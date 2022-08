Una empresa privada de bomberos vela por unos fuegos de San Lorenzo seguros

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria recurre a una empresa privada de bomberos, por un coste de 15.000 euros, para cubrir la noche de los voladores de San Lorenzo. Los bomberos pertenecientes a diferentes organizaciones sindicales han comunicado su descontento ante este tipo de contratos que el consistorio ya había realizado en 2018. En la noche más importante del año, el pueblo se dispone a utilizar por primera vez 600 kilos de pólvora para una festividad que en esta edición ha sido reconocida como Fiesta de Interés Turístico Regional.

El Ayuntamiento contrata a la empresa Falck, para cubrir los fuegos de San Lorenzo, como un "dispositivo preventivo" en el que también estará Protección Civil con una cuba propia y un vehículo auxiliar y drones del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (S.E.I.S.). El consistorio aclara que si ocurre cualquier incidente se desplazarán los bomberos de servicio. El delegado sindical de CCOO en el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Víctor Monzón, considera que los profesionales de esta empresa no tienen la "suficiente experiencia para actuar de forma adecuada ante una posible emergencia". Monzón pone sobre la mesa la Ley reguladora de Bases de Régimen Local 7/1985, en su artículo 92.3, que estipula que los bomberos son agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones y estas no pueden ser desempeñadas por voluntarios. Monzón asegura que la mayoría de "estos profesionales se dedican a la educación".

Por su parte, el Ayuntamiento garantiza que el equipo de esta empresa cumple con "todos los requisitos necesarios para ser bomberos". Mozón considera que el consistorio con este tipo de contratos "está intentando tapar el déficit de personal" y comenta algunos datos que, según este profesional, desvelan el estado de la plantilla: "Ahora somos 83 bomberos y en Bilbao son 235 trabajadores en una ciudad que tiene más o menos la misma población". Los fuegos de San Lorenzo siempre se han cubierto con bomberos voluntarios, sin embargo, Mozón explica que ante la falta de personal y la negativa de los profesionales de cubrir horas extras, no hay personal suficiente para cubrir la celebración. El Ayuntamiento asevera que "es una convocatoria voluntaria y al no haber el suficiente personal hay que recurrir a apoyo externo".

Preparación antiincendios

La preparación para evitar cualquier conato está en marcha desde hace un mes cuando el servicio de Limpieza y de Parques y Jardines del Ayuntamiento recogió los rastrojos y podó las palmeras, arbustos y árboles de las zonas aledañas a los fuegos artificiales. Además, en el día de hoy regarán las zonas para refrescarlas, con diez cubas dispuestas para esta tarea. Desde la Comisión de Fiestas de San Lorenzo no temen que el calor pueda suspender los fuegos, el presidente de la Comisión, José García Santana, considera que "San Lorenzo no corre ese riesgo porque no está en una zona forestal sino urbana".

El Ayuntamiento y la Comisión de Fiestas inciden en que los interesados en visitar los fuegos utilicen el transporte público. Para esta fecha se ha puesto en marcha un servicio especial con una oferta de 3.000 plazas. La línea exclusiva de la compañía municipal se pondrá en marcha a las 19:30 horas del martes 9 y finalizará en torno a las 02:30 horas de la madrugada del miércoles 10. La conexión funcionará entre el Intercambiador de Santa Catalina y el solar anexo al centro de salud de San Lorenzo.