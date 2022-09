Toda una vida de trabajo en equipo

Rafael Ramírez Hernández fue el único miembro de la Policía Local que recibió la Medalla de Oro al Mérito Policial durante la ceremonia celebrada en la fiesta en honor al Cristo de la Vera Cruz. Su amplísima trayectoria de 35 años en el cuerpo de seguridad capitalino, desde que se incorporara en 1987, se ha visto reconocida a un año de jubilación. «Después de 35 años en la Policía me siento increíblemente bien y emocionado», reconoció en los instantes posteriores a recibir la presea dorada.

Ramírez no tenía especial vocación policial en su juventud, pero encontró en la Policía Local de la capital grancanaria una profesión que le aseguraba su futuro y a la que ha acabado amando. «Yo entré en la Policía buscando un puesto de trabajo, no es que tuviera la vocación de ser policía o bombero desde pequeño. Pero una vez dentro terminas por quererlo, porque este es un trabajo que o lo quieres o lo odias mucho, entonces la mejor opción es quererlo porque se lleva mejor», explicó haciendo referencia a la dificultad que entraña el compaginar esta profesión con la vida en familia y el ocio particular. A este respecto, su recomendación a los nuevos y jóvenes agentes que se incorporen al cuerpo es que «deben tener, sobre todo, ilusión y ganas, teniendo esto presente todo lo demás acaba llegando».

Compañerismo ante todo

El oficial rememoró que a lo largo de más de tres décadas ha vivido un sinfín de situaciones en las que ha tenido momentos buenos y momentos malos. Sin embargo, quiso destacar que la importancia del compañerismo para sobrellevar los momentos más difíciles de la profesión. «Este es un trabajo en el que el equipo es importantísimo. Desde el 87 me ha pasado de todo, pero valoro mucho a mis compañeros. El compañerismo y el trabajo en equipo son fundamentales, sin estas condiciones no podríamos funcionar». Y es que estas palabras cobran un valor significativo en el caso de Rafael, que recordó visiblemente emocionado la presencia incondicional de su compañero de labores y fatigas en el cuerpo, Toni Arocha. «Gracias a él estoy de oficial y llevo todos estos años. Vivimos muchas historias juntos y le tengo un grandísimo cariño», afirmó.

Rafael hizo mención a que el servicio que presta la Policía a la ciudadanía se debe respetar ante todo. «Un agente debe mostrar una gran dedicación para que a la hora de volver casa se pueda sentir reconfortado y no tenga dudas acerca de su trabajo», aseguró. Ahora, el oficial afronta su último año dentro del cuerpo de la Policía Local antes de la jubilación.