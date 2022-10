Comercio histórico: El recuerdo de las joyas

La joyería Garvi no es solo un negocio familiar, sus trabajadores han seguido el transcurso de la vida de sus clientes más fieles. Abierta en la calle Galicia desde 1970 han vendido desde los pendientes de bautizo hasta los anillos de alianza. Con más de medio siglo se han convertido en la joyería de referencia de muchos vecinos y grancanarios que ponen su confianza en sus manos para ataviarse de los preciosos y lujosos artículos como pendientes, anillos, colgantes o relojes.

Los fundadores de la tienda fueron el matrimonio formado por José García López y Josefa Villalta Moreno. "Mi marido era militar y comenzó vendiendo algunas joyas con una manta y luego con un mostrador en un economato, como le fue bien decidimos crear una tienda", explica Josefa que se dedicó a atender a los clientes mientras su marido, que nunca dejó las fuerzas del Estado, gestionaba el local y conseguía las joyas. Durante un paseo por la zona, José García se fijó en una casa en construcción que acogería durante los 52 años el negocio familiar cuyo nombre fue ideado por la unión de apellidos de la pareja. En la actualidad, la encargada de Garvi es su hija Ángeles García Villalta, de profesión ingeniera que después de que la crisis de 2008 le dejara con pocas posibilidades de trabajo decidió gestionar el local.

Los clientes buscan artículos como los pendientes de Belén Esteban o el colgante de Chelo García-Cortés

"Desde que vienes a esta joyería no vas a ninguna otra", exclama una cliente atendida por la dependienta desde hace 15 años, Fabiola García López. Durante el tiempo que lleva abierta la tienda, la sociedad ha cambiado mucho y ha influido en el negocio, las tres mujeres aseguran que ya no se vende tanto como antes. "En las fiestas navideñas siempre había un regalo que era una joya, en la actualidad, las nuevas tecnologías como los móviles o las tabletas han sustituido a estos productos", indica Ángeles.

La crisis económica derivada de la pandemia de Covid-19 y después el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia ha inflado el precio del oro. "Antes solo se compraba oro y ahora todo es plata", explica Ángeles que añade que ya casi no pueden comprar artículos de este metal porque no sale rentable y no pueden competir con las tiendas de compra y venta de oro que rebajan a la mitad el precio. "Es el doble, la misma cadena que la teníamos a 100 euros ahora la vendemos por 200", ejemplifica la situación Fabiola. "Y lo primero que hace la gente en las crisis es deshacerse del oro", añade Ángeles.

La calidad de antaño

El cambio también se ha producido en la calidad de las joyas. Ángeles destaca que se realizan artículos más modernos pero más débiles. En su tienda cuentan con varias joyas de las de antes, incluso algunas tienen 40 años. Ángeles saca del expositor una pulsera de oro con piedras verdes muy grandes. "Se nota la diferencia, esto es mucho más pesado y más rococó", opina Fabiola. A pesar de la constante transformación algunos aspectos algunos aspectos siguen igual, como es el caso de los proveedores con los que trabajan desde hace años porque han forjado una gran confianza con ellos. Suelen ser de Córdoba, Barcelona e Italia. Ángeles recuerda los viajes a la provincia andaluza con su padre para comprar joyas y añade que en Italia hacen joyas de una gran calidad, sobre todo anillos de compromiso.

"Intentamos tener mercancía para todos los gustos y para todos los bolsillos", explica Fabiola que añade que también se adaptan a las modas. "Influyen mucho las películas y series, así como lo que lleven los famosos", comenta Fabiola que recuerda que algunos clientes piden el colgante con un lagarto que lució Chelo García-Cortés o los pendientes de Belén Esteban.

"El mayor reto de gestionar la tienda en este momento es mantenerse", asegura Ángeles que incide en que la gente joven compra joyas cada vez menos. Una de las razones que les ha ayudado a seguir después de tantos años es la atención personalizada a sus clientes. "Solo nos hace falta poner una mesa con unas sillas y unas pastas", asegura entre risas Fabiola. "Es muy importante la confianza porque para vender una joya tiene que ser un acto cercano, al fin y al cabo es un recuerdo para toda la vida", destaca Ángeles.