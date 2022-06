Acosta : «La ciudad es invertebrada, bipolar, difícil, singular y única»

«Aprendamos de nuestra historia y de nuestra resiliencia». Con estas palabras terminó su intervención la directora de la Casa de Colón, Elena Acosta, una de las galardonadas con la distinción de Hija Predilecta, quien apeló a la ciudadanía a comprometerse a trabajar para que Las Palmas de Gran Canaria continúe siendo la capital cultural del Archipiélago. Acosta se refirió a la capital grancanaria como una «ciudad invertebrada, bipolar, difícil, singular y única», una idiosincrasia que ha sido forjada a lo largo de sus cinco siglos de historia.

«Apelo al compromiso individual pero también al compromiso colectivo de toda la ciudadanía. Sean de Jinámar o de Ciudad Jardín, del Puerto, Vegueta o Ciudad Alta, independientemente de su ideología», así como a las «instituciones públicas y a la sociedad civil para de nuevo comprometernos y que Las Palmas de Gran Canaria continúe siendo la Capital Cultural de nuestro Archipiélago».

Encargada de hablar en nombre de los premiados, Acosta realizó un repaso histórico de los 544 años de la ciudad, resaltando los momentos de crisis, en los que siempre se puso de manifiesto «el poder de resiliencia de su gente, que tuvo un papel fundamental para el desarrollo de nuestra cultura».

«Y es que», en palabras de la historiadora, «Las Palmas de Gran Canaria no lo ha tenido nada fácil». Desde el mismo momento de su fundación, recordó. «La ciudad se convierte en una ciudad atlántica y colombina» y se instauran el Obispado y la Audiencia, «instituciones fundamentales en el papel cultural de la ciudad y de la isla como enclave estratégico».

La conservadora resaltó también el papel de la Casa de Colón, en la que como directora desde 1991 ha «intentando difundir nuestra historia y nuestro patrimonio cultural como vehículo para transmitir valores de sentido de pertenencia y autoestima para esta ciudad».

Pero antes, se refirió a cada uno de los premiados, de los que resaltó los méritos que les han hecho acreedores de la distinción. Así, resaltó el «compromiso» demostrado por las ocho Medallas de Oro que se ha concedido: desde «la lucha de Ben Magec-Ecologistas en acción, hasta el impulso educativo de la UNED, ICSE y Up to You, así como el apoyo al deporte del Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física de Canarias (Colef), y la Fundación Piel Sana por su labor en la prevención de enfermedades de la piel». También destacó el «impulso empresarial de Femepa y de Zona Comercial Triana. Todos ellos son ejemplos claros de este compromiso de instituciones y colectivos que luchan por conseguir elevar nuestro nivel económico, social y educativo».

«No haber nacido en Las Palmas de Gran Canaria», subrayó, «no ha sido óbice para que» el gestor turístico Pablo Barbero se convirtiera en un referente del turismo en nuestra ciudad». De Isabel Prinz, resaltó su trayectoria como intérprete, actriz y presentadora de prestigio internacional y también tuvo palabras para Feluco (Rafael Marrero Castellano), el sindicalista de Guaguas Municipales, que ha sido y continúa siendo un auténtico referente de la acción social y la lucha obrera.

De la activista y militante política comunista María Dolores Puig resaltó la lucha que ha protagonizado por el derecho a la vivienda. Todos ellos, subrayó, son «por méritos propios, nuestros embajadores, Hijos e Hijas Adoptivos de esta ciudad».

Y por último, las Hijas e Hijos Predilectos. La historiadora resaltó «el compromiso con la ciudad a través del emprendimiento empresarial» de Javier Puga y de Francisco Ortega. También destacó el activismo por los derechos LGTBI de Lorenza Machín. De José Falcón, su labor a la hora de fomentar las fiestas del Carmen de La Isleta. Sin olvidarse del papel que ha jugado Rafael Robaina, ex rector de la ULPGC, a favor de la educación universitaria.

De Tino Montenegro, la historiadora subrayó su faceta como diseñador y su afán por recuperar tradiciones. Al igual que la defensa y el estudio del dialecto canario y el habla de_Las_Palmas por parte de los filólogos José Antonio Samper y Clara Eugenia Hernández, quienes reciben esta distinción a título póstumo.

Acosta resaltó el compromiso del escritor Alexis Ravelo «difundiendo en sus premiadas novelas las singularidades y recovecos de nuestra ciudad» o el de Dania Dévora, en este caso, «produciendo espectáculos que, desarrollados en Las Palmas de Gran Canaria, han puesto de manifiesto nuestra personalidad multicultural».

La conservadora hizo un repaso a la evolución de la ciudad a través de las grandes crisis que ha sufrido a lo largo de la historia y en las que «el poder de resiliencia de su gente tuvo un papel fundamental para el desarrollo de nuestra cultura». Por un lado, el ataque pirático de Van der Does en 1599. Por otro, el duro golpe que sufrió la población a raíz de la epidemia de cólera morbo de 1851, cuando la Isla permaneció aislada más de dos meses. Los años de prosperidad que llegaron tras la construcción del Puerto se vieron truncados por la Guerra Civil y la dictadura. «Aprendamos de nuestra historia», apeló Acosta al final de su discurso.