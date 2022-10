Comercio histórico: La mayor cumbre de Peñate

"Me considero un aventurero", asegura José Miguel Peñate desde la oficina de la tienda Perojo Montaña. Su dueño lleva al frente del negocio 32 años desde que su padre le dejó el testigo. A lo largo del tiempo el local ha experimentado muchos cambios y se ha modernizado a las exigencias de la época. En la actualidad, el empresario y escalador sortea la mayor montaña de la vida del negocio: la llegada de las grandes superficies que han monopolizado el mercado y que como consecuencia la tienda vive momentos complicados.

"Yo he trabajado desde que había que sumar con calculadora hasta la actualidad con los ordenadores", recuerda. La tienda abrió sus puertas en 1949 y al frente estaba su abuelo. El local en la calle Perojo vendía artículos de todo tipo y después se especializó. "El negocio empezó como bazar y luego mi padre en 1977 lo centró en productos de deportes y armería". La armería dejó de funcionar hace dos años debido a que tenía menos clientela al ser un deporte con mucho papeleo que rellenar aunque el dueño entiende que sea así por seguridad.

Peñate recuerda estar ayudando a su padre en la tienda desde que era un niño. Tras llegar a la madurez compaginaba los estudios con el trabajo en la tienda. De profesión graduado social, cuando a su padre le llegó la fecha para jubilarse reflexionó sobre cuál era el camino que quería seguir en adelante. "Decidí quedarme con la tienda porque siempre he sido una persona activa y no quería quedarme todo el día en un despacho", explica.

Aunque Peñate incide en la gran cruz de los autónomos: "La burocracia es criminal". "Yo siempre digo que quiero vender mochilas no rellenar papeleo", crítica y añade que ha vivido momentos más fáciles en los que podían apuntar las facturas en un papel. El dueño de Perojo Montaña echa en falta el modelo de negocio de antaño. "Antes el trato con los fabricantes era de amigos, ellos venían a escalar aquí, ahora eres un número para cualquier fabricante", lamenta.

La llegada de las grandes superficies ha sido una montaña que ha sido difícil de escalar. "No podemos competir con ellos ni lo pretendemos", explica Peñate, que añade que el trato personalizado destaca su tienda de aquellas grandes compañías.

"Siempre digo que no tenemos clientes, atendemos a amigos", comenta el dueño. Peñate, que es también escalador, senderista y realiza otros deportes al aire libre puede aconsejar desde la experiencia a sus clientes. "Les puedo indicar si ese saco de dormir sirve para estar a temperaturas bajo cero porque yo ya he dormido con ese material en esas condiciones meteorológicas", aunque apunta que los clientes piden consejo cada vez menos porque buscan la información en internet. "Creo que todavía no hemos cerrado gracias a ese trato personal y en base a la experiencia que ofrecemos", reflexiona.

Recuerdos de una mejor época

El momento más rentable de la tienda fue en 1995: "Éramos una referencia en montaña y armería, ganábamos bastante dinero". La tienda era y sigue siendo un punto de encuentro para escaladores, algunos incluso de renombre.

La crisis ocasionada por la Covid-19 que se llevó por delante a muchos negocios, fue para Perojo Montaña la consecuencia de un incremento de clientela, ya que muchas personas descubrieron tras el confinamiento, que una de las mejores forma de salir de sus hogares era a través del descubrimiento de la naturaleza de su Isla.

A pesar del incremento, Peñate destaca que en general los tiempos son difíciles para todas las tiendas pequeñas debido a las grandes superficies y a que el nivel adquisitivo de la población ha decrecido. "Cada vez menos gente se propone actividades como esquiar o hacer algún tipo de deporte en los Alpes para las que hace falta una inversión mayor en material técnico", pone como ejemplo. Aunque destaca que otras actividades dan bastante juego como el Camino de Santiago que "está muy de moda ahora".

El futuro de la tienda es incierto tras la jubilación de su dueño. "Creo que el negocio va a morir en la tercera generación porque no creo que mi hijo quiera seguir y no sé si yo se lo recomendaría ahora mismo", opina.