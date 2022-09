Más de 1.500 familias esperan aún por las ayudas al IBI concedidas en 2016

Un total de 1.509 familias esperan aún, seis años después, que los Servicios Sociales municipales les abonen la bonificación prevista por el IBIsocial convocado en 2016, pese a que el Ayuntamiento reconoció que cumplían todos los requisitos previstos en la ordenanza para recibir la ayuda.

Así lo reconoció la concejala de Servicios Sociales, Carmen Luz Vargas, quien cuantificó en 383.000 euros el dinero que se destinó a pagar las ayudas aprobadas en 2016, un dinero del que sólo se ha pagado una parte.

El IBI social, que fue anunciado en 2015 como una de las medidas estrellas de la política social del gobierno tripartito pasará a la historia como un gran fiasco, ya que sólo se convocó un año, pese a que todos los ejercicios desde 2016 -este también- se ha incluido una partida en los presupuestos para la bonificación.

Carmen Luz Vargas, que se encontró con el problema cuando se incorporó a Servicios Sociales en 2019 atribuyó el fracaso de la medida, creada cuando era concejal del área Jacinto Ortega, a la fórmula utilizada, basada en una ordenanza que se aprobó ex profeso. Afirmó que cambiaría el sistema por otro que aplique la bonificación en el momento del pago.

La tramitación de las ayudas pendientes se encuentran ahora en «la fase de reconocimiento de obligaciones. En este momento estamos en la etapa de autorización y disposición del gasto», explicó durante una comparecencia en la comisión de pleno de Igualdad, a petición del Partido Popular.

La edila recordó que aunque la previsión inicial era que la ayuda llegase a 25.000 familias, sólo se presentaron 6.750 solicitudes, de las cuales fueron aprobadas 5.218.

De los datos facilitados por Vargas se deduce que se han entregado 3.709 bonificaciones a familias vulnerables, con una cuantía media de 73 euros, del más de medio millar de solicitudes aprobadas.

Los 383.000 euros que ha reconocido el Ayuntamiento que tiene que pagar, aunque aún no lo ha hecho en su totalidad, representa menos de una cuarta parte de la partida de 1,7 millones que se incluyó en el presupuesto de 2016 y 2017. En los años siguientes comenzó a reducirse la partida, pero se siguió convocando.

La responsable del área indicó que «cuando una convocatoria de subvenciones se tiene que resolver en función de una ordenanza, estás hipotecando su cumplimiento, porque todo lo que no está dentro de esa normativa no los puedes aplicar». Añadió que no se ha pagado a las familias pendientes porque el «expediente no ha concluido. Este camina con los informes que tiene que tener. Lo que se tarda en informar es lo que se tarda en resolver. Y también es verdad que cuando en 2016 nos encontramos esa convocatoria había muchos errores materiales que tuvimos que resolver. Hay 212 páginas de correcciones de errores como los relacionados con el DNI de personas fallecidas».

Vargas justificó la inclusión de una partida cada año en los presupuestos, para tener la posibilidad de convocar de nuevo la ayuda. Al respecto aseguró que su departamento está estudiando otras ordenanzas para sacar una nueva fórmula de IBI social en la que el beneficiario de las ayudas no tenga que pagar el IBI.

El edil popular Víctor Moreno consideró «inadmisible» que no se haya culminado el expediente seis años después y habló de «gran fiasco, especialmente grave porque hablamos de personas vulnerables».

Por Coalición Canaria, David Suárez lo calificó de «fracaso».

La concejala no adscrita Beatriz Correas aseguró, por su parte, no entender que el ciudadano tenga que pagar el IBI para que después se produzca la bonificación.