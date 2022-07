«Implantar la FPDual surgió de manera natural para nosotros»

El concepto de Formación Profesional Dual está en auge en la actualidad, pero ¿en qué consiste realmente?

La FP Dual es la evolución de lo que antiguamente era la Formación Profesional, en la que los centros educativos asumían tanto la docencia teórica como la parte práctica, puesto que contaban con las instalaciones para poderla desarrollar. Con el paso del tiempo, la parte educativa no pudo mantener la actualización de recursos acorde con las necesidades del mercado, así que tuvieron que apoyarse en el sector empresarial para el apartado práctico. Del acuerdo entre ambas partes (educativa y empresarial), surge la FP Dual, con el importante matiz de que el alumnado firma un contrato de formación y aprendizaje con la empresa.

¿Cuáles son las cláusulas de este tipo de contrato de formación y aprendizaje?

Había que encontrar una forma de regular la relación entre los alumnos y las empresas participantes en la formación. Mediante este documento, la compañía puede contratar a personas menores de 30 años, si están estudiando un certificado de profesionalidad, o de más de 30, si está haciendo un ciclo formativo. Los alumnos pueden estar hasta el 65% del tiempo del currículo en empresa, trabajando y formándose, recibiendo el salario mínimo interprofesional de acuerdo con las horas trabajadas, y lo más importante, sumando experiencia laboral.

Si por algo se ha caracterizado Hecansa, es por combinar la formación teórica con la práctica, ¿se podría decir que han sido pioneros en la Formación Profesional (FP) Dual en Canarias?

Contamos con una tradición de más de 30 años en el ámbito de la formación teórico-práctica, por lo que se podría decir que fuimos pioneros en la implantación de este modelo en las Islas. Surgió de manera natural, porque contábamos con los hoteles, que son nuestros talleres. En 2012, cuando nos plantearon qué modelo íbamos a desarrollar, no dudamos en escoger el FP Dual. Lo que hicimos fue convertir todos los hoteles enteros, en una empresa escuela, ya que nunca habíamos conseguido que las dos partes jurídicamente fueran una y lo logramos.

«Todos nuestros títulos son oficiales y nuestros alumnos pueden optar a las becas ministeriales»

¿Cuándo llevaron a cabo el primer curso con este modelo?

Fue en el año 2013/2014, siendo los primeros en Canarias, no en España, porque ya en el País Vasco había alguna experiencia, pero en el ámbito de la fabricación mecánica. Esta etapa coincidió con la crisis, muchas empresas estaban cerrando, así que tuvimos que reinventarnos y la FP Dual fue lo que nos permitió mantenernos. Muchísima gente se matriculó en nuestro centro, porque vio una oportunidad en el hecho de que la formación fuera inminentemente práctica en un puesto de trabajo.

Los principales hoteles escuela se encuentran en Gran Canaria y Tenerife, ¿la oferta formativa se centra únicamente en estas dos islas?

Para nada, nuestra vocación es regional, para toda Canarias. Un chico que termina el ciclo de Grado Medio de Cocina en el IES Pájara, en Fuerteventura, tiene las mismas posibilidades que el resto de canarios de estudiar en los hoteles escuela. Tenemos el de Santa Cruz de Tenerife, el de Santa Brígida, en Gran Canaria, y uno en La Gomera. Tampoco podemos olvidarnos del Hotel Casa Rural Los Camellos, en Agüimes y un restaurante en Melenara(Telde).

Con la situación económica actual, se hace complicado afrontar el coste de vivir y estudiar fuera de la isla de origen, ¿cuentan con alguna ayuda o beca?

Desde hace años, los títulos obtenidos en Hecansa son ofíciales, válidos en España y en Europa, por lo que el alumnado tiene un derecho a la beca del Ministerio de Educación y Formación Profesional. En esta legislatura, hemos incorporado un programa de ayudas, con una dotación de más de 200 mil euros, para que cualquier persona interesada, pueda estudiar en nuestros hoteles escuela. Siempre hemos tenido una imagen de que es caro, incluso elitista, estudiaron en Hecansa, pero nada más lejos de la realidad. Hemos trabajado mucho, para que todo el que quiera, pueda acceder.

Usted apuntaba anteriormente que cuentan con más de 30 años de experiencia en formación dentro de un sector tan cambiante como el turístico, ¿cómo se ha ido adaptando Hecansa a la nueva realidad?

Después de analizar la realidad del sistema educativo, nos dimos cuenta de que hay muchas personas que después de acabar sus estudios, ya sean grados medios o superiores específicos, no quieren ir a la universidad, pero tampoco tienen demasiadas opciones. Por otro lado, el sector empresarial nos ha manifestado la necesidad de contar con especialistas en determinadas gestiones como las relacionadas con Alimentos y Bebidas, Revenues o Channels. Por este motivo, vamos a poner en marcha cursos especializados en el primer apartado (Alimentos y Bebidas).

«En esta legislatura, hemos incorporado un programa de ayudas dotado con 200.000 euros»

Entonces, si ajustan los currículos formativos atendiendo a las necesidades laborales que les trasmiten desde las empresas turísticas, ¿cuál es grado de inserción laboral?

Pues en la actualidad, el 95% de los alumnos que estudian con nosotros (unos 300 cada año), logran incorporarse al mercado laboral. Desde Hecansa, hemos incorporado seis acciones formativas de especialización en el área de Alojamiento (accesible no sólo para nuestros alumnos sino para aquellos que procedan de la Educación Pública), siguiendo las competencias actualizadas que recomienda el Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe), en el Observatorio de las ocupaciones.

¿No debe ser fácil mantener el ritmo de actualización de contenidos conforme a las necesidades del sector?

Es complicado que el Ministerio de Educación y FP adapte sus currículos al mismo ritmo que avanza la realidad laboral. Sin embargo, es más difícil contar con los recursos más actualizados, para impartir la parte práctica. Es ahí donde entra la FP Dual como una herramienta para alcanzar acuerdos con empresas que sí que cuentan con estos recursos, porque los necesitan para desarrollar su actividad.

¿Es la FP Dual una evolución o realmente es una vuelta a los orígenes de las figuras del maestro y el aprendiz?

Es una vuelta a los orígenes, aunque para llegar a la FP Dual en Canarias, han pasado muchas cosas jurídicamente hablando. Uno de los primeros obstáculos, lo encontramos en los trabajadores de las empresas que tenían que formar al alumnado. Tenían su recelo, porque los veían como una amenaza. Al final, estás aportándole experiencia a alguien más joven, que encima va a obtener un título y que puede hacer que peligre tu empleo. Desde el Servicio Canario de Empleo se puso en marcha el Reconocimiento de la Experiencia Profesional, por la que miles de trabajadores del sector en Canarias han podido convalidar su experiencia (con contratos laborales) por certificados de profesionalidad oficiales. A partir de ahí, se pudo contar con el apoyo de los empleados de las empresas para que ejercieran como tutores-formadores y se pudo activar el modelo de FP Dual.

«Si Canarias lidera el sector turístico, las empresas deberían optar por profesionales cualificados»

Una de las críticas a este sistema, es que las empresas pueden aprovechar para rotar al personal en prácticas, precarizando en cierta medida el empleo. ¿Qué opinión le merece?

Puede haber de todo, pero hay una corresponsabilidad del centro educativo a la hora de elegir las empresas. No todas las compañías sirven para la FP Dual -por cuestiones logísticas- y no todos los trabajadores sirven para ser tutores-formadores. En Hecansa, seleccionamos muy bien las empresas y antes de que el alumnado empiece la actividad, formamos al personal de las propias cadenas hoteleras (Servatur, Spring Hoteles... ), porque es algo fundamental.

La hostelería es uno de los sectores más afectados por el intrusismo. ¿Hay alguna solución?

Si realmente Canarias lidera el sector turístico internacional; el empresariado tendría que apostar por profesionales cualificados. Soy consciente de que no contamos con tanto personal con la cualificación necesaria, para la alta demanda del sector, y no digo que no haya que contratar a personas no formadas, pero tendremos que repensar el sistema, para mejorar.