El techo del granero de las cuevas de Lomo de San Gregorio cae por la lluvia

La Asociación Juvenil Bentejui de Piletas y la Asociación Cultural Tasate han solicitado al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, «una actuación urgente» tras la caída durante el pasado fin de semana del techo del granero perteneciente al yacimiento arqueológico en Lomo de San Gregorio, en Ciudad del Campo.

Este enclave patrimonial tampoco pudo esquivar los efectos producidos por las intensas lluvias caídas en la Isla, tras el pasado del ciclón tropical Hermine.

El presidente del ente cultural, Yeray Castellano, confirmó que ya se había entablado contacto tanto con la corporación municipal, como con el área de Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria, para que llevasen a cabo las labores de mantenimiento correspondientes.

«Aunque ya se ha personado la Policía Local, necesitamos una actuación rápida desde el Ayuntamiento», reafirmó Castellano que explica que «el techo caído es de madera de tea. Si no se recoge y se conserva en un lugar adecuado, se corre el riesgo de que no se pueda restaurar».

Visitas escolares

Tanta Tasate, como diferentes colectivos del barrio de Piletas, tienen el temor de que pase lo mismo que sucedió con tanto con la ermita -cuyo techo y muro lateral cayeron y no se rehabilitaron- como con las cuevas cruciformes prehispánicas que ha sufrido varios actos vandálicos.

Este incidente corta la progresión de la iniciativa en la que venían trabajando los entes asociativos que tras conseguir que se realizasen trabajos de limpieza y vigilancia en el conjunto -llevado a cabo desde Patrimonio Histórico del Cabildo insular-, habían comenzado a desarrollar un programa de visitas en las que participaron alumnos del Centro de Educación Infantil y Primaria Ciudad del Campo y el Instituto de Educación Secundaria Antonio Godoy Sosa, de Tamaraceite.

Importante para Piletas

Yeray Castellano remarcó que es una situación inquietante, porque el yacimiento arqueológico «tiene mucha importancia en Piletas», no sólo por el valor arqueológico sino también «porque los últimos habitantes de estas cuevas siguen vivos».

La declaración de BIC, en proceso

Con respecto a la declaración del yacimiento como Bien de Interés Cultural del Gobierno de Canarias, Castellano explicó que «se comenzó con la tramitación», pero al no obtener una resolución favorable para su catalogación, «hay que volver a empezar con todo el proceso administrativo». Sí que está incluido dentro del catálogo de protección municipal, con un grado de interés científico alto.

El presidente de Tasate recalcó que «la inacción no sólo de esta corporación sino también de las anteriores», ha provocado este desenlace. Y es que, según Yeray Castellano, «si el ayuntamiento asumiera esto como recurso patrimonial y turístico», ya se habrían tomado las medidas necesarias para su correcta conservación. «Parece que algunos se olvidan de que el patrimonio histórico de la capital no está sólo en Ciudad Baja, como si no recordaran la relevancia de los núcleos del distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya», comentó.

Fuentes de la concejalía de Urbanismo del consistorio local, apuntan que el recinto todavía no es competencia municipal, al menos por ahora.

Además, mencionan que el proyecto de rehabilitación del espacio, una propuesta presentada por Javier Doreste en junio del pasado año, todavía no está muy avanzado aunque se está trabajando en el mismo.

En este sentido, el objetivo del proyecto de protección sería el de crear un espacio cultural abierto al público para dar a conocer los valores de este enclave histórico de Las Palmas de Gran Canaria poco conocido en la actualidad, en el que se incluye la construcción de una biblioteca o una sala expositiva, aunque podría tener otros usos posibles.