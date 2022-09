La libre práctica democrática frente al pensamiento único

En las últimas dos semanas hemos asistido a una inusual presencia del CN Metropole en los medios de comunicación. En la larga historia de este club, probablemente, nunca se habían escrito tantas páginas de prensa en dos semanas, y sin duda lo que nunca había ocurrido, es que éstas no fueran por éxitos deportivos, sino por la actual situación económica y sus consecuencias sociales y deportivas.

Las redes sociales y las principales cabeceras de Canarias, han sido y siguen siendo la pileta donde nadan argumentos encontrados, justificaciones infundadas y opiniones, muchas opiniones, más o menos ilustradas. Cada una en su calle, algunas subidas al poyete y otras, otra quiero decir, en lo más alto del podium de los campeones: «Soy el presidente que va a salvar al Club».

A las miles de personas que hemos crecido en el bordillo de la piscina, en el tatami del judo, en el antiguo espacio de gimnasia deportiva, hoy de musculación, en los salones, en la torre de saltos, en las canchas de tenis, de squash o de frontón, entre balones y porterías, en las gradas o leyendo prensa en la cafetería, nos va la emoción, el sentimiento que en muchas ocasiones se antepone a la razón. Pero esto no implica que salvar el club no esté necesariamente ligado al cumplimiento de sus estatutos o a la práctica democrática, pareciendo que se quiere hacer ver que la responsabilidad de lo que ocurre empieza en el Covid y acaba en Ucrania, fundamentado en un inexistente «negacionismo de socias/os», que tal y como manifestaron en la última asamblea, órgano máximo de gobierno de CN Metropole, «sabemos que tenemos que hacer un esfuerzo económico pero no queremos que usted Alberto Santana, administre el dinero que tengamos que poner».

No es fácil analizar y aportar a la situación actual de CN Metropole. Cuando se es parte de éste como socio/a, deportista o trabajador/a, por el peso de la historia de infinidad de relaciones e intereses. Cuando se hace desde fuera, por falta de datos, conocimiento de la realidad o informaciones recibidas de terceros. Desde la semana pasada el club, a través de notas de prensa o entrevistas a su presidente, ha vertido a la opinión pública una serie de informaciones que han ido desde la exposición de una situación insostenible, con el anuncio de un ERE y el posterior vaticinio de presentación de un concurso de acreedores, hasta el triunfalismo de un presidente que se presenta como salvador, rozando, y lo digo con tanta pena como cariño le tengo a Alberto, actitudes propias de la megalomanía o el egocentrismo. La lectura del editorial de LA PROVINCIA/DLP del domingo 28 de agosto, me hacía entender varias cosas, de las que quiero destacar dos: la importancia del CN Metropole para ser el centro del editorial del principal periódico de Canarias y el triunfo de la tesis que defiende el presidente y lo que le queda de junta directiva, que incluso motiva al director de esta cabecera a señalar que «ya habrá tiempo para ejercer libremente los mecanismos democráticos».

Partiendo del agradecimiento como persona que ama y vive el Metropole, a los medios de comunicación y especialmente a LA PROVINCIA/DLP, no solo por la cobertura sino por el tratamiento plural que le están dando a la situación que el presidente ha convertido en noticia, con el ánimo de aportar algo de luz y convencido de que la participación de socias/os, trabajadores/as y deportistas, la crítica y una dinámica dialéctica, es el camino para situar al CN Metropole en el lugar que le corresponde, asumiendo su historia pero situándolo en el presente para mirar a su futuro, quiero aportar algunas cuestiones para entender la situación actual:

– Siendo cierto que la situación económica del club desde hace años denotaba una tendencia económica y financiera que había que abordar, no es menos cierto que la gestión de la actual y anterior junta directiva, en la que el presidente fue vicepresidente económico, agudizó la crisis.

– Los socios/as que abandonan el club lo hacen por distintos motivos, y aunque no se hace desde la institución un estudio y análisis de aquellos, limitándose a decir que la situación ha cambiado, que son otros tiempos…, la realidad es que cuando hablas con muchos de éstos, el principal motivo es el descontento con la gestión y/o los servicios.

– Se han rechazado por una mayoría abrumadora dos planes de viabilidad. En el primero, se plantea la subida de cuotas y solicitud de un crédito. En el segundo, subida de cuotas y una elevada derrama. En ambos, la base es subir la aportación económica de socios/as, lo que supondría una huida y por lo tanto disminución de la mayor fuente de ingresos, terminando de ahogar el club. No es que se niegue la necesidad de «ajustarse el cinturón», sino que para que esto se dé, se estima imprescindible que la administración del club esté en otras manos. Manos que de una vez por todas presenten las cuentas del club, como obligan los estatutos, en asamblea ordinaria en los tres primeros meses del año. Asunto pendiente a pesar de las peticiones que por burofax algún socio ha hecho,

– Tanto el anterior presidente como el actual, han basado su discurso en la existencia de dos bandos en el club, «los macaristas» como ellos han denominado y el resto. Que en una organización de 88 años, haya distintos grupos, es algo natural, propio de la vida de las organizaciones, tanto como que la gran mayoría de las personas que vivimos este club, no nos identifiquemos con ningún grupo, que podemos ser afines a ideas, propuestas, o simpatizar más o menos con unas u otras personas, priorizando el interés común. Lo que está ocurriendo ahora mismo no es una cuestión de bandos, de guerras intestinas. Que hay muchas socias y socios que no están de acuerdo con la deriva que está tomando el club por la gestión y administración del mismo es una realidad. Que la mayoría de los/as trabajadores/as también están disconformes y más unidos que nunca. Y que los/as deportistas, padres y madres viven con desconcierto la actual situación, no tiene que ver con lo que el presidente quiere hacer ver como una guerra interna sino con las disconformidad y el descontento con su gestión, de la mayoría de las personas que formamos parte de este club y su negacionismo ante este hecho provocando una situación de bloqueo.

La realidad del CN Metropole es una realidad plural, diversa de una potencialidad enorme y ahí es donde radica la salvación del club, no en ningún héroe moderno con halo de autocracia, sino una persona capaz de dinamizar y canalizar inquietudes, desde la transparencia y la participación. Aquí está la refundación necesaria del CN Metropole, en una alternativa plural a través de una gestora de socios/as que solo el presidente con su dimisión podría motivar, no obligando a pasar por el largo y traumático proceso de una moción de censura por primera vez en la historia del club, alargando las posibilidades de cambio, de reacción y de los imprescindibles esfuerzos económicos que tendremos que hacer todos y todas.

No es cierto que solo haya un camino y que no haya alternativa. Ni siquiera que los socios y socias no les interese y no participen. Jamás he visto tanta coincidencia en la pluralidad social, ejerciendo la libre práctica democrática, intentando aunar esfuerzos frente al pensamiento único que transmite el presidente, capaz de decir en la misma entrevista que hay que cambiar los estatutos para acabar con el machismo, a la vez que usa el micromachismo «me tocó bailar con la más fea». Señor presidente le vuelvo a invitar públicamente a dimitir, crear una gestora plural que genere confianza en la masa social actual y la que esté por venir para dinamizar un proceso de transición, siendo así usted «el presidente que salve el club».