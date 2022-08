Podemos pide a Hidalgo que expulse a Doreste y Sanz del grupo municipal

La dirección de Podemos ha pedido la expulsión del grupo municipal de los concejales de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Javier Doreste y Mercedes Sanz, y su pase al grupo de no adscritos.

El escrito de la formación morada, que fue remitido el pasado 27 de julio a la secretaria general del pleno municipal, Ana María Echeandía, justifica su petición del pase al grupo mixto de los ediles debido a que ambos se dieron de baja en la formación morada el pasado 16 de junio.

Doreste, que insiste en que no se presentará a las elecciones, pretende impulsar la creación de una plataforma electoral que aglutine a todos los partidos a la izquierda del PSOE, al estilo de Las Palmas Puede, la coalición con la que entró en el gobierno municipal en 2015.

El secretario de Organización de Podemos César Merino se limitó a decir que lo que ha hecho la formación es comunicar al Ayuntamiento que ambos cargos ya no pertenecen a Podemos y actúe en consecuencia.

El concejal de Urbanismo y portavoz municipal de Unidas Podemos, por su parte, explicó que se enteró de la petición de expulsión por la secretaria del pleno, al tiempo que cuestionó la efectividad de la medida, tras considerar que al ser elegido cargo por Unidas Podemos debe ser esta coalición la que adopte la decisión de retirarle el acta.

«Por tanto», dijo, «esa decisión que el partido no me ha comunicado no afecta para nada a mi situación como cargo electo de Unidas Podemos. Para entregar el acta, me lo tendría que exigir la coalición y ya vería lo que haría».

Algo parecido señaló una portavoz del alcalde socialista Augusto Hidalgo, quien preguntada sobre el futuro del tripartito, se limitó a decir que «el pacto municipal es con Unidas Podemos, no con Podemos», una afirmación con la que daba a entender que la situación no afecta al pacto.

El teniente de alcalde critica que su antigua formación intente crear una crisis en el tripartito

El también teniente de alcalde, cuyas discrepancias con la dirección autonómica y nacional de Podemos son conocidas desde hace tiempo, subrayó que la expulsión no afectará a la marcha del pacto tripartito.

La única concejala de Podemos que ha quedado al margen de la expulsión es Belén Hidalgo, quien permanece en la formación, a cuya línea oficialista pertenece. Hidalgo encabezó antes de las pasadas elecciones, a nivel interno, una candidatura contraria a la de Doreste, que fue uno de los once cargos de Unidas Podemos que apoyaron el pasado mes de marzo la marcha de la diputada Mery Pita al grupo Mixto en el Congreso.

Doreste segura debe ser la coalición Unidas Podemos la que pida la retirada de sus cargos y no el partido

«No me parece correcto», subrayó el concejal, «que se intente provocar una crisis en un gobierno de progreso a nueve meses de las elecciones y más sabiendo que no me voy a presentar. Además no lo han conseguido porque nadie me ha pedido que me vaya del gobierno o entregue el acta. La expulsión es un acto burocrático que se queda ahí y ya está».

Añadió que lo único que le interesa en estos momentos es «garantizar la estabilidad del gobierno municipal y desarrollar los proyectos de transición energética y movilidad vertical, los fondos europeos y dejarlo todo listo para que el gobierno de progreso que venga detrás no tenga problema». «Hace dos meses me fui dulcemente sin hacer críticas a nadie», señaló, al tiempo que justificó su marcha de Podemos por su desacuerdo con la «deriva» del partido a nivel local y estatal. «Hicimos la crítica en su momento oportuno. No ha habido corrección y entiendo que ya no es mi proyecto».

A su juicio, la de Podemos «se trata de una deriva cada vez más centralista y cada vez más alejada» de los intereses de las islas. Citó como ejemplo la posición del partido a nivel nacional que se saltó la postura contraria al tren del partido en Tenerife.

Podemos prepara en estos momentos las candidaturas para las próximas elecciones autonómicas y locales, entre ellas la del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, para la que suena la viceconsejera de Derechos Sociales Gema Martínez, como número uno de la plancha electoral, seguida por César Merino, secretario de Organización del partido.

En cuanto a la plataforma que intenta crear Doreste, indicó que el objetivo es que se integren Podemos, Izquierda Unida, Equo y Más Canarias en un «proyecto que vuelva a ilusionar a la gente» y frene la abstención. «Tenemos que sentarnos de nuevo todos juntos», dijo.