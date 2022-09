Cinco locales de Las Canteras multados de manera reiterada por ensuciar el paseo

Cinco de los locales que tienen terraza en Las Canteras han sido multados «de forma reiterada» por ensuciar el paseo, según los datos de los que dispone el área de Ciudad de Mar de Las Palmas de Gran Canaria. Esta información se dio a conocer esta semana después de que un vídeo subido por el portal Mi playa de Las Canteras se hiciera viral en las redes sociales mostrando cómo las servilletas y otros residuos procedentes de los establecimientos campaban a sus anchas por la avenida. Una imagen que no solo pone en peligro un entorno natural único, sino también la principal joya turística de la capital.

En declaraciones a los medios esta semana, el concejal de Turismo, Desarrollo Local y Empleo, Pedro Quevedo, abogó por endurecer las sanciones contra quienes incumplan la ordenanza municipal que regula que son los propietarios de las terrazas los responsables «del volado de las servilletas de papel, sobres de azúcar y similares que, desde sus terrazas acaben en la arena de la playa o paseo, debiendo proceder a su retirada inmediata en caso de que se produzca». El concejal también aseguró que se así se lo haría llegar a su colega de Ciudad de Mar, José Eduardo Ramírez, para que lo sondeara como posibilidad.

Quevedo aboga por endurecer las sanciones a quienes incumplan la ordenanza municipal

«El jefe de servicio ha dejado claro que todos los días se les cae encima, se les da advertencias, incluso se les pone multas... Todos los días. Entonces, es una cuestión de actitud», abundó Quevedo. En ese sentido, desde Ciudad de Mar indicaron que tienen adscrita al servicio a una inspectora de limpieza que revisa que se cumpla con lo establecido en la disposición municipal, y que la mayoría de negocios cumple limpiando los alrededores a diario cuando se recogen las terrazas.

Dentro del régimen sancionador de la normativa, entre las infracciones de carácter leve figura dejar en mal estado de suciedad el espacio donde se desarrolla la actividad, que podrá ser penado con hasta 750 euros. La reiteración en tres ocasiones de este hecho conllevará una infracción grave -con sanciones de hasta 1.500 euros- que, de repetirse en otra ocasión será calificada de muy grave, que podrá conllevar multas de hasta 3.000 euros a los infractores. El reglamento también estipula que la reincidencia en la comisión de infracciones muy graves puede dar lugar a la retirada de licencias, permisos o concesiones.

«Lo que no puede ser es que todos los días se les insista a cumplir y cuidar su entorno y que no lo hagan», criticó el concejal de Turismo, para luego agregar que estos comportamientos «dañan el interés general de esta ciudad, y eso es inaceptable». Las servilletas «volonas» y los residuos en el paseo, pese a la normativa, parecen no tener los días contados.