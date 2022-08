Doscientos alumnos actúan contra la violencia machista en la red

La violencia machista es una de las mayores trabas que enfrentan las mujeres en la sociedad y a este mal se le ha sumado en los últimos años la expansión del acoso a través de las redes sociales, en las que afecta a cinco de cada diez personas. Con el fin de afrontar este problema desde la raíz, doscientos alumnos de nueve centros de primaria y uno de secundaria de la ciudad han recibido durante este curso una formación en igualdad de género en los medios digitales, que culminó con la obtención de ciberpasaportes tras aprobar un cuestionario sobre algunas nociones básicas.

Los menores han propuesto y creado un cortometraje, así como una veintena de materiales de divulgación que se han lanzado a la red. La concejalía de Igualdad y Diversidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha acercado esta iniciativa a la capital con el fin de ofrecer a los participantes las herramientas necesarias para saber cómo actuar ante posibles situaciones de acoso por internet. Un total de 26 centros de la isla se han animado a llevar a cabo las actividades, en las que también han colaborado algunos colegios e institutos de los municipios de Firgas y Guía.

Los alumnos han desarrollado durante varias semanas multitud de materiales, entre los que se encuentran vídeos, raps, carteles y poemas, que se pueden visualizar en la web de Opciónate, la organización creadora del proyecto. Los usuarios presentaron las creaciones a sus compañeros de cursos inferiores y a sus familias, con el objetivo de promover los conceptos aprendidos entre su entorno más cercano. El Ayuntamiento ya tiene planes para seguir adelante con este plan durante el primer trimestre del próximo curso escolar.

"Son frecuentes los casos de acoso entre menores", subrayó una de las creadoras de la iniciativa

A lo largo de los talleres, los estudiantes han tenido la oportunidad de reflexionar sobre los distintos tipos de violencia hacia las mujeres que existen en las redes sociales. A raíz de ello, algunas víctimas han identificado anteriores casos de acoso que habían pasado por alto, mientras que los niños que habían llevado a cabo agresiones en el pasado pudieron detectar el problema para no repetir sus acciones.

La mayor parte de las personas que participaron en el cuestionario fueron chicos. La concejala de Igualdad, Mari Carmen Reyes, destacó que esto es positivo, puesto que "es primordial trabajar con los hombres porque si la mitad de la población no se conciencia y no participa, difícilmente podemos avanzar. Por mucho que nosotras nos empoderemos, si no nos acompañan en este camino, va a ser complicado alcanzar esa igualdad".

Crear una comunidad digital

El cuestionario online que completaron los estudiantes aún permanece abierto para que cualquier menor interesado o sus familias puedan rellenarlo. Todos los que acierten más de seis de las diez preguntas tienen la posibilidad de descargar el pasaporte de ciberactivistas, que podrán compartir por redes sociales y, de esta forma, "crear una comunidad para fomentar la igualdad de género", aseguró la directora de Opciónate, Ana Lidia Fernández. Por otra parte, aludió a que "los algoritmos de internet también son machistas y muchas veces nos llevan a adoptar valores que van en contra de las mujeres".

Fernández también resaltó la importancia de promover este tipo de actividades, puesto que "siempre nos parecía que la violencia cibermachista se producía por hackers y perfiles anónimos, pero los datos demuestran que en muchas ocasiones los agresores son personas conocidas y que son frecuentes los casos de acoso entre menores".

Entre los centros que participaron durante el pasado curso en el 'Ciberpasaporte Ciudadanía por la Igualdad' se encuentran los colegios Alcaravaneras, Pintor Néstor, César Manrique, Néstor de la Torre, José Pérez y Pérez, Fernando Guanarteme, Las Rehoyas, Las Canteras y Omayra Sánchez, además del instituto Feria del Atlántico.