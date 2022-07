La zona comercial de León y Castillo y Arenales reclama más seguridad y limpieza

La zona comercial abierta de León y Castillo solicita más seguridad y limpieza con el objetivo de hacer más atractiva la zona de cara a la apertura de nuevos negocios. Estas son algunas de las reivindicaciones que la asociación de empresarios ZCA Arenales Aeleyca ha trasladado al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria de cara a la redacción del futuro plan director que permita revitalizar el barrio. El colectivo se formó en 2020, en plena pandemia, por lo que apenas ha comenzado con sus primeras acciones.

Mejoras en la accesibilidad o en el alumbrado que permitan embellecer el barrio serían otras de las peticiones que facilitarían «frenar» la decadencia de una zona comercial que está vertebrada por las calles León y Castillo y Tomás Morales. «Nos preocupa la creciente inseguridad con hurtos y peleas en la zona», señala el presidente de la asociación Héctor Calderín. En materia de limpieza, indica que ha habido empresarios de la zona de Tomás Morales que denuncian la presencia de ratas caminando por la calle.

Según Calderín, otra de las carencias que tiene la zona comercial abierta es las pocas plazas de aparcamiento existentes en el barrio. «Sé que es un tema muy difícil para buscar soluciones», apunta, «pero el Ayuntamiento se tiene que poner las pilas porque no se puede competir en igualdad de condiciones con las grandes superficies». En este sentido, sugiere la posibilidad de llegar a acuerdos con párquines privados para establecer algún tipo de convenio, «con bonos de compra o algo parecido», por ejemplo.

«Nos dicen que quieren sacar el coche de la ciudad, que es algo que no lo vemos mal, pero necesitamos alternativas», apunta Calderín. El empresario señala que se sienten «respaldados» por parte del Cabildo y del Gobierno de Canarias, «pero el Ayuntamiento no nos está haciendo mucho caso». Por el momento han mantenido una primera reunión con el edil de Urbanismo, Javier Doreste, que, no obstante, calificaron en sus redes sociales de «productiva».

Calderín señala que ya han realizado algunas acciones con campañas especiales con el objetivo de dar a conocer los negocios de la zona, «para que no solo venga gente de fuera, si no para que los propios vecinos se queden». Desde la asociación están realizando un directorio que permita tener controlados todos los tipos de comercios que existen en la zona baja de la ciudad entre Triana y Alcaravaneras de cara a impulsar ese futuro plan director de zona comercial abierta, explica.

«Se han ido hasta los chinos»

Desde el colectivo ven a León y Castillo y aledaños como una especie de «punto negro» entre las dos grandes zonas comerciales de la capital, Triana y Mesa y López. «En Navidad caminas hasta el parque San Telmo y son todo luces, pasas de ahí y ya no hay nada», resalta. «Ha habido pequeñas asociaciones en esta zona pero no han salido adelante». De hecho, lamenta la alta presencia de locales vacíos en la zona, «se han ido hasta los chinos».

«Queremos atraer inversión a la zona para hacerla atractiva, nuevas luminarias, más accesibilidad», indica el representante de los comerciantes, «eso es lo que da un plan director». Según el diagnóstico de la concejalía de Distrito, uno de cada cinco establecimientos está cerrado entre Bravo Murillo y Juan XXIII; el estudio achaca la mayoría de los cierres a años de «retroceso y deterioro».

El Ayuntamiento está redactando una serie de planes directores con el propósito de impulsar las zonas comerciales abiertas. En junio del pasado año presentó la renovación de Schamann y ya han mantenido reuniones con Tamaraceite; otras zonas de la ciudad se irán sumando posteriormente.