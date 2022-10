El Confital reabre los accesos mientras se mantiene la prohibición al baño

Los accesos a la playa de El Confital reabrieron este jueves tras dos semanas cerrados culpa del ciclón tropical Hermine. No obstante, la prohibición al baño por la presencia de contaminación fecal en el agua sigue vigente, una situación preocupante esta última que lleva vigente desde 2017. Los vehículos y peatones regresaron al tramo más salvaje del litoral de Las Palmas de Gran Canaria de manera tímida, en un día marcado por los cielos nubosos y la amenaza de lluvia durante prácticamente toda la jornada, aunque esta no tuviera nada que ver con las intensas precitaciones que destrozaron el camino en septiembre.

Los usuarios celebran la celeridad con la que ha actuado el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para devolver a la normalidad la única vía de acceso a este paraje natural. Las concejalías de Ciudad de Mar y de Servicios Públicos han trabajado mano a mano desde el pasado 4 de octubre, cuando se secó el terreno y los operarios pudieron actuar de manera segura. El Consistorio se dio de plazo inicialmente dos semanas para la reapertura, por lo que la actuación ha terminado antes de lo estipulado.

La carretera y la pasarela peatonal quedaron impracticables el pasado 25 de septiembre por culpa de las fuertes precipitaciones de Hermine, que provocaron corrimientos de tierra, rocas y surcos en el terreno. Para reparar la carretera y el sendero, el Consistorio ha utilizado 250 toneladas de zahorra (tierra batida) para consolidar la solidez del terreno. En total, los trabajadores municipales han retirado 10 toneladas de piedras y tierras que quedaron acumulados en el paseo metálico.

«Por mí, cerraba la playa a cal y canto a los coches, así no podrán destruirla», indica un bañista

Lo cierto es que Hermine ha dejado un rastro bien visible en este paraje natural de La Isleta. El verde ha brotado hasta prácticamente la misma playa, al tiempo que las barranqueras son bien visibles sobre el terreno. La climatología de este jueves, por su parte, no era la más idónea, pero pese a esto los lugareños y visitantes que se acercaron hasta la entrada pudieron descubrir que ya podían acceder sin dificultades a pie, en bicicleta o en su propio vehículo.

«Han hecho un gran trabajo, estos días era muy inseguro bajar, el camino estaba con montañas de rocas», apunta Allegra, una joven italiana residente en la Isla desde hace tres años que ha convertido a El Confital en una de sus playas preferidas. «Me esperaba otra vez el desastre que vi la semana pasada, pero en pocos días lo han limpiado todo», añade. Y es que si ya de por sí los accesos a este paraje natural eran deficitarios -existe un proyecto a ejecutar por parte de la Consejería de Turismo del Gobierno canario para renovar por completo los accesos-, Hermine empeoró la situación.

No obstante, hay usuarios a los que les gustaría que los vehículos privados dejaran de entrar en la playa. «En mi opinión, cerraba a cal y canto al coche este lugar, así no lo podrán destruir como lo estaban haciendo», señala Carlos Peña, bañista habitual de la zona; «es una zona que hay que cuidar, me gusta venir cuando muy cargado para desconectar». Aún así, elogió la actuación por parte del Consistorio, «el camino estaba horroroso, se nota la diferencia».

Lo cierto es que esta joya natural de Las Palmas de Gran Canaria es un auténtico reclamo para los miles de turistas que se acercan cada año a la capital. De hecho, este jueves había numerosos visitantes de distintas procedencias que, ajenos a la situación que vivieron los accesos en las últimas semanas, se acercaron a disfrutar de unas horas al aire libre.

Contaminación fecal

Pese a esta buena noticia, los últimos registros por contaminación fecal siguen impidiendo que Salud Pública dé el visto bueno para poder reabrir la playa al baño. La última medición publicada por el sistema Náyade fue realizada el pasado 19 de septiembre, una semana antes de Hermine. En esa ocasión, se produjo un pico de contaminación por enterococos de 410 UFC por cada 100 milímetros, cuando el máximo permitido es de 185 UFC.

Incluso, los datos han sido peores durante el verano, el 25 de julio se alcanzó un pico de 1.600 UFC por enterococos y el 27 de junio de 2.700 UFC por E Colli -cuando el máximo saludable en este caso es de 100 UFC por cada 100 milímetros-. Esta situación no tiene visos de arreglarse a corto plazo. Tras descartarse varias hipótesis como foco del vertido, la principal que sugiere el Ayuntamiento, la renovación de la red de saneamiento del barrio de Las Coloradas sigue pendiente.