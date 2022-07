Tras las actuaciones realizadas, de reformas y ampliación, el Gran Hotel Santa Catalina se abre al público el viernes 1 de noviembre de 2019, reinaugurándose, oficialmente, el 6 de febrero de 2020.

Camino de los tres años, nuestro querido Gran Hotel (no olvidemos que es un bien municipal y, por tanto, de la ciudadanía) reinició su singladura de siglos, mostrando la magnificencia de su porte y la significación de su historia.

El gran jardín frontal del Gran Hotel (felizmente bien cuidado y mantenido) recibe a los viandantes que en él se adentran y estos paseantes, viajeros y turistas, se sorprenden al ver, en todo su esplendor, la imagen de la obra arquitectónica de Miguel Martín-Fernández (recientemente, un busto del arquitecto en bronce patinado en negro, obra de la escultora grancanaria Manena Juan, se ha instalado en el Gran Hotel, incrementando así sus obras de arte).

Los más curiosos de estos paseantes quizás se detienen en la escalinata de acceso al jardín, para leer la referencia histórica del Gran Hotel reflejada en un singular panel existente en el lugar… Un resumen de su historia plagado de errores de los que, desde hace años, nuestro consistorio (distintos mandatos) tiene conocimiento y no decide corregir. Los distintos directores que el Gran Hotel ha tenido en su nueva gerencia, asimismo, recibieron noticias de estos errores, a fin de que, con su influencia e interés en el asunto, el Ayuntamiento hiciera más caso de lo que se solicitaba, a través de referencias escritas y distintas cartas a los responsables capitalinos.

Tengo la esperanza, una vez lean esta crónica, de que se tome la decisión de cambiar el soporte y se refleje un nuevo texto acorde con la historia y, a ser posible, en español e inglés. No es difícil. Solo es corregir loes siguientes errores.

Primero, el Gran Hotel no se construyó «a partir de 1890», sino a partir del otoño de 1888, inaugurándose, oficialmente, en 1890. En segundo lugar, se dice que la construcción fue «a iniciativa del empresario Alfredo L. Jones». El señor Jones fue un gran promotor del turismo canario, además de un reconocido hombre de negocios y promovió el Hotel Metropole, posterior al Santa Catalina.

Este destacado personaje no figura en el Acta de Constitución de la Sociedad The Canary Islands Company, Limited, promotora de la construcción del Gran Hotel Santa Catalina, ni en las listas de accionistas que he consultado figura su nombre, tampoco en documentación histórica tratada ni en la biografía de MacLaren de Alan Calder, en la que se trata del proyecto de este Gran Hotel. De modo que el señor Jones ni favoreció ni promovió el viejo hotel inglés anterior al actual.

En tercer lugar, el Hotel no «pasó en 1922 a ser propiedad del Ayuntamiento». Se firmó la escritura de compra-venta (Ayuntamiento y señores Curbelo y Bordes) el 21 de abril de 1923. Por último, no «quedó cerrado hasta 1945, cuando se rehízo». El viejo Hotel se derruyó en 1946.

En definitiva, tras estas sencillas correcciones, el contexto o la trama quedaría más o menos igual, añadiendo, claro está, las recientes reformas y, lógicamente, la nueva gerencia (Barceló Hotel Group) y fecha de su reinauguración.

Como ya indiqué, estoy convencido de que, ahora sí, tendremos un nuevo soporte informativo, en español e inglés, con los datos debidamente incorporados, quedando atrás esa docena de años en la que insistimos por las correcciones.