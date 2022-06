Música, luz, color y honores, el cóctel que Las Palmas de Gran Canaria tiene previsto la víspera de San Juan

La noche de San Juan, una de las más mágicas del año, regresa este 2022 tras el parón obligado por el Covid. Las famosas hogueras en honor al santo, los espectáculos pirotécnicos y los distintos actos y eventos organizados en el marco de la festividad llenarán este jueves de luz, música y color muchos rincones de Gran Canaria, como Las Palmas de Gran Canaria, Arucas o Telde, donde se celebran fiestas patronales. Tras los duros meses de pandemia, las tradiciones se van recuperando poco a poco y la ciudadanía vuelve a tomar las calles y espacios públicos para el disfrute.

En la capital grancanaria, la víspera de San Juan llevará a la bahía de Las Canteras, como es habitual, los principales actos de la noche grande de las Fundacionales. Varios conciertos amenizarán la noche tanto en la Plaza de la Música como en la de Saulo Torón, en La Puntilla, antes y después del plato fuerte, que será en la medianoche con la quema de 560 kilos de pólvora desde la zona de Los Muellitos y La Puntilla. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha previsto una afluencia de en torno a las 80.000 personas, a la baja con respecto a las que apuntó el concejal de Seguridad, Josué Íñiguez, este martes en una convocatoria de prensa, donde habló de alrededor de 100.000.

La víspera de San Juan arrancará a las ocho de la tarde de este jueves con el acto institucional de Honores y Distinciones de la ciudad, desde el Auditorio Alfredo Kraus, en el que Las Palmas de Gran Canaria reconocerá su labor a 23 personalidades e instituciones. De esta manera, se entregarán ocho medallas de oro a la Fundación Up To You, a la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), a la Zona Comercial de Triana, a la Federación Ecologista Canaria Ben Magec-Ecologistas en Acción, al Centro Integrado de Educación Superior (ICSE), a la Federación Provincial de la Pequeña y Mediana Empresa del Metal y Nuevas Tecnologías de Las Palmas (Femepa), a la Fundación Piel Sana y al Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física de Canarias (Colef).

Asimismo, se nombrarán hijos predilectos a los filólogos José Antonio Samper y Clara Eugenia Hernández, a título póstumo; Elena Acosta, directora de la Casa de Colón; Dania Dévora, directora de DD&Company Producciones; el escritor Alexis Ravelo; el exrector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) Rafael Robaina; el diseñador Tino Montenegro; el empresario Javier Puga; Francisco Ortega Quesada, quien fuera dueño de la empresa Café Ortega; la escritora y firme defensora de los derechos LGTBI Lorenza Machín Alarcón, y el fiscal de paso y decano costalero de la Asociación de Costaleros del Carmen de La Isleta, José Falcón Martín. Finalmente, serán reconocidos como hijos adoptivos de la ciudad Pablo Barbero Sierra, gestor turístico y exconcejal de Turismo capitalino, a título póstumo; Feluco Marrero, sindicalista de Guaguas; Isabel Prinz, actriz y presentadora, y María Puig, activista por el derecho a la vivienda.

Más de 560 kilos de pólvora serán lanzados desde Los Muellitos y La Puntilla para iluminar la noche capitalina

Tras el acto protocolario, la música desplegará sus ritmos en la Plaza de Saulo Torón desde las 21.00 con el concierto de Ruts & La Isla Music, nombre artístico de la compositora, cantante, autora y activista musical canaria Ruth Barreto. Sus toques de reggae, soul y blues, con cierto aire latino, serán los que darán el pistoletazo de salida a una velada con muchos acordes en dos escenarios diferenciados de la bahía de Las Canteras. El otro estará en la Plaza de la Música, en El Rincón, y el protagonismo será para el excéntrico y polifacético Javier Gurruchaga y la Orquesta Mondragón, que traen hasta Las Palmas de Gran Canaria su Viaje con nosotros Vuelo 2022 Tour, con el que buscan ofrecer al público los grandes éxitos en sus más de 40 años de trayectoria, pero también los nuevos temas y sonidos en los que han estado trabajando.

Regresando a La Puntilla, desde las 22.15 horas pisará el escenario David Bustamante, que visita la capital en el marco de su gira BUSTAMANTE. Veinte años y un destino, con la que hace un repaso a sus dos décadas de trayectoria en la industria tras su paso por la mítica primera edición del concurso de talentos de Televisión Española Operación Triunfo. El último de los conciertos tendrá lugar tras el espectáculo pirotécnico, a las 00:15 horas, y correrá a cargo de Totó Noriega y su San Juan latino, amenizando las primeras horas de la madrugada con música latina y, más concretamente, cubana.

Pero el plato fuerte de esta víspera de San Juan será a la medianoche, cuando más de 560 kilogramos de pólvora llenarán de luz y color toda la bahía desde dos puntos y de forma simultánea. La mítica empresa pirotécnica El Pilar de Teror será la encargada este año de llevar las palmeras, volcanes y otros fuegos artificiales al cielo nocturno de la capital grancanaria, que celebra sus 544 años desde su fundación por los castellanos. El espectáculo pirotécnico tendrá lugar en la zona de Los Muellitos, en La Cícer, y de La Puntilla y ya se estaba preparando todo desde este miércoles.

Situación de la pandemia

Tras dos años en los que no se han celebrado grandes eventos con motivo de las Sanjuaneras, la ciudad recupera los eventos multitudinarios para este 2022, aunque sigue llamando a la prudencia para evitar situaciones que entrañen peligro para la ciudadanía. Sobre todo cuando los datos epidemiológicos del Covid están experimentando un repunte en las últimas semanas, con los indicadores de ingresos en urgencias de personas mayores de 60 años más altos del país en Canarias y la Comunidad de Madrid. De hecho, los expertos ya asumen el inicio de una séptima ola en el Archipiélago, que puede ir a peor con el inicio del verano y sus movimientos vacacionales.

Canarias cuenta con una incidencia acumulada para este grupo etario a 14 días se sitúa en los 1.001,59 casos por 100.000 habitantes y a los 7 días en los 523,91. Los datos, en comparación con la media nacional que se encuentra en 653,25 casos y 340 casos por 100.000 habitantes, respectivamente, no son halagüeños.

Preocupación por el entorno

También han alzado sus voces colectivos y personas que han mostrado su preocupación por la posible afección que podrían tener este tipo de eventos multitudinarios para el frágil ecosistema de la bahía de Las Canteras y El Confital. Según denunció este miércoles en un comunicado la asociación Latitud Azul, "se ignoran las singularidades de un espacio único para la ciudad" como es el arenal. Según el colectivo, aunque es cierto que el escenario para los conciertos en la zona de Saulo Torón se encuentra fuera de la arena, ocupa todo el paseo, por lo que obliga al público a presenciarlos desde la arena.

Latitud Azul critica que se «ignoran» las peculiaridades de un ecosistema tan frágil como el del arenal

Latitud Azul recordó que el efecto negativo de este tipo de eventos en la playa, tanto en la arena como en el agua, "es evidente e innegable: colillas, latas, plásticos de un solo uso como vasos, botellas, tapones, envoltorios, que inevitablemente acaban en el mar, afectando tanto local como globalmente, porque los océanos no entienden de fronteras". Al igual que alertó sobre las afectaciones a la salud de los animales domésticos y de la fauna silvestre, especialmente las aves, que provocan los fuegos artificiales.

Respondiendo a esta denuncia, el alcalde de la ciudad, Augusto Hidalgo, insistió en que el Ayuntamiento, como ya ha hecho en el pasado, "seguirá respetando cada vez más el entorno en el que nos encontramos". El regidor capitalino señaló que Las Canteras es un lugar que tienen "cada vez más monitorizado" e indicó que los eventos se realizarán en el paseo, "no necesariamente en la arena", aunque reconoció que la ciudadanía la ocupará "porque lo han ocupado siempre como cualquier jornada de playa, donde en un día de verano se reúnen cien mil personas, y el uso responsable es importante para no afectar a la playa".