San Lorenzo a ojos de María Jesús

María Jesús Domínguez Santana nunca aprendió a nadar. Los tiernos veranos de infancia bañados por el Atlántico los ha disfrutado a través de los ojos de sus hijos y nietos. Su vida ha sido, como ella la define “muy dura”, nacida en el seno de una familia de escasos recursos, tuvo que ayudar a su madre desde pequeña con las tareas del hogar y aprender lo que pudo en la escuela: “Te daban un libro y cuando ya te lo aprendías tenías que marcharte”. Cuenta que sus mejores recuerdos son los que ha pasado con sus cuatro hijos y seis nietos. Nacida en 1935, el pueblo de San Lorenzo le rindió homenaje proclamándola Madre Mayor en esta edición de las fiestas.

Uno de sus mayores orgullos es su casa construida desde cero entre su marido y ella. “Antes esto era una montaña y pedimos el permiso para volarla y construir aquí la casa”, explica. Costó mucho tiempo y dinero erigir ese hogar de fachadas rojas en el que ahora se sienta a contar su historia, que es la de ella pero también la de todo el pueblo. Porque aunque María Jesús con sus 86 años le cueste caminar, aquejada de las rodillas, recuerda como si fuera ayer la vida del pueblo cuando era una niña. Las tardes las pasaba en el barranco donde jugaban a las casitas, creando junto al resto de niños sus propios juguetes con los materiales que encontraban. Y no pasa la oportunidad de plasmar cómo era San Lorenzo hace ocho décadas: “Esto era precioso, corría el agua siempre por el barranco, había mucha vegetación, había hasta musgo”, exclama y añade que el paisaje también se embellecía por las fincas de plataneras que enverdecían el pueblo con su color.

Pero llegó la sequía y en la calurosa tarde de ayer destaca que este año “casi no ha llovido”. “El agua del barranco aquí siempre corría, yo me iba con la cesta en la cabeza a lavar la ropa”, recuerda. “Las mujeres venían de Agaete a vender el pescado pregonando desde que llegaban al pueblo”. “Antes todo era muy diferente”, sentencia.

Aprendí a coser por necesidad porque no tenía dinero para pagar a una modista, por lo que me hacía mi ropa

María Jesús dedicó su vida a cuidar de su familia, construir su casa, ayudar a su marido a conseguir clientes que llevar en el taxi y coser. Aprendió a coser en la tienda de las modistas Marinita y Lolita, que le enseñaron todo lo que sabe. “Yo iba a las tiendas me fijaba en la ropa que tenían, compraba la tela y la hacía igual”, explica. Las prendas que confeccionaba eran para ella o para sus hijas que “siempre iban con un modelito nuevo a cada fiesta de San Lorenzo”. Comenzó en el oficio cuando dejó la escuela porque en esa época “solo podía seguir estudiando la gente con dinero”. “Yo cosía por necesidad porque no tenía dinero para pagar la ropa a una modista, así que la hacía yo misma pero no me pagaban nada”. A pesar de que se pasaba gran parte del tiempo entre los hilos y agujas confiesa que ahora no le “apetece hacer nada excepto leer”. Y muestra el libro que lee todas las mañanas sobre Santa Teresa.

La juventud de María Jesús olía a gofio. Cuando era pequeña su madre la mandaba a cernir el gofio con un cedazo. Y de joven se reunía con los vecinos durante una tarde para tostar los kilos, llevarlos al molino y convertirlos en el preciado alimento. “En mi casa se comía gofio siempre”. La comida ha sazonado la vida de la mujer, que recuerda con especial cariño la de su madre. “Por la noche siempre comíamos potaje, por la tarde sancocho y de desayuno leche hervida con gofio escardado y a veces comíamos arroz caldoso”. “Me quedé siempre con la pena de no haber aprendido a cocinarlo porque todavía ahora recuerdo el arroz de mi madre”, añade.

En la posguerra cuando todo escaseaba cada comida era un buen recuerdo. “Había que ir a buscar leña para cocinar, antes no había ni gas ni cocinas de hierro”. También rememora los trayectos hasta Tamaraceite, al molino de Don Juan Suárez para “hacer cola con la cartilla de racionamiento”.

Los momentos difíciles le forjaron el carácter de una persona bondadosa y entregada. “Si me piden una cosa y puedo darla, no tengo ningún problema”. Su amor por los nietos es inmenso. “Me desconsuelo con lo bien que se lo pasan ellos, antes siempre se estaba trabajando”, explica emocionada. “Deseo que vengan a verme para abrazarlos” y así lo hace su tercera nieta que llega a casa y le da dos besos. “¿A caso esto no es lo mejor?”, pregunta María Jesús. “Este cariño y un pastel de carne o unas milhojas son los mejores regalos que se me pueden hacer”, asegura ilusionada.