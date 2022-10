Las parrandas alivian la falta de romería en Vegueta

A pesar de la vuelta a la normalidad tras dos años de restricciones en el ocio por las consecuencias de la Covid-19, este año la romería del Rosario no ha desfilado por las calles del casco histórico de la ciudad. "Tengo que pegarle un tirón de orejas a los representantes políticos porque no se ha presentado ninguno", expresó ayer el presidente de la Orden del Cachorro Canario, Esteban Guerra de la Torre, en el discurso de apertura de la ofrenda realizada a la Virgen del Rosario que fue amenizada con la actuación de tres parrandas canarias: el Grupo Isleño, Isla Perdida y Vecinos Unidos, desde las doce de la mañana hasta las seis de la tarde con un descanso para comer en el que la Orden ofreció a los músicos un almuerzo típico canario.

"Como este año no han paseado las carretas por las calles como en otras ocasiones hacemos una ofrenda donada por la Orden del Cachorro Canario y vecinos del barrio con destino a Cáritas", explica Guerra. "El Ayuntamiento ha estimado conveniente no realizar la romería, esperamos que en 2023 el Consistorio colabore como tiene que ser", crítica.

El diseñador y concejal Tino Montenegro fue el encargado de recuperar la tradición de la romería que había quedado en el olvido. En 1995 celebraron la segunda edición con gran éxito, este periódico informaba que unas 20.000 personas acudieron a la cita. El cambio es radical, en la plaza de Santo Domingo se congregaron ayer alrededor de medio centenar de personas al principio de la celebración para disfrutar de la música de los grupos folclóricos y contemplar a la Virgen. "Esperamos que los vecinos se integren y colaboren cada vez más para que esta celebración pueda volver a ser lo que fue en su momento", hace hincapié Guerra que durante su discurso pidió a los vecinos presentes que se movilizaran y se unieran a la Asociación de Vecinos Vegueta-Santo Domingo para reclamar los problemas que vive la zona.

Una veintena de cestas con alimentos y productos de necesidad básica fueron donados a la organización Cáritas

"Viva la virgen del Rosario", exclamaba uno de los espectadores, "¡qué viva!", repetían a coro el resto. El fervor religioso compartió escenario con las canciones de los parranderos. Los más devotos se tomaban sus fotos junto a la Virgen ataviada con su manto blanco resplandeciente, al igual que el día claro que, sin nubes, acompañó el concierto.

La ofrenda estaba compuesta por más de una veintena de cestas con un surtido de alimentos y productos de necesidad básica. Leche, pasta, gofio, aceite, garbanzos, lentejas, verduras, frutas y geles de baño, fueron algunos de los artículos donados. "La Virgen es la representación de la humildad", expresó el párroco de la iglesia de Santo Domingo de Guzmán, José Domínguez Pérez en referencia a la importancia de donar y ser caritativos con el resto de personas. Domínguez destacó la situación de los menores migrantes que han llegado en los últimos tiempos a las costas grancanarias como un ejemplo de las personas a las que será destinado este acto de altruismo.

Durante la actuación el público, del cual algunos pocos estaban ataviados con el traje típico canario, bailaban, charlaban y seguían el ritmo con las palmas. Algunos turistas que llegaban de su recorrido por la ciudad descansaban un momento para observar el festejo y sacar fotos y vídeos del momento.

El director de la Parranda el Grupo Isleño, Francisco Navarro, considera que es “una pena que no haya mucha participación porque el Ayuntamiento se ha desvinculado del tema” pero espera que entre todos pueda recuperarse porque “era una romería muy bonita”. A pesar de la poca afluencia Navarro agradece volver a tocar después de los dos años de parón por la pandemia. “No podíamos actuar, ensayar ni vernos”, recuerda y comenta que agradece poder “llevar alegría otra vez a la gente”. En la actualidad, el director asegura que después del Día de Canarias, el pasado 30 de mayo, no han parado de romería en romería, por lo que desde la vuelta a la normalidad el ocio ha estado en auge.

Los asistentes lamentaban la falta de implicación del Consistorio en la celebración tradicional

Purita Pérez Rosales, integrante de la Parranda Isla Perdida, rememora con nostalgia las antiguas romerías que celebró en su tiempo. “Tendría que haber sido como en otras ocasiones porque no hay ni gente”. “Antes esto era una preciosidad pero entre los vecinos, los políticos y los jóvenes que armaban unos follones por el alcohol esto se ha ido al traste”, opina. “Pero la tradición debería mantenerse porque no puede ser que el domingo solo haya tres parrandas y menos de cien personas cuando en su época no cabía la gente aquí en la Plaza de Santo Domingo”, añade.

La fiesta continuó después del almuerzo en el interior de la Orden del Cachorro Canario, donde los grupos y la gente tocaron y bailaron hasta las seis de la tarde. A las ocho de la noche estaba previsto la procesión de la Virgen.

Actividades para toda la familia

Las fiestas en honor de Nuestra Señora del Rosario cuentan con un extenso programa de actividades que se extiende hasta el próximo 7 de octubre. La asociación de Vecinos de Vegueta Santo Domingo, en colaboración con la Orden del Cachorro Canario y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria han organizado actividades religiosas, de ocio, lúdicas, culturales y didácticas componen una programación para todos los gustos.

Durante el día de hoy, a las 19:00, está previsto una charla en la Asociación de Vecinos de Vegueta-Santo Domingo sobre las peregrinaciones y el camino Lebaniego, realizada por Luis Augusto Padrón. Uno de los actos más destacados es la ruta del enyesque celebrada en colaboración con la Asociación de Empresarios Zona Vegueta. Entre el 6 y el 8 de octubre, los establecimientos de López Botas, Obispo Codina, Mendizábal y la plaza de Santo Domingo ofrecerán un menú culinario de tapas a precios entre tres y cinco euros.

Las actividades están pensadas para todo tipo de edades. El 5 desde las 17:00 hasta las 19:00 tendrá lugar la fiesta de mayores con DJ. Y para los más pequeños al día siguiente está planificada la fiesta infantil desde las 17:00 hasta las 19:00 y contará con un castillo hinchable y talleres. En el ámbito cultural, el 5 a las 19:00 el doctor en Medicina Intensiva, Sergio Martínez expondrá una charla sobre epidemias y riesgo pandémico. Media hora más tarde, Julio César González Padrón presentará su libro QUIEN SOS TU.

Para poner punto y final a las fiestas, el viernes 7, a las 19:10 horas Rafael Gómez hablará sobre los Riscos de la ciudad en una charla celebrada en la Asociación de Vecinos. Por último el Grupo Achimencey pondrá el broche final con una actuación musical a las 21:30 en la Orden del Cachorro