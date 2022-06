Las Palmas de Gran Canaria está de luto. Uno de los pubs más míticos de la capital grancanaria anuncia el cese de sus actividades. El Shack Bar, ubicado en la calle Cano 17, en el barrio de Triana, ha anunciado su cierre.

El motivo de su cierre es el elevado alquiler del establecimiento, según ha informado el propio local que se ha querido despedir de su fiel clientela que llenaba cada fin de semana el local.

"Las despedidas siempre son amargas pero cuando hay tanta historia escrita, la despedida mas que amarga es tremendamente sentida. Nos vamos", comenta el Shack Bar.

"Cerramos las puertas de la cabaña y ponemos fin a un proyecto que ha formado parte de la vida de muchísimas personas: Trabajadores, colaboradores, artistas y como no… USTEDES", explica.

"Honestamente nos cuesta mucho escribir estas palabras sin que nos neguemos a aceptar la realidad. Lo cierto es que llevamos mucho tiempo luchando contra cierres, presiones e innumerables contratiempos", prosigue.

"La pandemia no pudo con nosotros pero nos dejo heridos de muerte con unos arrendadores leoninos con los que no hemos podido llegar a un acuerdo. Pero no queremos irnos sin agradecerles la confianza, el cariño y las experiencias vividas durante todos estos años", apuntan.

"Esperamos de corazón que se hayan sentido totalmente libres de poder expresar su esencia como seres sin censura ni etiquetas", destacan.

"Gracias por estar a nuestro lado! Gracias por hacer de la cabaña un lugar único en Canarias. Gracias por mantener vivo este proyecto. Spread the Love!!", agradecen.