Schamann florece entre aires de Lima

La plaza de Don Benito, en Schamann, se llenó este domingo de lenguas de tigre, helechos de nido, girasoles dobles y una infinidad de especies en la Feria de flores y plantas.

A Mary Carmen Suárez Rodríguez le da vida andar trajinando con plantas y con la tierra en la que se sustentan. Por muy nerviosa que esté, en cuanto permanece un ratito con sus alocasias cebrinas o sus helechos de nido, la calma y la alegría regresan de vuelta a su ser.

Dueña del puesto de flores El Jardín de María, proclama entusiasmada que «las plantas son la bomba. Yo estaría todo el día rodeada de ellas y entre más raras y exóticas, más me gustan. Las adoro a todas. A mí el tener las manos todo el día metidas en sustratos y trabajar con ellas y terminar con las uñas negras me da vida. Te dan energía y lo recomiendo».

El de Suárez Rodríguez fue uno de los puestos que participó este domingo en la feria de flores y plantas, dentro del programa de actos con motivo de las fiestas de Schamann en honor a Los Dolores, que el próximo domingo celebra su día grande.

Mientras Mary Carmen trata de describir su pasión por las plantas se escucha una conmovedora versión, por lo bien interpretada, de Aires de Lima, a cargo del grupo palmero Alfaguara. La agrupación de Breña Alta bailó y cantó junto a Poliguanches y Tamadaba en el encuentro folclórico que este año ha querido rendir homenaje a La Palma.

Así, con isas y tajarastes, como singular hilo musical, entre los artículos del Jardín de María los que más llaman la atención son las kokedamas, una técnica floral japonesa, que consiste en hacer crecer una planta fuera de la tradicional maceta.

«Se hace con sustratos y otros componentes en una masa como una bola y se forra con hilo de lino. Y el riego es super fácil. Una vez a la semana la metes en remojo durante un minuto y cuando deja de echar burbujas la sacas. Yo le doy un golpito para que suelte el agua y ya está», explica la florista rodeada de costillas de adán, crotos, palmeras, veroles verdes, zamias culca y helechos de nido que recuerdan las escarolas.

Espectacular es también la parchira con sus cinco troncos trenzados y sus ramas que, por regla general, tienen cinco hojas. «Representan a los cinco elementos», asevera Suárez. Tampoco falta una alocasia cebrina, a la que denomina «mi cebra loca». Eso sí, advierte que «las plantas son para disfrutarlas, no para ser esclavos de ellas», porque si no se estropea la magia.

La vendedora sobrevive rulando por mercados y ferias, como la de Schamann.

«Todos los sábados estoy en el mercadillo de Saulo Torón en Las Canteras y el resto de días donde me salga», anuncia Suárez, quien argumenta que no tiene local, porque lo que gana no le da para pagar el alquiler de un local. «Ahora mismo, como está el patio, seguimos remando contracorriente y esperando que se solucionen esos problemas y esos conflictos que hay en el mundo», dice mientras muestra un sombrero de paja en el que acaba de coser unas turquesas con un resultado espectacular.

Flores en el paraíso

Enfrente del Jardín de María está Yazmina López, dueña de la floristería Paraíso, radicada en la calle Sor Simona de Schamann, que acaba de abrir hace unos seis meses. Yazmina es otra enamorada de las plantas y las flores, con las que lleva bregando desde hace 35 años, con algún que otro paréntesis. «He cambiado de profesión, pero he vuelto con ellas porque las plantas me dan la vida», afirma mientras termina de colocar en el puestito la mercancía compuesta por marantas tricolores, lenguas de tigre, kalanchoes, hierbas aromáticas, girasoles dobles gigantes y los espectaculares anturios, entre otras.

Lo hace a toda prisa y sudando la gota gorda, como todos, en un sofocante día en el que el sol no parece dispuesto a dar tregua ni en la plaza de don Benito ni en el resto de la isla. La empresaria sólo tiene elogios para referirse a las plantas. «Son una buena terapia y es un mundo bonito y enriquecedor. Te dan buena energía. Todos los nervios que puedas traer de la calle, entras a la tienda y sales como nueva. Y en la casa, lo mismo. Es muy bueno tener la alegría de la flor y la buena energía de la planta», subraya la florista, mientras se congratula de que el negocio recién abierto siga adelante. «Estoy contenta, abriéndome paso y sin parar. Este es mi mundo, donde me muevo yo».

Cosmética y cáñamos

Además de flores y plantas, la feria de Schamann ha contado con otros productos como los jabones artesanos y la cosmética natural de la tienda La Mariquita Carmen, cuyo dueño, Pedro Falcón, está a punto de trasladar el comercio desde Arucas hasta la calle Real de Gáldar, dentro de unos días.

Los jabones artesanos se hacen en Gran Canaria, pero buena parte de la cosmética viene de La Gomera, donde los realiza Maybeez con productos ecológicos y naturales recolectados en esa isla.

«Buscamos ayudar siempre a las islas menores. Nuestra tienda se basa en productos artesanales realizados en el Archipiélago e intentamos apoyar a aquellos pequeños empresarios que están sacando productos muy buenos al mercado para que se conozcan más. Todo lo artesano que está hecho con cariño lo tenemos representado en nuestra tierra», sostiene.

Al lado de Falcón expone sus productos de cáñamo SBDy cosmética natural Vitorio Rota, cuya tienda está en la calle Tenerife, al lado del Mercado del Puerto. El producto estrella de su tienda es el aceite de cáñamo, que ayuda a mitigar el dolor en enfermedades terminales, en las que los fármacos ya no dan resultado. «No cura, pero sí mejora la calidad de vida del paciente», admite Rota. La tienda se llama Natural Weed.

Otros comercios que participaron fueron Geaniva Moda Africa, Monarca’s y Boutique Leimy.