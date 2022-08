La plaza hundida de Isla Perdida

La plaza de Isla Perdida, en el distrito de Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya amenaza con venirse abajo el día menos pensado pese a que no han pasado ni diez años desde que se construyó con los fondos del plan Zapatero. Levantada en una ladera, como el barrio, conecta dos calles a distintas alturas y los muros que la protegen empezaron a desmoronarse tras unas lluvias fuertes. En lugar de una defensa se han vuelto una amenaza por los continuos desprendimientos.

La plaza que levantaron los vecinos de Isla Perdida a pulso duró más de 30 años aunque no tenía ni pavimento, sólo un encascado que echaron los residentes hasta que se puso una pequeña capa de asfalto, pero la que construyó una empresa encima no ha aguantado ni un asalto. Tras las primeras lluvias fuertes, los muros de piedra vista empezaron a perder los teniques, algunos de buen tamaño, que pegaron a salir disparados hacia la calle de abajo.

A medida que el terreno cedía se iban agrandando las grietas de las paredes y se levantaban las losetas. Parte de la estructura del espigón que sobresalía en una de las esquinas también se desplomó un día sobre la vía. Los vecinos temen que si llegan lluvias fuertes, los muros acaben en la calle de abajo. Alertan de que los continuos derrumbes son un peligro para los residentes y creen que el deterioro de la plaza es un ejemplo más del abandono que sufre el barrio.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se ha limitado a poner una valla que no cumple con el objetivo de impedir el paso a la rampa que comunica dos de las tres principales calles del barrio. De hecho, alguien la ha roto y se puede acceder sin problema. Algunas farolas han desaparecido y sólo quedan los enganches a la red de electricidad.

Antonio Ravelo, presidente de la asociación de vecinos de Isla Perdida, presume de que la antigua plaza -la que desapareció para construir otra más moderna y equipada- la hicieron los vecinos y resistió sin problema más de treinta años.

Bailes hasta el amanecer

De aquella plaza, en la que el vecindario disfrutó de numerosos bailes hasta el amanecer -algunos amenizados por Mary Sánchez- sólo han sobrevivido dos imponentes laureles, que crecen que da gusto, y la base del muro que se construyó en su día para contener el terreno. Los laureles siguen prosperando porque debe haber agua en el subsuelo, no por la atención del servicio de Parques y Jardines, que no aparece por la zona.

«En aquella época pusimos una tonga de piedras debajo e hicimos un muro y vinieron estos, quitaron lo que estaba e hicieron esta basura. Se agarraron a la parte baja de ese muro, que estaba firme y de ahí para arriba siguieron. La plaza no se ha caído porque está el muro de abajo, que se hizo a conciencia», asegura Antonio Ravelo, quien recuerda que el concejal de Urbanismo, Javier Doreste, les dijo hace un año que tenía dinero para arreglar el desaguisado, pero todavía están esperando por la solución.

«Aquí no ha llegado nada», exclama Ravelo, quien cree que el problema de la plaza tiene su origen en la falta de una cimentación acorde al terreno.

Antonio Ravelo : "Esta chapuza costó un dineral. Se hizo deprisa y corriendo y el arreglo va a costar más dinero aún"

«La plaza está montada sobe terreno de barro, como toda esta loma», aclara. Y añade que la obra nunca se inauguró, «ni siquiera se recibió. Esto es de vergüenza, una chapuza pero buena. Tenían que haber buscado el firme, pero se hizo de prisa y corriendo; se basaron en el muro de abajo y hasta luego Lucas. Esta obra costó un dineral y ahora va a valer mucho más quitar todo esto» y construir otra plaza en condiciones.

En pésimo estado se encuentra también el local social del barrio, construido como la plaza, en cuyo extremo se encuentra, con fondos del plan Zapatero en 2011. La sede de la asociación de vecinos, donde acuden los vecinos a hacer talleres de numerosas actividades, entre ellas zumba, está también en irreversible proceso de deterioro, lleno de humedades y grietas, y necesita como mínimo una mano de pintura.

El gobierno municipal se ha apresurado a aclarar a losvecinos que no puede actuar en el local porque es propiedad de su asociación. «El Ayuntamiento no quiere arreglar nada. Dice que tiene que ser dinero de la asociación de vecinos y los vecinos pagan mal y tarde. No tenemos un duro», se queja el dirigente vecinal.

La comisión de pleno de Organización aprobó el pasado mes de mayo una moción presentada por el PP para arreglar la plaza, pero los vecinos no saben nada del asunto.

En esa comisión, el coordinador general de Economía y Hacienda Antonio Ramón Balmaseda aseguró que el Ayuntamiento no puede arreglar el local social, porque existe un convenio de cesión hasta 2030 a la asociación de vecinos, por el que esta se hace responsable de la conservación del inmueble. El gobierno municipal aprobó, no obstante, una moción en la que se comprometió a revisar la relación administrativa con la asociación. Tanto la plaza como el local fueron cedidos por una señora a la asociación de vecinos.

Los problemas de Isla Perdida, un barrio en el que están empadronados 1.158 personas, no se acaban en el desastroso y peligroso estado de la plaza.

Las calles piden a gritos un nuevo asfaltado en condiciones. Eso las que están pavimentadas, porque todavía queda un tramo sin asfaltar en un extremo del barrio.

La acera de la calle Párroco Jorge Casero también se quedó a medio hacer. Ravelo no sabe qué pasó con ese trozo sin acera, que sólo tiene bordillos.

El servicio de guaguas y sus horarios también enfada a vecinos, como Inmaculada Hormiga, quien se queja del horario de la línea 44 de Guaguas Municipales, la única que llega al barrio cada 40 minutos.

«La última llega a las diez de la noche, pero esa ya no recoge a nadie. Y aquí hay un montón de juventud, que si quiere salir por la noche o coge un taxi o se tiene que ir caminando tres kilómetros hasta Tamaraceite», explica Hormiga quien denuncia que antes el horario de las guaguas era más amplio, «hasta las 12 de la noche. La quitaron unos meses antes del covid». También ha disminuido la frecuencia de paso durante el día. «Y aquí hace hacen falta guaguas, porque hay un montón de gente mayor. Y los domingos la guagua tarda hasta hora y media», denuncia.

La nueva urbanización de 570 viviendas, que doblará la población del lugar y cuya construcción se prepara justo al lado de la presa de Piletas preocupa al vecindario porque no tienen muy claro que se vaya a hacer un nuevo vial que descongestione los accesos al barrio.