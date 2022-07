Francis Candil: «Es fundamental poner en marcha un plan de regeneración de los barrios»

Lleva cuatro años en la oposición. ¿Cómo ha visto evolucionar la ciudad?

La primero, dejar claro que después de cuatro años nos toca convertirnos en alternativa de gobierno. Este tiempo nos ha servido para estar a pie de calle y testar los auténticos problemas de la ciudad y ser capaces de trazar un proyecto. El equipo de gobierno que ha estado gestionando la ciudad está en un estado de agotamiento. Los grandes retos ni se han afrontado, ni se han solucionado. Por eso estaremos encantados de estar en ese cambio político para poder liderarlo o participar en él.

¿Qué retos son esos que hay que afrontar?

Esta ciudad tiene, por un lado, hacer que todos los vecinos se sientan parte de Las Palmas de Gran Canaria. Seguimos teniendo a un 70% de nuestra población al margen de las grandes inversiones. Somos muy machacones con eso porque seguimos yendo un día tras otro a barrios que parece que han quedado en el olvido 30 o 40 años atrás en el tiempo. Podemos nombrar muchos del Cono Sur, Ciudad Alta o del distrito cinco. Otro reto es el de la empleabilidad. Hay un colectivo entre 45 y 65 años de edad de más de 20.000 personas que parece detenido en el tiempo, que carece de un mecanismo de integración y aparentemente los estamos condenando a vivir de ayudas sociales. En cuanto a políticas de sostenibilidad, en el tratamiento de residuos la ciudad se ha quedado anclada en el pasado.

¿Por qué lo dice?

Solo reciclamos el 10% de lo que tiramos. La ciudad lleva todo el mandato esperando el quinto contenedor para los residuos orgánicos. Otro reto sería la gestión de los servicios públicos. Estamos ante el reconocimiento de un grupo de gobierno que ha sido incapaz de reorganizar el servicio de limpieza y ahora se lo vamos a entregar a la empresa privada. Ahí tenemos varios problemas. La policía también está en pie de guerra, con las dotaciones materiales antiquísimas. Y en materia de movilidad... Esta ciudad se ha enfrascado con los itinerarios de bicicletas, de los que no estamos en contra, pero primero somos peatones. Tenemos que avanzar hacia la ciudad de los 20 minutos.

De poder gobernar mañana, ¿Qué es lo que más urge?

Tenemos un gravísimo problema con la gestión pública, con la burocracia. Hay que reorganizar los servicios municipales para que contratación e intervención estén funcionando a pleno rendimiento. También hay que afrontar el problema de la limpieza. La denuncia ciudadana es permanente en este sentido. Y luego, fundamental, poner en marcha la iniciativa barrio. Tenemos un plan de regeneración urbana en nuestros barrios. Hay que reverdecer la ciudad, que ha sacrificado el verde frente al hormigón. Tiene que ser algo transversal a cualquier proyecto que se haga.

La pandemia ha marcado gran parte de la legislatura. ¿La ciudad ha salido mejor?

Ha salido a trompicones. Tenemos el problema de que se entregó a dedo aprovechando el estado de alarma para sustituir a los conductores de recogida de basura. Sigo echando de menos el fomento de la economía azul y verde. La percepción que tengo es de caos en los servicios. El atasco en contratación con más de 100 contratos en nulidad merece un capítulo aparte. Hay un origen de grandes problemas en la gestión.

¿Cuáles serán los ejes de su proyecto?

Para nosotros es fundamental la política de las personas. Hay que preparar esta ciudad para el envejecimiento de la población, ahí proponemos la creación de la concejalía del Mayor. Luego están los temas de sostenibilidad. Queremos hacer una apuesta por grandes corredores peatonales, mejorar la gestión de los residuos y avanzar en la lucha contra el cambio climático. Por otro lado, la iniciativa barrio. Hay que lograr una ciudad integrada. Ahí entran en juego proyectos de movilidad y crear zonas de ocio; teniendo en cuenta hasta el último rincón. En cuanto a servicios sociales, hay que buscar alianzas con las grandes ONGs de esta ciudad para ayudar a las personas en situación de vulnerabilidad. También hay que afrontar la crisis que empezamos a tener con la inflación.

El gran proyecto de ciudad ha sido la Metroguagua en los últimos años y los que vengan tendrán el reto de terminarla.

Ha habido un problema en el modelo de gestión, sin un proyecto integral, que lo ha encarecido y alargado en el tiempo. Han ido sacando licitaciones a trozos y todavía quedan las partes más complicadas. La realidad es que anunciaron que terminaría en 2021 y ahora no son capaces de dar una fecha límite. Es otro elemento más que evidencia que la ciudad ha ido dejándose la credibilidad en el camino. Este Ayuntamiento ha hecho muchas promesas. Cuando terminó el confinamiento salió el alcalde prometiendo una inversión extraordinario de 100 millones, luego nos explicaron que era la que estaba prevista.

Recientemente se vivió una cabalgata de Carnaval decepcionante. ¿Cómo ve la fiesta?

Creo que todos los ayuntamientos, de todos los colores, han ido matando el carnaval. Gobiernos del PP y del PSOE. Al final han dejado una fiesta emblemática relegada a unas cuantas galas y una cabalgata con la participación que vimos el fin de semana. Hay un desapego. Es necesaria una reflexión. Hay personas que se han apropiado de la idea del Carnaval. Hay que mirar cómo relanzarlo. Al final hemos terminado judicializándolo todo; y a veces no ha sido tanto el ruido, como que no había baños suficientes.

De todas formas, hay un problema con el ocio nocturno.

Ahí no nos queda más remedio que buscar soluciones. Ahora estamos con el desarrollo del Muelle Deportivo. ¿Cómo ha participado el Ayuntamiento en ese proyecto? La realidad es que se ha convertido en una zona de ocio. ¿Es posible compatibilizar los usos? Deberíamos ser más activos en ese proyecto. Allí podemos buscar ubicaciones que no sean tan molestas. Hemos creado una normativa que hay que cumplir, cualquiera que denuncie los juzgados le van a dar la razón. También hay que concienciar a quien sale de fiesta. Al final es un problema generalizado no solo en esta ciudad.

El escenario electoral está muy fragmentado. Es probable que entre la ultraderecha. ¿Desde CC llegarían a algún tipo de acuerdo con Vox?

Eso es una línea roja en Coalición Canaria y por mi parte soy tajante. Creen que los nacionalistas somos el enemigo. Tampoco creen en las autonomías.

¿Le preocupa su entrada en una ciudad como esta, de un carácter abierto?

Me preocupan determinados comportamientos; veo que algunos partidos políticos, que se han situado en el debate simplón están adoptando discursos peligrosos para una sociedad y una ciudad como la nuestra; que siempre ha presumido de ser abierta y acogedora. No estoy diciendo que no veamos los problemas, pero es verdad que me preocupa que el debate sea tan superficial y al final rocemos lo xenófobo. Hay determinadas responsabilidades que si no las afrontamos bien serán caldo de cultivo para que estos que buscan el enemigo de fuera quieran responsabilizar a los migrantes de determinados problemas. En Canarias no hay un problema real con la inmigración salvo que el Estado debe asumir sus competencias y la Comunidad ejercer la responsabilidad con los hogares de menores. Pero decir que se le están quitando recursos a los canarios es una falacia.