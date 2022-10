El día del Pilar rebosa Guanarteme

«Hicimos paella para más de mil personas, pero nos vamos a quedar cortos». El que habla es Simón Alejandro, presidente de la Comisión de Fiestas del Pilar de Guanarteme y toda una institución en el barrio después de 30 años dirigiendo el cotarro. Miércoles, 12 de octubre, la plaza del Pilar de Las Palmas de Gran Canaria rebosaba ganas de belingo. Tras dos años de pandemia y con la salvedad del simulacro festivo de 2021 -tan solo hubo cinco días de actos culturales- el calendario de eventos regresó por todo lo alto y con la emoción reflejada en las caras de los vecinos y las vecinas, siempre bajo la atenta mirada sempiterna de la locutora Mara González.

La cola para pillar un ticket que valiera un plato de paella rebosaba la plaza del Pilar, pero eso no era excusa. Bajo la carpa, los platos de arroz amarillo volaban. Leonor, Lidia, Delmi, Lucía y Paqui despachaban los platos en un guineo constante. Y cuando la paellera quedaba limpia, tan solo había que esperar un par de minutos a que trajeran otra de la trastienda. Hasta siete paellas desfilaron este miércoles por Guanarteme. Mixta de pollo, de marisco y vegetariana. Para todos los gustos. La primera desapareció en poco más de un cuarto de hora, la segunda hizo lo propio en diez minutos.

«Dos días hemos estado picando la cebolla, los ajos, los pimientos...», detalla Delmi mientras la orquesta Salsa7 termina de afinar los últimos acordes antes de comenzar la verbena, «esperábamos gente pero no tanta, se nota que había ganas de fiesta, de sacarlo todo; al final no tener mascarilla y estar todos juntos es el mejor premio». «Es una ilusión tremenda poder servir la paella otra vez en el barrio», comenta Leonor, madre de Simón Alejandro, y quien recuerda cómo su hijo lleva la fiesta en la sangre, «desde niño ya estaba aquí colocando sillas».

«Ha sido un regalo después de 30 años en la comisión», apunta el presidente, Simón Alejandro

Lo cierto es que estas fiestas del Pilar están teniendo un toque especial al renacer tras la pandemia. «Empecé con la comisión en 1992 y regresé en 2022, 30 años sacando esto adelante», apunta Simón Alejandro, que para unos segundos para darse cuenta que del simbólico año que está viviendo, «se me está erizando la piel de solo pensarlo». Con él al frente se hizo la primera gala drag en Guanarteme. «Tenía muchos miedos por cómo iba a salir todo esto», reconoce, «pensaba que no podría estar a la altura de las fiestas de 2019 [las últimas que se celebraron con rigor y al completo antes de la pandemia], pero ha sido un auténtico regalo después de tantos años de trabajo, la respuesta del público ha sido magnífica».

Y es que Guanarteme se ha volcado estos días con las fiestas del Pilar, «los vecinos y los no vecinos, porque está viniendo gente de todos lados a pesar de que solo somos una fiesta de barrio y no de la ciudad», detalla el presidente de la Comisión, «hemos vuelto a lo grande». Son muchas las personas que han puesto su granito de arena estos días; Salvadora, por ejemplo, troceó 16 kilos de muslos de pollo, que se dice pronto. No obstante, la paellada no habría sido posible, apuntan, sin la predisposición del equipo de cocineros que la preparó desde primera hora de la mañana del miércoles.

Barriada de Guanarteme y Chile

«Nuestro cocinero de referencia, Aure, como le llamamos cariñosamente, no pudo estar aquí por un impedimento médico, pero se buscó a un equipo y ha salido todo perfecto», relata Pepi González, presidenta de la Asociación de Vecinos Barriada de Guanarteme y Chile. Con el micrófono en una mano y el móvil para hacer los directos por Facebook en la otra, dirigió la jornada como ella solo sabe hacer. «Nos ha costado volver, pero aquí estamos; ha salido muy bien entre otras cosas gracias al equipo de la Concejalía de distrito [cuyo titular Luis Zamorano estuvo presente este miércoles en la fiesta], al que hemos querido premiar con el Pilar de Oro», indica.

El coro de gospel M Lou tocó el Ave María a la Virgen del Pilar ante una plaza «empetada»

Asus espaldas los componentes de Salsa7 comenzaron a tocar los primeros temas, versionando canciones de ayer y de hoy y haciendo mover las caderas, las piernas, los brazos y lo que hiciera falta a multitud de parejas, familiares y amigos. Tras ellos le tocaría el turno a Los Lola y por la tarde los actos religiosos volvieron a ser los protagonistas. Tras la eucaristía de las seis, la Virgen del Pilar regresó a las calles de Guanarteme después de tres años sin hacerlo por culpa de la pandemia de coronavirus. La imagen partió del templo parroquial acompañada en esta ocasión por la asociación musical San Isidro de Cardones y sus 30 componentes.

Esta era la segunda vez que la Virgen salía a la plaza del Pilar en su día grande. Pasado el mediodía, a eso de la 1, el coro gospel M Lou le cantó el Ave María, seguida de una suelta de globos y de palomas a cargo del Club Colombófilo de Guanarteme. «Estaba la plaza empetada de gente», relata Pepi, todavía emocionada; «cuando intervine no pude evitar llorar, estaba mi tía Mara mirándome», añade señalando el mural de la locutora de radio, «para mí ella fue como una segunda madre, quien me enseñó a caminar en el mundo». Y es que las tablas y dotes para la comunicación se le notan cuando toma en su mano un micrófono. «Al final recuerdas a todos esos seres queridos que ya no están, a mi tía, a mi madre, a todos los que se ha ido estos años de pandemia».

Y es que a pesar del lento proceso de gentrificación que vive el barrio de Guanarteme, en sus calles todavía residen vecinos de toda la vida, quienes se vuelcan con la fiesta. Festejos que en esta ocasión han salido «de escándalo», matiza Pepi. «Antes aquí no quería vivir nadie porque olía mal por las fábricas y ahora mira», comenta Cristina Vega tras terminar su plato de paella y su fanta limón.

Vecinos nuevos como los hijos de Isabel Moreno. Extremeña, ha venido a pasar una temporada a la Isla y se encontró este miércoles con la apoteósis del Pilar. «La gente tenía ganas de fiesta, se te ponen como unas mariposas en el estómago, una sensación buena», indica la señora. «Se te sube la madre», matiza en versión canaria Cristina Vega, «los pelos los tengo de punta de solo pensar que estamos aquí después de haber pasado toda la pandemia». «Pasión por volver es lo que había», indica Rosario Santana en el mismo banco. Y así, rodeadas de ventorrillos y con las orquestas de fondo tocaba continuar las fiestas, cuyo calendario culminará el próximo sábado con la gala Drag Queen.