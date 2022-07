Arranca la obra de la escollera de la Avenida Marítima con la urgencia de avanzar antes del invierno

La reconstrucción de la escollera de la Avenida Marítima a la altura del barrio de San Cristóbal arrancó este martes por la vía de urgencia. La premura por sacar adelante estos trabajos no es otra que avanzar “todo lo posible” antes de que lleguen los temporales del invierno, dado el mal estado en el que se encuentra la infraestructura. “Tenemos pocos meses para generar una protección suficiente que evite que el daño ya producido llegue a ser catastrófico”, precisó Gloria Macías, directora de la actuación y técnica de la consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias.

La obra se centrará en un tramo de unos 500 metros de longitud entre el extremo norte del barrio marinero y el enlace de la Lady Harimaguada. “Inicialmente iba a ser menos pero después de los estudios que han hecho los técnicos se ha descubierto que la zona está mucho más dañada y que por lo tanto vamos a actuar en todo este tramo”, apuntó Sebastián Franquis, consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, quien acudió este martes a supervisar el comienzo de los trabajos junto al paseo de la Avenida Marítima.

La reconstrucción de la escollera tendrá un coste aproximado de 6.135.380 euros y ha sido adjudicada a Satocan SA. Se trata de una cifra superior a la que, en un primer momento, habían calculado los técnicos del Cabildo – rondaba los tres millones-, dado que los técnicos de la Comunidad Autónoma han detectado un mayor grado de afectación, “en el estudio vimos que había puntos donde el mar daba con mayor dureza sobre la estructura en invierno”, señaló Franquis.

No obstante, al iniciarse los trabajos por la vía de urgencia, la obra carece de proyecto. Los técnicos tendrán que hacer ahora los estudios correspondientes de batimetría y topografía para definir el volumen exacto que deberá tener la nueva escollera, según explicó la técnica a los medios de comunicación. La idea es que el nuevo diseño evite que el oleaje con mala mar salpique sobre la calzada de la Avenida Marítima, como viene ocurriendo actualmente en ciertas épocas del año.

4.000 cubos de hormigón

La nueva escollera estará conformada por 4.000 cubos de hormigón de siete toneladas cada uno. Estos irán dispuestos sobre un relleno previo y un manto protector con piedras de cantería de entre 75 y 100 kilos cada una. Este martes la maquinaria ha iniciado los trabajos para crear una vía provisional por la que circulará la maquinaria desde tierra.

Franquis aclaró que, inicialmente, los trabajos no afectarán al tráfico de la Avenida Marítima. “Nuestro objetivo es ese, habrá que ver durante el desarrollo de la obra si en algún momento será necesario paralizar la circulación”, aclaró el consejero regional, “la idea es que no, en todo caso si fuera necesario sería de noche”. Para ello, tendrán que consensuarlo con el Cabildo, que es la administración encargada del mantenimiento de la vía. No obstante, la técnica precisó que habrá cartelería de obra y limitación de velocidad.

Los trabajos se realizarán desde el vial provisional que los obreros han comenzado ya a habilitar en el extremo norte de San Cristóbal. Para ello, será necesario demoler parte del paseo de la Avenida Marítima y crear una rampa, de tal manera que pueda entrar la maquinaria pesada y maniobrar de una manera segura.