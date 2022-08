Seis meses para poner al día los elevadores mecánicos de Las Palmas de Gran canaria

El área de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria publicará en próximas fechas el contrato firmado con la empresa Thyssen Krupp para arreglar y sustituir si fuera necesario los 14 elevadores eléctricos que están averiados en la capital. Una vez se ejecute este trámite, las obras comenzarán en torno a octubre y, desde ahí, se extenderán presumiblemente seis meses. Así lo ha dado a conocer este miércoles el concejal Javier Doreste en el parque de Las Rehoyas, cuyo ascensor -uno de los pocos que funcionaba con cierta regularidad- dejó de hacerlo este verano.

Se trata de la primera fase del plan de movilidad vertical que ha puesto en marcha el Consistorio capitalino, con el que prevé no solamente renovar los elementos mecánicos ya existentes en distintos puntos de la ciudad como San José, Las Rehoyas, San Nicolás o Lomo Verdejo, sino también la creación de nuevas infraestructuras en otros barrios. De esta segunda fase todavía no se conocen más detalles.

El contrato prevé la conservación de estos elementos los tres años siguientes a finalizar las obras

El contrato con TK Elevadores España ya salió de fiscalización por parte de la Intervención General, después de haberse adjudicado hace tres meses, y prevé actuar sobre 14 elevadores eléctricos: ocho escaleras mecánicas, cuatro ascensores, una rampa y una plataforma de elevación. Todo ello con el objetivo de "recuperar la movilidad vertical entre la parte baja y la parte alta de la ciudad", tal y como ha defendido Doreste en la presentación de esta primera fase.

Contrato de conservación

El presupuesto de adjudicación de esta actuación, que corre a cargo del plan de cooperación del Cabildo de Gran Canaria, asciende a los 1,7 millones de euros, y no solo incorpora el arreglo y sustitución, si fuera necesaria, de estos elementos mecánicos, sino también su posterior mantenimiento y videovigilancia durante los tres años siguientes a la finalización de los trabajos. Este es uno de los principales puntos del proyecto, puesto que el gran problema que habían tenido estos 14 elevadores eléctricos había sido que no gozaban de contrato para su conservación. "Era un problema de averías y algún que otro caso de vandalismo, pero sobre todo era cuestión de que no ha habido un correcto mantenimiento", ha señalado el concejal de Urbanismo, quien ha criticado que durante la época de Juan José Cardona (PP, 2011-2015) "esos contratos desaparecieron, por lo que los problemas eran constantes".

Las escaleras mecánicas de La Cícer, que conectan el paseo de Las Canteras con el equipamiento deportivo y cultural de esta zona de la playa capitalina, son las únicas que se encuentran en funcionamiento en la actualidad en la ciudad. Son las únicas, igualmente, que cuentan con el sistema de videovigilancia, tal y como ha recordado Doreste, quien ha destacado que ello también incrementa la seguridad de la ciudadanía en su día a día. Asimismo, esta red de vigilancia antivandalismo también garantizará que, cuando el servicio de mantenimiento detecte que se para el ascensor o la escalera mecánica, sabrá perfectamente por qué se ha producido el error y pondrá ponerlo en marcha por control remoto, siempre que no sea necesario un arreglo.

Este sistema estará vigente durante los tres años siguientes desde la finalización de las obras. Al ser preguntado sobre si se prorrogaría o no esa protección contra actos vandálicos, Doreste ha explicado que no pueden "estar prorrogando los contratos" porque no lo permite la ley, y que serán próximos gobiernos municipales los que tengan que decidir si lo hacen o no. Lo que seguro se va a encontrar el próximo equipo que salga de las urnas en mayo del próximo año será un vínculo por tres años.

Operarios de Vías y Obras tratan de poner en marcha el de Las Rehoyas tras dos meses parado

Además, el contrato con TK Elevadores España establece que la duración conjunta de los trabajos no puede sobrepasar esos seis meses en total, de tal forma que se garantiza que la planificación de los trabajos se hará de tal manera que se desarrollen al mismo tiempo en varios de los elementos. "No se va a hacer una y después la otra", ha resaltado el concejal, quien ha mostrado el compromiso del Consistorio con la movilidad sostenible, para que la ciudadanía "deje el vehículo privado en casa" y pueda desplazarse a pie entre los barrios de la parte alta y los de la ciudad baja.

Por su parte, el ascensor de Las Rehoyas será el único de los 14 elementos mecánicos objeto de la actuación que será reparado desde ya. La Concejalía de Servicios Municipales, a través de Vías y Obras, ya se encuentra trabajando en ello. Trataron de ponerlo en marcha la semana pasada, pero se percataron que era necesaria una pieza que tenía que llegar desde la Península, por lo que se retrasó ese arreglo. Sin embargo, fuentes municipales han confirmado este miércoles que los operarios se encontraban ya tratando de ponerlo en marcha de nuevo, después de haber estado más de un mes parado, para perjuicio de las muchas personas que lo usan a diario para ir desde Schamann hasta el complejo deportivo. Ello ha provocado la indignación entre los usuarios del parque y la piscina, quienes tampoco pueden usar las escaleras alternativas al estar clausuradas por «vandalismo».