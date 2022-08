Doreste llama a Podemos a reflexionar sobre su desgaste

El concejal de Unidas Podemos y primer teniente de alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Javier Doreste, ha llamado este miércoles a la reflexión de los militantes y electores de Podemos sobre el desgaste que ha acusado el partido desde sus inicios, en las europeas de 2014. La formación morada ha pedido a Augusto Hidalgo que expulse del grupo de Gobierno en la capital grancanaria tanto al edil de Urbanismo como a la de Coordinación Territorial y distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya, Mercedes Sanz, tras haberles expulsado en julio.

Doreste ha insistido también en que no tiene intención de entregar el acta de concejal porque es miembro de una coalición, Unidas Podemos, "y así se llama el grupo municipal, y el acta de concejal viene a nombre de este partido". En ese sentido, ha señalado que nadie de la confluencia le ha expulsado ni le ha pedido que pase al grupo de no adscritos. "Por tanto, esto es una anécdota que no tiene nada que ver con la buena marcha y el mantenimiento de la gobernabilidad de la ciudad y serán otros los que tengan que ver por qué lo han hecho público ahora", ha agregado.

En declaraciones a los medios, el primer teniente de alcalde capitalino ha invitado a Podemos, partido al que se sumó desde su nacimiento para las europeas de 2014 tras una amplia trayectoria en otras formaciones de izquierdas y en la sociedad civil organizada, a pensar en cómo se han desarrollado los acontecimientos hasta ahora y en la situación en la que se encuentra. "La reflexión que tenemos que hacernos es que en el año 2014 empezamos Podemos, veníamos de muchos sitios, de colectivos sociales, de sindicatos, de asociaciones de vecinos, de colectivos ecologistas... Y de aquellos que en 2014 pusieron en marcha el proyecto y participan activamente en la campaña electoral de las europeas, pregúntense cuántos quedan a día de hoy", ha explicado.

En ese sentido, ha indicado que no le ha pillado por sorpresa la decisión de la formación morada, porque es algo que ya ha visto en otras muchas ocasiones a lo largo de sus años de activismo social y político. "Esta vez me ha tocado a mí", ha dicho.

El escrito de la formación morada, que fue remitido el pasado 27 de julio a la secretaria general del pleno municipal, Ana María Echeandía, justifica su petición del pase al grupo mixto de los ediles debido a que ambos se dieron de baja en la formación morada el pasado 16 de junio.

Las discrepancias entre estos concejales y la dirección regional y nacional de Podemos vienen de atrás en el tiempo, y de hecho, tanto Sanz como Doreste fueron de los once cargos firmantes de la carta que apoyó la marcha, en marzo pasado, de la diputada Meri Pita al Grupo Mixto del Congreso de los Diputados.

"Yo tengo un compromiso con la ciudad, con unos militantes y unos electores, y debo cumplir con esos compromisos hasta el 28 de mayo para que haya un gobierno de progreso en Las Palmas de Gran Canaria y trabajar para que después del 28 de mayo siga habiendo gobierno de progreso en la capital", ha concluido Doreste.