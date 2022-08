Urbanismo planea completar los anillos interiores del casco de Tamaraceite

El edil de Urbanismo, Javier Doreste, presentó el borrador del proyecto a las asociaciones de vecinos la semana pasada. Una vez el Consistorio le dé el visto bueno de manera inicial, el proyecto pasará a exposición pública, de tal manera que los residentes podrán hacer las alegaciones pertinentes. El documento vendrá a aprobar al anterior PERI(plan especial de reforma interior) vigente desde los 90 y, además, convertirá a Tamaraceite en el segundo núcleo de la periferia cuyo casco histórico estará protegido por un plan especial tras el de Tafira.

La idea de este plan será dar respuestas al núcleo original de un barrio que ha quedado insertado dentro de desarrollos urbanísticos de los últimos 30 años. El Ayuntamiento realizó en 2017 un estudio diagnóstico de participación ciudadana a través del Grupo MUSE. El nuevo planeamiento estableció en base al mismo mejorar la estructura viaria, crear espacios libres y potenciar la identidad social del barrio mediante la revitalización del mismo. Sin embargo, los vecinos se han mostrado escépticos ante un plan que podría que podría quedarse «sobre el papel y en la teoría», tal y como ocurrió con el de 1993.

La obra de mayor impacto que prevé el plan será completar el esquema de anillos concéntricos que coronan la Montañeta sobre la que se asienta el pueblo. El primer anillo corresponde al Paseo de Los Mártires, ya existente y situado de manera paralela a la Carretera General a una cota superior; el segundo coincide con la calle Jacob, la idea sería prolongar esta vía hasta conectarla con San Benito. Por último, habría un tercer anillo coronando el lomo en la plaza de la Cruz.

El plan contempla también abrir conexiones transversales entre los anillos para dar continuidad a la trama urbana desde la cota más baja del barrio hasta la plaza de la Cruz. Según el borrador, se «terminará de definir» la estructura viaria mediante la consolidación de la edificación, el respeto del entramado de calles actual y adaptándose «en lo posible» a la realidad existente. El objetivo será hacer de las calles trayectos «más cómodos, eficaces y seguros».

Gran parte de estas actuaciones ya están recogidas en el Plan General de Ordenación (PGO) de 2012 a través del anterior PERI. La prolongación de la calle Jacob lleva, por tanto, prevista los últimos 30 años, aunque poco se ha avanzado en ese sentido. Para ejecutar este proyecto será necesario derribar edificaciones, varias de ellas precarias al ser este un barrio de autoconstrucción, y aprovechar solares sin uso.

El plan contempla la inclusión de viviendas de reposición. La idea sería que todas aquellas familias que pierdan su casa con la ampliación de las citadas calles sigan viviendo en el barrio. El Ayuntamiento ha reservado así una serie de parcelas en La Montañeta con este propósito. Se trata de una medida similar a la diseñada en los nuevos planes especiales de los Riscos de San Juan, San José, San Nicolás y San Roque.

El Ayuntamiento comenzó a inicios de 2021 la búsqueda de solares en el barrio con el propósito de comprarlos para poder ejecutar el plan. Las parcelas que adquiera la ciudad serían utilizadas tanto para modificar el entramado de calles, como para crear nuevos espacios libres y zonas de aparcamiento por todo el casco. Actuaciones que responderían, según el plan, a las principales demandas vecinales durante la fase de diagnóstico realizada.

También en materia de movilidad, el nuevo planeamiento urbano sugiere la creación de «grandes áreas preferentes para el peatón», de tal manera que todas las vías en el interior del barrio pasarían a recibir un tratamiento de plataforma única y la velocidad permitida quedaría fijada en los 20 kilómetros por hora. El propósito será que solo las utilicen los servicios de seguridad y emergencias y los propios residentes.

El casco de Tamaraceite está formado por una sucesión de calles quebradizas y estrechos callejones. Las edificaciones son de autoconstrucción, incluso algunas se remontan al siglo XIX -de hecho cuenta en las inmediaciones de la Carretera General con varios inmuebles protegidos-. Un esquema de antiguo núcleo agrícola que ha quedado engullido por los desarrollos modernos. Ese desequilibrio ha hecho que el barrio se haya ido degradando y quedando olvidado frente a su entorno inmediato. Según el plan, existen numerosas construcciones «precarias» y de «baja calidad».

El nuevo plan pretende conservar este perfil de barrio tradicional e histórico, «pero procurando la renovación». Para ello pone sobre la mesa la necesidad de eliminar la parcela mínima, permitir un amplio abanico de usos en las edificaciones y delimitar las alturas de los edificios «parcela a parcela» según las condiciones particulares de cada una, a diferencia de lo que ocurre en la legislación vigente, en la que establece un máximo de tres alturas por regla general.

Pese a esta flexibilidad, el plan concreta límites en dos vías. Por un lado, hay un aumento generalizado en la Carretera General a tres plantas máximo. Por otro, en la plaza de la Cruz -hoy una amplia explanada sin urbanizar en lo alto de la Montañeta- será de dos alturas. Además, la normativa BH de barrio tradicional no se aplicará a dos parcelas en la entrada al casco desde la rotonda de Lomo de los Frailes -en la esquina de la Carretera General y la calle Diego Betancor Hernández-.

El plan contempla un «especial tratamiento» de las edificaciones protegidas y el tejido residencial tradicional. Los bienes protegidos se encuentran principalmente en las inmediaciones de la plaza Ceferino Hernández; una lista que incluye, entre otros inmuebles, la iglesia de San Antonio Abad, cuya fábrica comenzó en 1921.

«Necesitamos actuaciones ya»

Los vecinos han tomado el plan con escepticismo. El presidente de la asociación de vecinos Aythami, Juan Manuel Calderín, apunta que el plan es «ilusionante» para una parte del barrio, pero «otros tienen el miedo en el cuerpo», entiende que los cambios son necesarios, «pero no convirtiendo suelo privado en público», y advierte sobre el quebradero de cabeza que será para el Ayuntamiento adquirir muchos de esos inmuebles y solares, «algunos no están inscritos o tienen muchos herederos». «Al final será como el plan de hace 30 años, mucha teoría y luego no se hizo casi nada», sentencia. Esteban Santana, portavoz de la plataforma vecinal constituida este año denuncia que el plan «no resuelve los problemas inmediatos que tenemos ahora, ha faltado trabajo de campo y no entendemos como va a fomentar el arraigo vecinal». | A. V.