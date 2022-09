CN Metropole: siempre adelante

No te des por vencido, ni aun vencido. Me viene a la memoria el poema del argentino Almafuerte, que empieza con ese estimulante y combativo verso contra la adversidad.

Hace unos días este periódico se pronunció sobre la situación actual que atraviesa el Club Natación Metropole mediante un sensato editorial titulado Razones para que el Metropole siga adelante. Lo suscribo en forma y fondo. Agradezco el tono constructivo y optimista, así como la encomienda al socio a realizar un inevitable sacrificio si quiere la pervivencia de su institución.

El club está pasando por otro de sus momentos delicados de su casi centenaria historia, quizá el que más. Pero no está abatido, mucho menos derrotado. La crítica situación es debida a la funesta alianza de diversas causas. A mi juicio, las principales son el descenso gradual del número de asociados, con una pérdida paulatina en estos últimos diez años de más de un tercio de la masa social, unas secciones deportivas persistentemente deficitarias que urge su reformulación para su viabilidad y rentabilidad, y unas cuotas sociales de pago inadecuadas al no ser razonable y prudentemente crecientes en atención al número de miembros de la unidad familiar.

El encadenamiento de estas causas a otras quizá no tan primordiales, pero que en su parte alícuota igualmente gravan las finanzas del club, propició la tormenta perfecta. Como no es infalible, algún error, siempre amplificado hasta el hastío en las redes sociales, ha cometido la junta directiva, injustamente sancionada por determinadas insinuaciones propagadas en prensa y redes.

En evitación de daños en la reputación de las personas que pudieran ser de difícil reparación convendría mesura y rigor en los comentarios. Con ligereza e indirectas se ha llegado a sugerir repetidamente que la directiva ha incurrido en administración desleal. No me consta indicio veraz alguno: si se tienen pruebas de la comisión de ese u otro hecho delictivo es deber inexcusable de quien lo alega su denuncia judicial, si no, ruego silencio, pues la difusión pública de afirmaciones sin respaldo acreditativo entreverando conductas irregulares, difama, menoscaba el honor de los miembros de la Junta.

También con perseverancia y publicidad se deslizó la extravagancia de que la dirección del club pretende su venta, omitiéndose que es el socio el exclusivo autorizante de la misma, que ha de aprobarse con mayoría muy cualificada en asamblea extraordinaria. Pero la afirmación no es novedosa, llega tarde: la llevo escuchando desde hace casi cuarenta años, cuando el legendario nadador don Arturo Lang-Lenton accedió a la presidencia, convirtiéndose con el transcurso de las estaciones en recurrente letanía cuando no es del agrado un candidato o presidente.

Con su lucidez habitual, leí un comentario en Facebook del periodista Javier Durán reflexionando en positivo acerca de la deuda que tenemos con nuestros mayores, que levantaron el club en circunstancias realmente complejas, con esforzado sacrificio y dificultades de todo pelaje, baste recordar que una de las piscinas, la denominada Quique Martínez, tardó en construirse más de 20 años por variadas circunstancias, muy especialmente económicas. Decía que los logros conseguidos no pueden perderse por la incompetencia nuestra en alcanzar acuerdos que permitan la continuidad de la entidad y concluía que, de ser así, cabría hablar de fracaso de la generación actual de socios. Con permiso del autor, me apropio la reflexión en su integridad.

Se vislumbra en breve la presentación de la demanda instando concurso de acreedores y también la de la moción de censura que, al parecer, se prepara contra el presidente y su junta. Con el debido respeto a sus promotores y firmantes, esta última me parece injusta. No aprecio objetivos motivos para la reprobación, ni su oportunidad en este preciso y volátil contexto en el que vive el club. Al acecho nuestros acreedores, con ellos se tendrá que negociar en esa concursal, no se les estaría enviando precisamente un mensaje de calma con la moción. El frágil escenario actual penaliza veleidades y el desgobierno, a cambio exige templanza y estabilidad institucional, justo lo adverso a la incertidumbre y colapso en la gestión que previsiblemente generaría la moción si prospera, es censurado el órgano de gobierno y se anticipan las elecciones.

En este concreto momento el club necesita inmediata fluidez en caja, a cortísimo plazo lamentablemente no percibo otra solución que no sea la imprescindible y moderada ayuda económica del socio. Dispersarse en otras batallas (la moción) creo modestamente que es desenfocar el problema real, desajustar el calibre de nuestro punto de mira en el que fijar nuestro esfuerzo.

Urge la unidad del socio, empatizar entre divergentes. No es una ostentosa y complaciente declaración de principios: es una verdad categórica si se apuesta a todo por la conservación de nuestro club, cuna y escuela de enseñanza de valores para innumerables generaciones. Si así fuera, si se apuesta por la entidad, lo pertinente sería la aprobación de medidas de choque, entre ellas la invocada contribución económica en cuantía justa, ponderada.

Y soltemos lastre. En la extrema tesitura actual, el tiempo es bien de primera necesidad; a las puertas del concurso e intervención del club por un administrador concursal, no lo malgastemos enredándonos en discrepancias sobre su gobernación, que por ende pudieran ser contraproducentes por las razones de estabilidad que alegué. Hoy ese debate no toca. Tiempo habrá para abrirlo una vez amaine la tormenta.

Si se tiene la suerte de congeniar a grupos de socios en principio irreconciliables, si se consigue que transiten por la misma senda con un único interés, el superior del club, sin duda el CN Metropole habría ganado la competición más importante de su longeva vida.

En cualquier caso, el socio tiene antecedentes bastantes para ser optimista y positivo. Históricamente, nuestro club ha sido un competidor difícil de derrotar y, si en algún momento cunde el desánimo, recuérdese el insurgente verso de Almafuerte.