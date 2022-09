Vegueta carece de un plan de emergencias para atajar incendios

El incendio de la vivienda ubicada entre las calles Montesdeoca y Audiencia de Vegueta, cuya causa permanece bajo investigación policial, ha puesto de manifiesto la carencia de un plan específico de emergencias para la zona, dotada de especiales características por la alta concentración de inmuebles con grandes cargas de estructuras de madera en su interior que, además, están ubicados en estrechas calles peatonales. Esta situación dificulta el acceso de los vehículos de grandes dimensiones del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) de Las Palmas de Gran Canaria, aunque el concejal de Seguridad y Emergencias, Josué Íñiguez, aseguró que no hubo complicaciones en la intervención a pesar de la compleja morfología urbanística de la zona, por la presencia de un hidrante o boca de incendios junto a la próxima ermita de San Antonio Abad.

Íñiguez ha catalogado la intervención del cuerpo de bomberos de la capital como «casi inmediata», pese a que cuando se declaró el incendio, en torno a las 21:35 de la noche del lunes, los agentes acababan de finalizar un servicio de rescate a un surfista en la zona de La Cícer, en la playa de Las Canteras. Según el edil, «en apenas dos horas se logró controlar el incendio», momento tras el cual el sargento del SEIS ordenó retirar a la mitad de la dotación de bomberos, formada por dos cabos y ocho agentes, quedándose el resto en labores de enfriamiento hasta la mañana de ayer, ya que no hubo necesidad de entrar en la estructura al no haber víctimas humanas. «El coche-escalera y la cuba pudieron acceder, así que no hubo problemas en cuanto a recursos técnicos», ha afirmado el concejal a este periódico, destacando que la red de hidrantes que están ubicados en determinadas zonas de la ciudad, consideradas de alto riesgo o de difícil acceso, está en permanente supervisión por parte de los técnicos del cuerpo de bomberos.

Pese a las críticas por parte de miembros de la oposición y las quejas de los vecinos del barrio, que reclaman la apertura del Parque Zonal de Bomberos Vegueta-Vega de San José para reducir el tiempo de respuesta ante este tipo de emergencias, Íñiguez ha defendido que esta circunstancia no afectó al devenir del incendio y que la base permanece cerrada solo cuando los agentes no se presentan a trabajar por acumulación de bajas, por lo que el cierre no es permanente.

El edificio antiguo se encuentra ahora a expensas de la evaluación del arquitecto de Patrimonio Histórico para conocer si finalmente su estructura ha sufrido daños irreparables o si, por el contrario, se podrá rehabilitar. La primera inspección realizada ayer por el arquitecto del SEIS concluyó que el peligro inminente de derrumbe se había eliminado, aunque era necesario una segunda evaluación de daños en el cuarto-almacén situado en la azotea, donde se habían acumulado muchos restos tras el avance de las llamas.

Inmueble con mucha historia

El inmueble incendiado data de finales del siglo XIX, aunque su registro catastral fecha su construcción 1920. La vivienda fue declarada Bien de Interés Cultural en 1973 como parte del conjunto histórico del barrio de Vegueta y está protegida parcialmente por el Consejo Municipal de Patrimonio Histórico. Su fachada presenta el diseño arquitectónico tradicional canario de las casas terreras del siglo XVI que se construyeron en el primer núcleo poblacional de la ciudad fundado durante la conquista, el Real de Las Palmas. De hecho, su fachada tiene una placa en el que se indica: «En un frondoso palmeral junto al río Guiniguada se fundó en este sitio la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria en el año 1478». Tal y como ha explicado el cronista oficial de la capital, Juan José Laforet, el edificio no tiene un gran valor arquitectónico, pero lo importante es que se mantenga la misma fisionomía de la fachada exterior, ya que «el valor patrimonial que tiene es que está representando un pasado de la ciudad y un estilo arquitectónico histórico».

Según han confirmado fuentes municipales, esta vivienda fue alquilada por su propietario a una matrimonio en 1943. Sin embargo, el Ayuntamiento decidió adquirirla en 1960 con el objetivo de convertirla en una sala de exposiciones, pagando a su antiguo propietario una cantidad total de 80.0041,50 pesetas y constando en el contrato de compraventa que la vivienda tenía inquilinos bajo renta de alquiler. El proyecto de dependencia pública nunca se llegó a completar, dado que la familia fue realizando sucesivas subrogaciones de la renta antigua que tenía desde la década de los cuarenta, manteniéndose su uso residencial durante los últimos 62 años. En la actualidad, la casa está ocupada por los tres hijos del matrimonio que la alquiló en 1943 y que, además, nacieron en su interior. Esta característica hace que los inquilinos hayan adquirido un derecho por nacimiento a vivir en ella que dificulta su recuperación por parte de la corporación municipal para el uso público.