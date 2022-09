Las actividades portuarias superaron con nota el paso del ciclón tropical

Dentro de los diferentes emplazamientos capitalinos que presentaron incidencias por el paso del ciclón tropical Hermine el pasado fin de semana, el Puerto de Las Palmas fue de los pocos escenarios que no vio afectada ni sus instalaciones ni el desarrollo de sus principales actividades.

Desde la Autoridad Portuaria de Las Palmas se informó que los incidentes registrados no fueron demasiado graves. Las zonas circundantes a la rotonda de Belén María y las pertenecientes al aparcamiento frente al Centro Comercial El Muelle, presentaron grandes cantidades de agua llegando a anegar algunos de los viales. Sin embargo, estas acumulaciones no se produjeron porque el alcantarillado o los colectores generales estuviesen atascados, sino porque no tenían la capacidad de succión suficiente para aguantar la intensidad de las lluvias.

En el momento en el que la tormenta cesó, los desagües fueron funcionando progresivamente, hasta que drenaron de manera definitiva.

En contadas naves y edificios ubicados en el espacio portuario se notificaron algunas filtraciones a través de ventanas y puertas, pero que no pasaron a mayores.

La estiba, sin problemas

La actividad por parte de las empresas estibadoras tampoco se vio afectada por las inclemencias meteorológicas. La inexistencia de vientos fuertes durante las dos jornadas del temporal, benefició al correcto desarrollo de las actividades de carga y descarga de contenedores que se llevan a cabo en las diferentes terminales.

Los protocolos de actuación específicos para trabajar en condiciones de meteorología adversa de las compañías que se dedican a la estiba se suelen activar, en un alto porcentaje de los casos, en situaciones de vientos fuertes, siendo la menor de las ocasiones, por lluvias, aunque puntualmente afectan a la maquinaria.

Una de las empresas que opera en La Luz, Gesport Terminal Marítima confirmó que no habían tenido ninguna merma en el rendimiento y remarcaron el buen hacer de los estibadores, que a pesar de estar lloviendo, completaron 18 horas de actividad.

Por su parte, en la terminal de Operaciones Portuarias Canarias S.A. (Opcsa) la situación no fue demasiado diferente y durante todo el fin de semana, las operaciones se llevaron a cabo sin mayor novedad. No se registró ninguna ralentización de los procesos, por lo que pudieron completar los servicios que tenían en previsión.

En el caso de la plataforma que gestiona el Grupo Boluda, ni la cantidad ni el ritmo operativo se vio afectado por el paso del temporal tropical, lo que les permitió no bajar el rendimiento en sus actuaciones.

El barco como alternativa

Las dos navieras que tienen como principal actividad el transporte de pasajeros, Naviera Armas-Trasmediterránea y Fred Olsen, se convirtieron en la alternativa de traslados interinsulares -no sólo desde Gran Canaria sino en todo el Archipiélago-, ante el gran número de cancelaciones de vuelos que padecieron los aeropuertos canarios.

Si bien desde Naviera Armas-Trasmediterránea confirman que los números de pasajeros se incrementaron durante el pasado fin de semana, fuentes de la compañía noruega indican que no se notó un aumento significativo de viajeros en los trayectos que tienen como origen o destino Gran Canaria.

La ausencia de viento propició que la situación en el mar no se complicara sobremanera, por lo que ambas compañías mantuvieron la programación de operaciones que tenían prevista -sin hacer modificaciones-, desarrollándose las dos jornadas con tranquilidad.