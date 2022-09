Jaime Darder (Anavre): «Las rampas de acceso al mar en la ciudad son pocas y caras»

Desde la Asociación de Navegantes de Recreo (Anavre), ¿cuáles son los principales problemas de la comunidad náutica en el ámbito nacional?

En líneas generales, el estado de salud de la comunidad náutica es positivo, aunque hay problemas extrapolables a diferentes puntos de la costa nacional como la falta de amarres, la masificación de algunos muelles deportivos y la necesaria protección de la plataforma de sondeo, por ejemplo.

El caso del Muelle Deportivo de Las Palmas es uno de los que tiene una demanda de amarres superior a la oferta...

Varios socios nos han manifestado que tienen problemas de amarre sobre todo durante el periodo de la regata Atlantic Rally for Cruisers (ARC), pero hemos visto los contratos y se especifica que cuando llega la ARC, se pierde el amarre temporalmente. Bajo mi punto de vista, este tipo de eventos suman más de lo que restan, aunque es lógico que haya gente a la que pueda molestar porque les van a cambiar el barco de sitio.

Se supone que una vez se adjudique el concurso para ampliar la Marina Deportiva, el número de amarres se duplicará, ¿cree que puede ser la solución?

Los socios de Las Palmas de Gran Canaria están preocupados por las condiciones que puedan fijar el nuevo concesionario de la gestión del Muelle Deportivo con respecto a estos amarres. No podemos temer al futuro. Cuando se conozca la empresa adjudicataria, contactaremos como Anavre y plantearemos los escenarios que puedan afectar a nuestros socios. No tenemos capacidad de decisión, pero sí de diálogo y negociación para alcanzar acuerdos.

La Autoridad Portuaria de Las Palmas tuvo la precaución de incluir en el pliego una bonificación en la puntuación para los proyectos que prevean el mantenimiento de clubes y federaciones en el Muelle Deportivo. ¿Qué opinión le merece esta medida?

Es bueno que se recompense en los concursos el mantenimiento de colectivos como las escuelas de Vela, así como los clubes que llevan tiempo, porque es algo que no debería perderse y al final son los que mantienen viva la comunidad náutica en la Isla.

Otro de los temas a debate es el de la limitación de amarre en el área de la playa de Las Alcaravaneras. ¿Han llegado a hacer gestiones en este sentido?

Hay un lío armado porque la Autoridad Portuaria parece que no lo tiene muy claro. En 2012, sacaron una orden diciendo que desde mediados de marzo hasta mediados de septiembre no se podía fondear porque interfería con los deportes náuticos. Nosotros presentamos alegaciones y un recurso tanto como Anavre como a título individual de más de cien socios. Esa norma finalmente no se aplicó y la retiraron, pero en 2019 volvieron a publicar algo parecido. Volvimos a recurrir y no obtuvimos contestación, pero para nuestra sorpresa, hemos hecho una consulta y nos confirman que todavía está en vigor la norma de 2012 que ellos mismos habían retirado a raíz de nuestro recurso. Es el único fondeo protegido contra el mal tiempo aquí (en la capital), por lo que creemos que es una discriminación muy grave hacia la náutica deportiva y demuestra una falta de visión y conexión con la realidad por parte del gestor.

Tanto navegantes individuales como las diferentes federaciones de vela de la capital se quejan de la carencia de accesos directos al mar. ¿Cómo entiende Anavre que se podría gestionar esta circunstancia?

Es otro problema recurrente. Se llevó hace poco al Parlamento de Canarias, porque el inconveniente que tenemos es que las rampas de acceso al mar en la ciudad son pocas y caras. Un precio típico es de 10 euros por tirar la lancha y otros 10 por sacarla. Son 20 euros cada vez que sales con el barco, si sales 20 veces en un mes, es mucho más caro que usar las instalaciones de un club náutico o una marina privada. Entendemos que es necesario habilitar este tipo de rampas de una forma asequible, porque permiten el acceso al mar de embarcaciones de pequeñas esloras y esta suele ser una forma de acercarse a la náutica.

¿Cuál podría ser la propuesta de Anavre?

Hay soluciones muy fáciles, usando la infraestructura propia de puertos públicos y playas. Un ejemplo es Baleares, donde hay bastantes rampas de acceso público en las diferentes islas. Cuentan con barreras, por lo que hay que ir con un sistema de identificación automático. Pagas 65 euros al año, recibes un pase tipo tarjeta y puedes acceder a la rampa que quieras, cuando quieras, haya o no haya personal. Botas tu embarcación, aparcas tu coche y navegas. Al haber falta de amarres, mejorar la accesibilidad al mar con rampas habilitadas y asequibles, contribuye a evitar la saturación en los puertos y a que la gente pueda disfrutar del mar.

¿Cuáles son los retos que se le plantean a Anavre en el futuro próximo?

Estamos pendientes del recurso que hemos presentado al Real Decreto 339/2021, de 18 de mayo, por el que se regula el equipo de seguridad y de prevención de la contaminación de las embarcaciones de recreo. Tenemos previsto solicitar modificaciones de la normativa con respecto a tripulaciones, inspecciones y abanderamiento. Nuestro reto es que se tenga en cuenta nuestra opinión en todo lo que tenga ver con la comunidad náutica, como se hace con otros colectivos como por ejemplo las patronales. Otra meta es concienciar a la gente de que la navegación es una actividad sana, bonita y que hay que hacerla respetando el medio ambiente.