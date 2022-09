Los taxistas a favor del día libre exigen a Ramírez que aplique la regulación pactada por la mayoría del sector

Los taxistas que están a favor de la regulación del día libre exigieron este jueves al gobierno tripartito que cumpla con el acuerdo adoptado por unanimidad de todas las asociaciones del gremio en la Mesa del Taxi y apruebe de manera definitiva la modificación de la ordenanza que ampara dicha posibilidad.

Ramón Almeida, presidente de la Autaxi Gran Canaria, expresó su apoyo al concejal de Movilidad, José Eduardo Ramírez, quien «se ha limitado a cumplir» la «voluntad mayoritaria» del sector con la modificación de la ordenanza.

«Ahora quedan dos pasos, aprobar de manera definitiva en pleno la ordenanza y hacer una prueba, como mínimo de seis meses, porque hasta que la gente no pruebe el sistema no puede tener todos los elementos en la mano para saber si le conviene o no», manifestó Almeida, quien volvió a expresar su respaldo a la regulación del descanso en una rueda de prensa, a la que también acudieron la Asociación de Taxis La Tornera y Asalautónomos.

Los taxistas quisieron salir al paso de la caravana de protesta de las cinco asociaciones y una cooperativa que rechazan el día libre y negaron que su regulación sea una «imposición del Ayuntamiento».

Autaxi GCplantea reducir a una y cuarto la jornada de descanso para convencer a los contrarios y alcanzar un consenso sobre la libranza

«Esa herramienta», sostuvieron, «se la hemos pedido los taxistas al Ayuntamiento en la Mesa Municipal del Taxi por unanimidad», aunque posteriormente se desmarcaron del acuerdo la Cooperativa de Taxistas de San Cristóbal y la nueva directiva de la Asociación de Trabajadores autónomos del Taxi (ATAT).

Ramón Almeida se mostró dispuesto a reducir de dos a uno los días libres obligatorio si ello permite alcanzar un acuerdo en el sector, en el que la división en torno a la regulación es patente. Al respecto, planteó librar un día a la semana de lunes a jueves y que los taxistas decidan si libran o no los sábados y domingos.

«Se puede dividir la flota en cuatro grupos de 400 taxis, cada uno de los cuales libraría un día de lunes a jueves. El viernes hasta las dos de la tarde pararía un grupo de los cuatro una vez al mes. Y a partir de las dos de la tarde del viernes hasta el lunes a las seis de la mañana que venga a trabajar todo el que quiera y paramos de lunes a jueves. En vez de librar ocho días al mes como dicen ellos, pararíamos cuatro días y un cuarto».

Ramón Almeida: «Queremos hacer más productivas las horas trabajadas, no tener que hacer 16 horas diarias para ganar una miseria»

El presidente de Autaxi GC acuso al portavoz de Asprotac, Gorky Bethencourt, de «manipular la realidad e intentar meterle el miedo a la gente diciendo que si paran 400 taxis cada día entrarían los de Uber y Cabify. O está mintiendo o desconoce la ley, porque en Canarias está perfectamente regulado el asunto y recoge 30 taxis por cada licencia VTC . La ratio de taxis no va a bajar».

A su juicio, los que rechazan el día libre «defienden en realidad sus intereses particulares, que ya sabemos lo que hay con los clientes de los hoteles, los viajes low cost y todos sus clientes».

La no regulación del taxi, advirtió, está «dejando la ciudad sin taxis los fines de semana. Todo el mundo trabaja de lunes a viernes y el fin de semana se deja el servicio sin atender».

Insistió el exceso de licencias provoca que los taxistas tengan que trabajar un montón de horas para ganar un sueldo mísero.

«Los contrarios al día libre, que sólo defienden sus intereses particulares y no los del sector, no quieren la prueba porque saben que desde que la gente trabaje con menos taxis en la calle van a notar que mejora su calidad de vida, que pueden conciliar su vida familiar y laboral, hacer más dinero y que no tiene que estar tirados en la calle un montón de horas. Lo que queremos con este sistema es hacer más productivas las horas que estás en la calle y evitar estar 16 horas trabajando para ganar una miseria. Ycada vez habrá que hacer más horas. Yestos señores lo que pretenden es no perder sus hoteles, sus viajes low cost, sus clientes y sus guaguas», concluyó.