo. Eso sí, casi mete un golpe, porque es de tradición golpista y fascista. Esperamos que no vuelva porque creo escuela en muchos sitios donde se ponen a hablar de él como si fuera uno de los Beatles.

Pero lo convirtió en un espectáculo.

Me descojonaba de él, me ponía la peluca. Trataba de hacerlo lo más paródico posible. Porque ha sido un fenómeno que no es política ni es nada; bueno sí, un matón el clásico zafio de las películas del oeste o gangsters y eso da para hacer parodia y burla.

¿No tiene algún personaje en mente?

En principio no. Lo de Trump era muy cantoso, irrepetible. En su día imité a Felipe González, Mick Jagger. Pero lo de Trump no era divertido y más acabando como acabó.

¿Qué es lo que más le gusta de venir a las Islas?

De las Islas me gusta casi todo. Aunque hay una cosa que me da especial disgusto, cuando viene la calima y me quedo sin voz. Me pasó hace años en un concierto en el que estaba César Manrique entre el público. Se lo dediqué y a la cuarta canción me quedé sin poder cantar. Tuve que hacer apaños pero nada. Me llama la atención el fenómeno porque te destroza la garganta. Pero me encanta Canarias, por el público, la gente es muy amable, afable, bastante diferente a cómo es en la Península. Tiene sus cosas positivas para relajarte, pensar, componer. Algo que en las ciudades con mucho estrés no se da. Pero la calima.... igual hay que dedicarle un bolero.

¿Ha llegado a componer en Canarias?

Se me han ocurrido cosas. Pero hay otros artistas que van allí exclusivamente a componer. Ir y tirarme una temporada a escribir una ópera no se me ha dado, pero inspira mucho.

¿Queda mucha Orquesta Mondragón para rato?

Toda la que el cuerpo aguante. Es mi grupo, mi filosofía de vida, mis canciones y mi forma de ser. Mientras tengamos salud, ganas y el público tenga empatía. Hemos sacado No dispares más y solo es un adelanto de otros temas que estamos rematando. Hacer discos no es negocio pero estamos viendo de qué forma manifestar nuestras nuevas inquietudes musicales. En la pandemia, al final con ese ambiente uno tenía pocas veces de crear porque lo hemos pasado bastante mal. Fue como una película de terror.

Bueno, pero ha tomado la gira con fuerza.

Una fuerza enorme. Salvo por el avión que me da miedo, como loco por ir al aeropuerto.

¿Enserio no le gusta volar?

Para nada. Y encima los azafatos y azafatas cuando me ven se ponen a cantar Viaje con nosotros y ya te cagas. Eso es el humor vuestro.