El Partido Popular (PP) se ha sumado a las críticas de los usuarios de Las Canteras, que se quejan de que «nunca antes habían visto tan poco control policial», tanto en la playa como en el paseo, pese a las afirmaciones del responsable de Seguridad. El concejal popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria Ángel Sabroso considera especialmente preocupante que, por primera vez en muchos años, el municipio no cuente en verano con un dispositivo específico y de refuerzo de su litoral y zonas de mayor afluencia, algo que atribuye a los conflictos a causa de la falta de medios materiales y personales que sufren la Policía Local y los Bomberos.

A su juicio, es «una temeridad» que en el momento de mayor afluencia a las playas por la vacaciones, «nuestra ciudad carezca de este plan de seguridad» con «el refuerzo de patrullas policiales y dotaciones de bomberos, así como de Protección Civil y socorristas, que garantizaban el bienestar de nuestros vecinos y visitantes”, afirma Sabroso.

Según el concejal, la situación de la Policía Local es tan precaria que «solo se puede priorizar en contestar las llamadas que se reciben en el 092 y tampoco garantizan que se atiendan todas».

«La presencia preventiva y disuasoria no se puede desatender. Hay que poner en orden la ciudad, poner en equilibrio todo, tanto en materia de seguridad, como de convivencia, en conciliación de descanso y ocio, además de limpiar y cuidar a quienes viven y visitan la capital grancanaria», subraya el concejal. Sabroso advierte también sobre la necesidad de poner orden «en los campamentos irregulares, en la movilidad, en la inmigración abandonada a su suerte o en la limpieza de nuestros barrios. A las quejas de la oposición y usuarios, que aseguran que los domingos no hay presencia policial en Las Canteras, se añaden las de los socorristas de las playas de la capital, que advierten a través del sindicato UGT de emprender movilizaciones si no se mejoran sus condiciones laborales. Los profesionales exigen un aumento de sus salarios -perciben el sueldo mínimo-, una mayor dotación de personal y la mejora de los medios de trabajo.