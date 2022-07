Las normas de las playas capitalinas que no conoces y son sancionables

Las playas son el destino de disfrute y ocio de gran parte de la población, sobre todo en verano para huir del calor y refrescarse en un entorno natural. Para la convivencia de todos los usuarios existen normas que ante su incumplimiento pueden suponer sanciones desde los 300 euros, si son leves, hasta los 3.000 si es de especial gravedad. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria publicó a comienzos de este año la nueva ordenanza de costas y playas que anuncia nuevas prohibiciones y otras ya conocidas. Presentamos una recopilación de las más destacadas.

Espacios libres de humo

Fumar en la playa es cosa del pasado. Con esta medida se pretende evitar el desperdicio de colillas en la arena y el mar y evitar molestias a las personas no fumadoras.

No se puede orinar

Una de las normas más debatidas: está prohibido hacer cualquier tipo de necesidad fisiológica en la playa o el mar. Muchos ciudadanos se preguntan cómo se controlará esta prohibición a la hora de orinar en el mar. A pesar de que las autoridades no han especificado nada sobre este asunto la multa asciende a 300 euros si se da el caso de multar a algún ciudadano.

Deporte regulado

Practicar ejercicio es una de las actividades favoritas para realizar en la playa pero si eres un amante del deporte al aire libre tienes que saber que hay un horario para la realización de este tipo de actividades en las playas capitalinas. Durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre se puede realizar desde las 21.00 de la noche hasta las 08.00 del día siguiente. El resto de meses se podrá realizar desde las 18:00 hasta las 08:00 del día siguiente. Si estos horarios no son suficientes siempre queda la posibilidad de ejercitarse sin restricciones en el tramo de La Cícer.

Sin animales

No se podrá acudir a la playa con perros u otros animales. Sin embargo, los amantes de los perros podrán disfrutar de un día de playa junto a sus amigos peludos en aquellos tramos señalizados para este efecto. Y siempre y cuando se recojan los excrementos del animal.

Adiós a los anuncios

No se permite ningún tipo de publicidad a no ser que sea permitida por la administración y en ningún caso puede romper la armonía del paisaje, así como ocasionar molestias a los usuarios si son realizados por megafonía.

Drones fuera de la costa

El uso de estos famosos aparatos para captar imágenes desde el aire está prohibido en todas las playas. Los drones pueden ser aparatos peligrosos que pueden ocasionar accidentes a los viandantes o al entorno natural.

Solo sombrillas nuevas

En la playa solo se podrán instalar sombrillas sencillas para dar sombra. Están prohibidas las sombrillas con toldos, los cenadores, tiendas de campaña, etc. , exceptuando aquellas que son destinadas para bebés y en las zonas habilitadas a personas con movilidad reducida. Además, solo se podrán instalar sombrillas en buen estado de conservación.

Bañarse con bandera roja

Está prohibido, por motivos de seguridad, bañarse cuando se iza la bandera roja. La única excepción será para aquellos deportistas que requieran de olas para realizar su actividad como es el caso de los surferos.

La normativa completa se puede consultar en la página web de Ciudad de Mar

Playas sin fuego

A excepción de la festividad de San Juan queda prohibido realizar hogueras, así como usar barbacoas, bombonas de gas u otros utensilios para hacer fuego.

Ducharse, solo en casa

Es común que las personas aprovechen las duchas de la playa para ducharse o lavarse el pelo. Este acto puede acarrear multas de 300 euros, también asearse con jabón u otro tipo de productos en el mar está sancionado.

Solo a pie

No se permite el estacionamiento y circulación en playas de toda clase de vehículos, motorizados o no, incluyendo monopatines, bicicletas, patinetas, etc., exceptuando vehículos autorizados, carritos de bebés y vehículos para personas con movilidad reducida. En Las Canteras quedan prohibidos los monopatines, bicicletas, patinetas y otros análogos que no sean de uso infantil, salvo de lunes a viernes en el horario de 01:00 a.m. hasta las 08:00 a.m. (salvo vísperas de festivos). En el caso del paseo de San Cristóbal es únicamente transitable para peatones.

Las piedras en su sitio

Levantar o mover piedras, por muy pequeñas que sean, así como alimentar a la fauna marina será sancionado.

Respeto al medioambiente

Una de las infracciones consideradas muy graves es el daño a la fauna y flora tanto marina como del litoral. Así como el vertido y depósito de materias o residuos que puedan producir contaminación, riesgo de accidentes o daños.

Zonas para nudismo

Una de las novedades de esta ordenanza es la incorporación de zonas nudistas señalizadas y por lo tanto, la prohibición de realizar nudismo fuera del área dispuesta para tal fin.

Venta ambulante

La venta ambulante en la costa tiene sus días contados, si el vendedor no cuenta con autorización será sancionado, así como la oferta de masajes.

Pescar

Está prohibido practicar la pesca en un lugar no autorizado. También tendrá la consideración de infracción grave el uso de escopeta submarina o arpón.