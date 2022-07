El gas natural en el Puerto de Las Palmas

Las Palmas de Gran Canaria es una ciudad muy especial. Una de sus peculiaridades es la de tener el mejor clima del mundo según el estudio de la Universidad de Siracusa del año 1996, confirmado por otro posterior realizado por la consultora Consumer Travel Publications de Lexington, Massachusetts. Esta bondad climática se debe a estar situada al norte de la isla, entre dos mares y barrida por los vientos alisios que refrescan la atmósfera especialmente en verano y crean la panza de burro que como una sombrilla la protege, factores que operan en un delicado equilibrio y genera su preciado microclima.

La reciente propuesta de crear unos amplios jardines en la parte del istmo y la idea de instalar un parque eólico en los muelles y diques más al norte y alejados de la ciudad para suministrar electricidad a los barcos atracados y a los vehículos eléctricos sin consumir combustibles fósiles lo podría convertir en teoría en un ejemplo de lo que debe ser un puerto sostenible. También es un puerto que como es lógico debe dar respuesta a todos los avances y exigencias que el tráfico marítimo exija. Y aquí entran en juego los planes de la Autoridad Portuaria para los barcos propulsados por gas natural licuado (GNL).

Hace unos años las menores emisiones de contaminantes del gas natural en relación a otros combustibles también fósiles, un 20% menos que los derivados del petróleo, y a sus menores costes, condujo a una serie de directivas de la UE y de los EEUU para incentivar el uso del GNL en las flota marítimas fruto de las cuales hay hoy una pequeña cantidad de barcos con estas características, apenas el 2% del total mundial, incluyendo los buques que transportan este gas. Hasta el momento el único barco que ha cargado GNL en Canarias es el crucero Aida Nova en el Puerto de Tenerife que cargó 3.500 metros cúbicos de GNL para una autonomía de 12 días de navegación desde el barco metanero Coral Methane (STS) que se abasteció en el puerto de Rotterdam.

Sin embargo estas perspectivas han cambiado radicalmente por dos razones: La primera es que el gas natural ya no es más barato y que las perspectivas son cada vez peores tanto por la subida de precios como por las incertidumbres en su suministro. La segunda porque aunque la contaminación del GNL es el 70-80% en relación a la producida por el fuel oil o el gasoil, la consultora Trasport & Environment (T&E) ha publicado recientemente los resultados de un trabajo llevado a cabo en el puerto de Rotterdam sobre los niveles de contaminación producido por los barcos accionados con GNL con una conclusión inesperada: Este combustible de propulsión no supone ninguna ventaja para la atmósfera e incluso puede ser más contaminante que los propulsados por fuel oil. La clave es que una parte del metano se escapa a la atmósfera sin ser quemado en los motores y el efecto invernadero de este gas es un 80% superior al CO2.

El informe de T&E señala que los barcos que queman este gas no producen humos tóxicos oscuros pero si graves emisiones invisibles a simple vista consistentes en unas columnas de CO2 y gas metano no quemado que se filtra desde los motores y acaba en la atmósfera agravando con ello el calentamiento de la misma. La responsable del Departamento de Trasporte Marítimo de T&E, Delphine Gozillon, señala que «en su lugar deberíamos profundizar soluciones 100% ecológicas basadas enteramente en el hidrógeno verde» o el amoniaco.

En este contexto se viene gestando con poco conocimiento por los ciudadanos un proyecto que puede afectar al delicado clima de la ciudad de las Palmas y que ya está en el trámite de informe de impacto ambiental simplificada en el Gobierno de Canarias: la instalación de una planta de GNL para el suministro a los barcos que lo demanden consistente en un depósito de gas natural licuado con una capacidad de 50.000 metros cúbicos, una planta regasificadora y una central eléctrica para quemar parte de este gas de 70 MW. Como se ve es una macro instalación pues no se dedica solo a transferir GNL de puerto a barco que es para lo que en principio se pensaba para no perder la arribada a Canarias de los pocos barcos que incorporan este combustible, sino principalmente para la producción y suministro de electricidad al resto de la isla de Gran Canaria.

Generará más de 150.000 toneladas de CO2 al año, es decir, más de 420.000 kilos al día, además del 2% de metano sin quemar sobre la capital

Es muy difícil prever los impactos exactos de esta planta de producción eléctrica sobre la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Pero no cabe la menor duda que en una obra como esta que afecta directamente a todos los habitantes de la ciudad sea obligado comparar los beneficios para la empresa explotadora frente a los perjuicios sobre la ciudad de Las Palmas y sus habitantes, entre ellos los de salud y el disfrute de un buen clima sin contaminación. Por tanto nos gustaría conocer las respuestas a algunas preguntas que para las que creemos debe exigirse una respuesta clara: ¿Cuántos barcos se estiman que van a solicitar GNL en el Puerto de Las Palmas? Es una pregunta importante porque si los metros cúbicos a suministrar son pocos y los periodos de carga están muy distantes la necesidad de un depósito fijo en tierra (que entraña un peligro) no parece necesaria y será más lógico el transporte en contenedores o en barcos a demanda. ¿Cuánta potencia eléctrica, y energía, demandan o van a demandar los barcos atracados en el Puerto de La Luz que deseen parar sus motores principales? La respuesta a esta pregunta determina si las centrales actuales de la isla son capaces o no de suministrar esta demanda o si es preciso instalar más potencia en las centrales actuales.

A la luz de lo anteriormente expuesto puede deducirse que la operación planteada por Totisa Energía con la connivencia del Puerto de La Luz va mucho más allá de un simple suministro de GNL a los escasos barcos que en un futuro puedan demandarlo en este puerto y el negocio sea la producción eléctrica con un marco tarifario generoso, con costes reconocidos y el suministro a los barcos sea solo una excusa.

Y no hace falta ser muy listo para predecir que instalar una enorme planta de producción de electricidad quemando gas en el puerto con la actual dirección de los vientos dominantes, generando más de 150.000 de toneladas de CO2 caliente al año, es decir más de 420.000 kilogramos de CO2 al día, además del 2% de metano sin quemar sobre la capital, puede alterar negativamente el delicado y extraordinario clima de la Ciudad y por ende su atractivo. Y que puede tener además efectos negativos sobre la salud (la prevalencia de enfermedades pulmonares y asma en esta ciudad es altísima especialmente después del Covid 19) y la seguridad de sus más de 400.000 habitantes. Lo grave de todo esto es que el Gobierno de Canarias ha autorizado que el estudio de impacto ambiental sea simplificado, es decir, sin la exposición pública ordinaria, a toda carrera y vulnerando creemos los derechos de los ciudadanos de opinar en un tema tan importante.