El próximo 7 de octubre Infecar acoge la celebración de la cuarta edición del Foro Gran Canaria de Economía Azul que, en esta ocasión, irá enfocado a la industria del surf. Como co-fundador y director comercial de Wavegarden, usted acude a esta cita para contar cómo han puesto la ingeniería al servicio de las olas. Para quién no los conozca, ¿cómo y por qué surge Wavegarden?

Wavegarden surge porque nosotros somos parte de una familia surfista que viajaba por el mundo en busca de buenas olas. Más tarde, mientras estudiábamos Ingeniería en la universidad, teníamos una escuela de windsurf y todo lo que ingresábamos lo gastábamos en viajes de surf. Se nos ocurrió la idea de llevar estos paraísos surferos al resto del mundo. En aquel momento ya existían instalaciones artificiales donde poder entrenar otros deportes como la escalada, skate, snowboard, pero no había ninguna que fomentara el entrenamiento del surf. Ahí nos dimos cuenta de que el potencial del negocio era evidente, pero no existía ningún referente, había que innovar y crear un nuevo mercado desde cero, en el que además era necesario desarrollar un servicio integral que fuera más allá de la mera creación de lagunas con olas de surf, incluyendo el acompañamiento al cliente, formándole en los aspectos clave, y ofreciendo un servicio de mantenimiento, entre otras cuestiones, además del reto de crear una estrategia de captación de inversores y clientes que validaran el negocio.

¿Qué valor añadido aporta Wavegarden a la comunidad y a la economía local?

Está probado que cualquier destino de surf como, por ejemplo, las islas Canarias, aporta riqueza a la economía y a la sociedad en general. Es un foco económico muy importante que genera turismo e industria. Sin embargo, la mayoría de los destinos del mundo no tienen olas de surf de calidad y nosotros lo que conseguimos es llevarlas a cualquier parte, creando a su alrededor todo este valor añadido de cualquier spot de surf. En este sentido, un parque de surf realizado por Wavegarden tiene altos beneficios sociales y comunitarios para sus habitantes y visitantes, ya que cualquier persona, sin importar la edad, género o capacidad, puede practicar surf en un entorno seguro y natural mientras disfruta de sus beneficios. De esta manera, nuestros parques de surf son el lugar ideal para que el gran público pueda disfrutar de la práctica del surf, especialmente niños, personas con diversidad funcional y aquellos que no se encuentren cómodos en el mar. La experiencia que adquirirán en un Wavegarden les enseñará las bases del funcionamiento de las olas.

No obstante, Wavegarden no solo está ideado para ser un sistema que se ponga en funcionamiento en aquellos lugares del mundo en los que no haya mar sino que es un añadido más a este deporte. ¿Qué papel juegan estas instalaciones deportivas en estos escenarios?

Es totalmente complementario. Por hablar con datos, hay una estadística que dice que solamente un 35% del tiempo el mar entrega olas de calidad. Es cierto que hay destinos en los que este porcentaje puede ser más alto y otros en los que es más bajo pero la realidad es que hay que pasar mucho tiempo en el agua para surfear. A esto hay que añadirle otro problema: los spots buenos de surf están totalmente saturados, no hay sitio para toda esta gente y deriva en situaciones incómodas con los locales. Por tanto, en un sitio como San Sebastián o las islas Canarias, que ya son destinos de surf per se por sus olas naturales, espacios como Wavegarden pueden convertirlos en los mejores destinos del planeta para surfear, añadiendo a esos spots naturales las mejores olas artificiales. Además, cabe señalar que la gente suele tener una o dos semanas al año para dedicar sus vacaciones a surfear y nosotros le garantizamos que, en ese tiempo, va a poder disfrutar de esas olas de calidad que busca, sin problemas de condiciones climáticas o de saturación. Asimismo, nuestro proyecto aporta un valor añadido a las escuelas de surf ya que para los días sin olas nuestras instalaciones les brindan una gran alternativa para no parar su actividad.