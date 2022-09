Carnicería Isaac, testigo de la historia reciente de Tamaraceite

Cristóbal llegó a Tamaraceite hace unos 12 años. Es uno de los vecinos que llegaron al barrio capitalino al albur de su crecimiento de las últimas décadas, en las que pasó a ser un reducto de unas pocas casas terreras de gente humilde que trabajaba la tierra, mayoritariamente, a uno de los principales polos de atracción de Las Palmas de Gran Canaria. En ese proceso ha sido testigo un establecimiento que abrió en 1968 en el barrio y que forma parte de su esencia: Carnicería Isaac. Cristóbal es uno de sus fieles clientes, de esos que reciben a menudo brindándoles un trato familiar y cercano. Dos de las principales características del comercio de toda la vida.

Isaac Rodríguez abrió su carnicería y pescadería hace ya 54 años porque quería tener una forma factible de ganarse la vida. Con su trabajo en el Mercado Central, adonde llegó poco tiempo después de que abriera, no le daba para tener un plato sobre la mesa en las tres comidas del día, por lo que decidió embarcarse en la aventura de arrancar un comercio. No era algo de lo que no tuviera una ligera idea. De Juncalillo -llegó a Tamaraceite con su familia con apenas siete años-, conocía bien la tierra y él mismo se dedicaba a la ganadería, cuidando desde pollos a becerros, para luego vender las carnes a distintas carnicerías. Hasta que un buen día su hermano, el arquitecto-aparejador, le metió una idea en la cabeza. Por qué, le cuestionó, no se montaba su propio establecimiento en lugar de vender sus productos a otras personas. Dicho y hecho.

No solo ha visto crecer a varias generaciones de sus vecinos, sino que también ha dado trabajo a mucha gente

«Abrí primero la carnicería y la pescadería, y poco a poco me fui expandiendo, y ahora incluso mis dos hijos trabajan en el negocio y vendemos también frutas y otras cosas», comenta el hombre, sentado en una esquina del último local -es el tercero que tiene, todos ellos en el barrio-. Mientras cuenta la historia del establecimiento, muchos de sus clientes le saludan con cariño. Él lo ve como algo normal cuando se llevan 27 años «abriendo sin descansar, que yo no sabía lo que eran los domingos y festivos». «Solo sé que hay que echarle horas al negocio para que prospere, y a mi esposa y a mí nunca nos ha asustado trabajar», explicó. Y es que su mujer es también una parte muy importante del negocio, alguien que era «todavía más fuerte» que él para empujarle a seguir adelante.

Hay muchas carnicerías abiertas en Tamaraceite, que parece un territorio abonado a la creación de este tipo de establecimientos. Algo que nunca ha preocupado a Isaac y su familia, puesto que el local «siempre está lleno de gente», en un ir y venir constante. Sin embargo, echando la vista atrás, Rodríguez reconoce que los inicios, como suele ocurrir en cualquier tipo de pequeño negocio, fueron muy complicados. «Al principio, tenía que pedirle el dinero a mi hermano, pero conseguí devolvérselo todo, hasta la última peseta, y llegué incluso a tener más dinero que él», bromea con una amplia sonrisa.

«Es mejor que el súper»

La clientela de Carnicería Isaac es fiel a sus productos, pero sobre todo lo es al trato que recibe. Este tipo de comercio es complicado que no se haga querer, porque muchas personas lo han visto siempre en el mismo lugar durante años y años. De pequeños, acudían a comprar el kilo de solomillo para el almuerzo del domingo, o el cuarto y mitad de jamón cocido para preparar los bocadillos para la escuela o el trabajo, con la cartera de sus madres bajo el brazo. Ahora, que ya son mayores, envían a sus vástagos a que lo hagan, en una imagen que se repite. De ahí que Isaac y sus dos hijos conozcan al dedillo a la mayoría de gentes de su barrio. «Jesús, mi niña, si no me llegas a hablar no me habría enterado de quién eras, lo grande y guapa que estás ya», le dice Roberto -el hijo que creció entre carnes- a una de esas chiquillas.

Cristóbal no lleva yendo a la Carnicería Isaac desde chico, pero sí que lo ha hecho de manera ininterrumpida en los últimos 12 años, desde que llegó hasta Tamaraceite. «Prefiero venir aquí a comprar la carne que ir al súper, porque la calidad es mejor y el trato más cercano; aquí lo que obtienes son productos frescos», señala el hombre, quien lleva consigo un poco de hígado, algo de lomo y varias chuletas. Entre risas, habla sobre la presencia de un medio de comunicación en el local, mientras Roberto responde al choteo con más carcajadas y algún comentario jocoso. La confianza es lo que tiene.

Isaac Rodríguez vendía la carne de los animales que cuidaba a otros, hasta que su hermano le abrió los ojos

El mayor éxito, según Alberto Rodríguez, el otro de los hijos que también trabaja en el negocio familiar, es el producto fresco de calidad que ofrecen. Sin embargo, admite que lo que más se vende son los productos elaborados, como las croquetas, las albóndigas, los rollitos de pollo con jamón y queso o los empanados. «Es un indicador claro de que cada vez la gente tiene menos tiempo para cocinar, y busca algo rápido que meter a la sartén y listo», abunda el hombre. Eso en cuanto a la carnicería, porque más allá de eso, son muchas otras las cosas que ofertan, desde frutas y verduras, quesos del país o embutidos.

En estos más de 50 años de actividad, las cosas le han ido bien a Carnicería Isaac, hasta el punto que ha podido dar empleo a varias personas, muchas de ellas del propio barrio, y también «colocar» a los dos hijos del propietario. Mucho ha contribuido a ello el hecho del crecimiento poblacional que ha experimentado el barrio, y que en los próximos años continuará con ese imparable ascenso, con la llegada de nuevas promociones de viviendas y de nuevas gentes. «Que haya movimiento es lo mejor que puede haber para el comercio de la zona», asegura Isaac Rodríguez, que espera que ese establecimiento que abrió y mantuvo con tanto esfuerzo siga por mucho tiempo más, porque la gente así lo pida. Tras la segunda generación familiar, habrá que ver si una tercera se anima a coger las riendas. El padre, eso sí, parece no tenerlo tan claro.