La flota polaca multiplica su presencia en los pantalanes del Muelle Deportivo

El recinto capitalino siempre ha contado con la presencia de barcos procedentes de diferentes lugares del mundo, pero en los últimos tiempos ha visto cómo ha aumentado la presencia de navíos que están registrados con pabellón polaco, aunque los que cuentan con la bandera española siguen siendo mayoría.

Esta situación no es nueva en el muelle de embarcaciones menores, ya que no hace demasiados años atrás eran las banderas como la de Bélgica u Holanda las que ondeaban en un número considerable de embarcaciones. Por un lado, los cambios en la normativa del país belga que en la actualidad exige ser ciudadano para poder renovar el registro del barco, y por otro, el precio superior de la tramitación en Holanda, han propiciado que la mayoría de navegantes se decanten por la vía polaca.

Entre las principales ventajas del abanderamiento polaco, hay que subrayar el hecho de que al pertenecer a la Unión Europea (UE) se puede navegar legalmente no sólo en la costa española sino también en las aguas internacionales.

En este sentido, Pietro y Giulio, dos italianos propietarios de embarcaciones en el Muelle Deportivo, apuntan que «la flexibilidad» es uno de los factores claves para elegir el registro bajo bandera de Polonia, «ya que es válida en cualquier lugar del mundo».

Ambos coinciden en que la ventaja más importante es que el trámite no tiene fecha de caducidad, como sucede con la bandera española, lo que implica una reducción de costes considerable, puesto que se ejecuta un pago único sin verse en la obligación de abonar más dinero por la renovación.

«Contamos con tres embarcaciones bajo bandera polaca. En España exigen realizar una Inspección Técnica de Barcos (ITB) cada cinco años y supone un gran gasto para nosotros. Bajo la bandera polaca, estas inspecciones no son necesarias», dicen.

Según la normativa del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana del gobierno español, las embarcaciones de recreo «deben ir provistas de un certificado expedido por la Administración Marítima en el cual se consignen las inspecciones técnicas sucesivas». Además, se indica que la ITB es obligatoria para aquellas embarcaciones que tengan entre 2,5 y 24 metros de eslora.

Pietro y Luigi también argumentan que la reglamentación polaca tiene unas mínimas exigencias en lo que la tenencia de instrumentos de seguridad, navegación y radiocomunicaciones se refiere, así como que se mantengan unas óptimas condiciones para su uso, mientras que «en España después de cada inspección, hay que cambiar todo el material», lo que resulta «bastante caro».

Polonia es de los pocos países europeos que tiene sus titulaciones para gobernar embarcaciones de recreo convalidadas en España. De esta forma, todos aquellos que cuenten por ejemplo con el Permiso de Embarcaciones de Recreo (PER), que permite navegar con embarcaciones de hasta 15 metros de eslora y para la navegación a una distancia máxima de la cosa de 12 millas, podrán hacerlo bajo bandera polaca en aguas españolas sin mayores inconvenientes.

La agilidad a la hora de realizar los trámites es otro de los puntos que decanta la balanza a favor del registro en Polonia, debido a que el periodo de gestión puede ser de entre dos y cinco días, en la versión más rápida, o de de entre dos y cuatro semanas, por la vía normal. En el caso de la administración española, aunque la legislación indica que debe resolverse en el plazo de un mes, la realidad es que pueden ser varios los meses de espera para poder contar con el certificado obligatorio.

En 2021, entró en vigor el Real Decreto 339/2021 de 18 de mayo con el que se regula la prevención de contaminación tanto de barcos de recreo como de motos náuticas, así como el equipo y los requisitos de seguridad de estas embarcaciones, que viene a actualizar cuál es el equipamiento de seguridad con el que se debe contar en este tipo de embarcaciones.

Sin embargo, la Asociación de Navegantes de Recreo (Anavre) ha recurrido este real decreto y todavía se está a la espera del fallo definitivo que está previsto que se comunique durante los próximos meses de septiembre y octubre.

El presidente de Anavre, Jaime Darder, explica que entienden que la nueva normativa «atenta contra la libre circulación de bienes en la UE al imponer dobles homologaciones en equipos de seguridad y navegación».

El real decreto exige la instalación de material con homologaciones específicas de la Marina Mercante española, imposibilitando la opción de adquirir de otras marcas que también se usan para la navegación en aguas internacionales y que garantizan la seguridad durante las travesías. Anavre apunta que esta circunstancia «incumple los tratados internacionales al querer legislar sobre las autoridades extranjeras».

Esta política de dobles homologaciones y de distribuidores centrales vigente en España conlleva un incremento considerable en el coste de adquisición del equipamiento.

En este sentido, Jaime Darder comenta que no ha conocido a ningún propietario «que haya cambido la bandera de su barco, para equiparlo peor» sino que normalmente es para «contar con mejores equipos, que de otra manera no habrían podido comprar» con la normativa española vigente. «En definitiva», resume Darder, «lo que se busca es equipar la embarcación de la manera más acorde, con la travesía que se quiere realizar y con la reglamentación actual de España» supone un desembolso difícil de asumir.

El fin último que se persigue desde Anavre es «priorizar en la seguridad durante la navegación», por lo que si finalmente el fallo de los recursos les es favorable «habrá que volver a pensarse la regulación de los equipos de navegación», esta vez de «una forma consensuada y lógica».

No se eluden los impuestos

El presidente de la Asociación de Navegantes de Recreo (Anavre), Jaime Darder, subraya que el hecho de adquirir un barco de segunda mano en cualquier país europeo y que luego se matricule bajo una bandera como por ejemplo la de Polonia, «no implica que no se tengan que pagar los impuestos como el de transmisiones y el de matriculación (si la embarcación cuenta con una eslora superior a los ocho metros)». Muchas personas piensan que el hecho de cambiar de bandera en el barco tiene como objetivo principal es «eludir el pago de tributos», pero tal y como afirma Darder «si vas con tu barco con bandera polaca y no has liquidado los impuestos correspondientes, te van a multar». «El principal motivo no es de índole fiscal sino poder equipar las embarcaciones de una forma más adecuada y asequible», dice. | X. L.