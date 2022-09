El bebé del internado

Con dos años y medio, Luis Vicente Dieppa Santana y tres hermanos, de cuatro, seis y ocho años, fueron internados en la Casa del Niño. Eran los años 50. No hubo lágrimas ni lamentos. A él y a sus hermanos, la vida no le dio más opciones para huir del hambre, de la miseria. Nacieron en una familia humilde y se quedaron huérfanos de padre y madre a temprana edad. Todos vivían, los nueve niños de la familia, en una finca de Firgas que cuidó durante años el padre antes de enfermar y fallecer. La madre también enfermó y falleció poco después de quedar viuda.

La situación de los niños era de absoluto abandono tras morir sus padres. Pero tuvieron la suerte de que el dueño de la finca, Francisco Rubio, tenía buenas relaciones en la Administración franquista. De hecho, según Luis Vicente Dieppa Santana, Rubio fue Delegado de Auxilio Social y cuando vio la situación de abandono de los niños decidió tocar en esa puerta para que cuatro de los nueve hermanos fueran internados en la Casa del Niño, un centro hoy en ruinas situado en el cono sur de la ciudad, y evitar así que se quedaran en la calle. El siguiente paso fue meter en su coche a cuatro hermanos, los más pequeños, y llevarlos al centro. Los niños no supieron hasta que pasaron los años la importancia que aquel viaje, desde Firgas a Las Palmas, tuvo en sus vidas.

Llegaron al centro en 1951. Luis fue pues el primer bebé del internado. El lector puede imaginar sin temor a equivocarse que hoy se emociona relatando paisajes de su niñez. Hombre de pocas palabras, cuando cuenta episodios de su vida en el internado guarda silencio y prefiere ceder el testigo a su mujer. «Sara te lo cuenta mejor», asegura. Y es cierto.

Hace tiempo que los tres decidimos sentarnos un día sin prisas y sin lágrimas a reconstruir la infancia del niño Luis, una vida en blanco y negro, que refleja como pocas la España de Franco en la que vivió y donde fue muy feliz, a pesar de que lo separaron de sus hermanos. Lo primero que hizo la administración al internarlos fue separarlos. Estaban todos en el mismo edificio pero separados, aunque ellos se buscaban y se veían.

«Lo importante es que teníamos un techo», expone. Allí vivió once años. Luis no tiene más que palabras de gratitud para la Casa del Niño y las monjas que les cuidaban. «Cuando llegamos nos dieron un pijama, una cama con sábanas y tres comidas al día. Para nosotros, que vivíamos solos en Firgas, juntos siempre, aquello era un lujo. Nuestros padres habían fallecido y no teníamos nada de nada, por eso nos llevaron a la Casa del Niño».

Afirma Luis que antes que él no había entrado un niño tan chico en el internado, aunque no tiene manera de demostrarlo. Los archivos de la Casa del Niño desaparecieron en uno de los tantos incendios que se declararon en el edificio y hace unos años alguien tiró en los alrededores del edificio cajas con datos personales de los pequeños. De Luis, Cristóbal, Paco y Ángel no hay rastro. En todos los casos, los internos procedían de padres enfermos o fallecidos. «La familia es pobre de solemnidad y no puede alimentarlos», escribió alguien en una esquina de esas fichas halladas.

Por suerte, Luis tiene buena memoria y recuerda sin errores dónde estaba ubicada la habitación del centro en la que pasó su infancia: «¡Allí, allí, en el tercer piso, dormía yo!», gritó emocionado cuando hace unos días paseamos por los alrededores del edificio. Desde que salió del centro no había vuelto a pasar por la puerta del internado.

Narra que los cuatro hermanos cuidaban unos de otros porque todos eran muy pequeños. En su caso, fue cumpliendo años al tiempo que le daba importancia a estudiar, pues era muy responsable. «Salí de la Casa del Niño con 14 años más o menos y ya era botones en una oficinas. De ahí, años después, me llevaron a la Escuela de Hostelería, donde me formaron para trabajar en hoteles y ya me pude abrir camino y ayudé a mis hermanos. Por eso siempre digo que la Casa del Niño fue nuestra salvación. En la escuela de hotelería, en la Granja del Cabildo, me formé y aprendí de hostelería», relata.

Luis tenía entonces conocimientos de hostelería y estaba decidido a trabajar allá donde fuera, en cualquier lugar de España. «Cada día leía el periódico buscando anuncios de trabajo y les escribía. Cada vez tenía más experiencia y eso me abrió muchas puertas. Siempre tuve trabajo, que era mi obsesión. Eso y comprarme un piso. En 1977 compré uno en la Feria pero con el paso de los años lo vendí y compré otro mejor», explica.