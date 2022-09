La Clínica Veterinaria Arenales, enclavada en el barrio capitalino homónimo, lleva desde 1998 atendiendo a las mascotas de los vecinos de la zona y de clientes llegados de otras zonas de la ciudad. Tras casi 17 años en funcionamiento en su pequeño local de la calle Castrillo 29, Antonio Gutiérrez, propietario del negocio, se empezó a plantear una mudanza para ampliar sus instalaciones y hacer crecer el centro de atención animal. «En el 2015 empezamos a buscar locales porque la clientela ha ido creciendo bastante en los últimos años debido al boom que ha habido con las pequeñas mascotas» relata, añadiendo que la búsqueda de un mayor espacio también buscaba la comodidad de la plantilla de trabajadores, formada por tres veterinarios, dos auxiliares y una peluquera.

Según Gutiérrez, durante la búsqueda de nuevos locales las miradas siempre acababan en un antiguo edificio de tres plantas muy cercano ubicado en el número 19 de la misma calle Castrillo y haciendo esquina con el pasaje de las Chapas, pero que presentaba un serio estado de abandono. «El edificio nos atraía por su ubicación y dimensiones. Hay locales disponibles en otras calles, pero están más escondidos y para nosotros era muy importante situarnos bien en el barrio, cerca del anterior local para no desubicar al cliente», asegura.

Una vez decididos a adquirir el inmueble, el empresario se topó con una infinita lista de propietarios que pondría las cosas muy difíciles a la hora de negociar la compra. «Una particularidad de este barrio es que las viviendas antiguas suelen tener muchas ramas de herederos» explica, especificando que en su caso la cifra de herederos de la propiedad se elevaba a 24. Tras firmar un contrato de arras para reservar la operación durante seis meses, el proceso se acabó demorando un año y medio más, ya que la ingente cantidad de propietarios tuvo serios problemas para reunirse y firmar la compraventa del inmueble. Finalmente, la operación se acabó completando a finales de 2017, tras casi dos años de negociaciones.

«Combinar los edificios nuevos que se están construyendo en la zona con otros rehabilitados llama mucho la atención y mantiene en cierto punto la estética clásica del barrio»

Después de cerrar la compra el siguiente paso fue indagar en los documentos del inmueble para consultar antiguos planos y comprobar los cambios y modificaciones que había sufrido a lo largo de los años. «Al consultar los planos de la casa encontramos que los más antiguos estaban datados en 1930, por lo que el edificio tiene casi 100 años y la fachada es de estilo modernista canario», describe Antonio Gutiérrez, haciendo referencia a que su estética es muy parecida a la de las tradicionales viviendas de principios del siglo XX de la calle Perojo, que están protegidas por el Gobierno de Canarias al haber sido declaradas Bien de Interés Cultural (BIC) en la categoría de Conjunto Histórico.

Sin embargo, el inmueble de Castrillo no constaba como protegido por ninguna institución pública, por lo que el impulso inicial fue llevar a cabo una obra nueva. «En 2018 comenzaron los estudios para diseñar la obra con la intención de derribar el edificio y levantar un nuevo», recuerda el veterinario, aunque reconoce que fue el arquitecto quien le sugirió la idea de mantener la fachada porque le gustaba la estructura de la casa. Además, al ver el plano de obra nueva para comprobar cómo iba a quedar la distribución se dieron cuenta de que coincidía con el espacio que ya tenía la casa y con la distribución de las ventanas que habían planeado. De esta manera, y motivados también por la existencia de beneficios económicos y burocráticos a la hora de restaurar una vivienda en lugar de derrumbarla y construir una nueva, Gutiérrez optó por mantener la vista de la clásica fachada modernista y así posicionar de una manera llamativa y diferenciada su nuevo negocio.

El barrio de Arenales está sufriendo una transformación urbanística que avanza sin demasiada prisa, pero cada vez con mayor interés por parte de compradores jóvenes que ponen sus ojos en una de las zonas más céntricas de la ciudad. En los últimos dos años se han iniciado una decena de edificios, en su mayoría viviendas, pero también se ha levantado una residencia para estudiantes y la propia clínica veterinaria sobre la que versa este reportaje. En este contexto, en el que la mayoría de nuevos propietarios decide tirar las viejas casas terreras abajo y construir edificios de nueva planta, la rehabilitación del edificio de Castrillo 19 para erigir la nueva Clínica Veterinaria Arenales ha tenido gran acogida en el barrio. «Combinar los edificios nuevos que se están construyendo en la zona con otros rehabilitados llama mucho la atención y mantiene en cierto punto la estética clásica del barrio», señala Gutiérrez, aunque reconoce que al principio los clientes estaban «un poco mosca» porque la mayoría desconfiaba de un edificio «viejo y en ruinas» y le sugerían que fabricara uno nuevo. «Desde hace tres o cuatro meses, cuando ya se ha rehabilitado todo el exterior, la gente ha empezado a valorar positivamente la obra. Incluso gente que no conozco me ha parado por la calle para decirme que la fachada está preciosa». Ahora ya no hay nadie que ponga pegas a la labor de restauración

La tercera planta acogerá la zona de peluquería y un espacio planteado para la fisioterapia y rehabilitación de los animales

La idea del empresario, además de hacer crecer el negocio y trabajar en unas instalaciones más cómodas para su equipo, era también diversificar la oferta de servicios que proporcionaba la clínica. Por ello, al tener una nueva sede con tres plantas, el veterinario dividió los espacios de acción dedicados a perros y gatos, los principales animales que son tratados en este centro de bienestar animal. La primera planta del inmueble será destinada al tratamiento de canes, mientras que la segunda estará dedicada a los felinos. «Esta separación es una tendencia que se está generalizando en las clínicas grandes en los últimos años, porque el gato es un animal que se estresa muchísimo desde que sale de la casa del dueño. Entonces, meterlos en un espacio con perros y ruido les acaba generando mucho estrés», explica. Por último, la tercera planta acogerá la zona de peluquería y un espacio planteado para la fisioterapia y rehabilitación de los animales. Esto, añadido a que también se aprovechará otra de las salas para impartir charlas divulgativas , convierte a la clínica en un centro pionero en el corazón de la ciudad y en un espacio multidisciplinar para el bienestar animal.