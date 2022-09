Las Ramblas se ha convertido en el punto de encuentro de referencia en la zona alta de Las Palmas de Gran Canaria. Un lugar especial donde descubrir una variada oferta comercial, aderezada por la gastronomía más elaborada, el lugar perfecto para todas las ocasiones, desde encontrar tiendas con un encanto único hasta el rincón donde quedar con la familia y los amigos. A todo esto, se suma, a partir de este sábado día 17 de septiembre la cadena de gimnasios que está rompiendo esquemas en el mundo del fitness, Fitness Park, que abre sus puertas y pone a disposición de los amantes del deporte más de 2.100 m2 con actividades y servicios como musculación guiada y libre, cardio conectado, Cycle Park, clases colectivas con coach o virtuales, espacio Cross Training, espacio Burning Park dedicado a actividades de alta intensidad o HIIT, máquina de medición biométrica, área de hidratación de bebidas Yanga, así como un espacio destinado al boxeo, Fight Park con ring y sacos. Y que para sorpresa de todos, está abierto los 7 días de la semana de 6:00 am a 1:00 am los 365 días del año. Está claro que Fitness Park pretende acabar con las excusas de no ir al gimnasio. Ofrece una experiencia única, espacios identidad, tecnología y en un enclave cómodo y accesible, Las Ramblas que con sus agradables terrazas, ambiente inigualable y una combinación de comercios que solo podrás encontrar ahí, hace que sea la elección más inteligente para dedicar tu tiempo libre. Ramblas sigue siendo un centro comercial diferente al resto y que hoy puede decir que tiene más que ofrecer a las personas que visitan el centro cada día, gracias entre otras novedades a un centro fitness único y líder en Europa, que también tiene como objetivo ser líder de la categoría en Canarias en los 2 próximos años.

Con esta apertura en Gran Canaria, su segunda en la isla, ya van 17 los Fitness Park que se reparten por España entre Madrid, Cataluña, País Vasco, Aragón, Andalucía, Murcia y Valencia